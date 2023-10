L’oroscopo del 12 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 12 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 12 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Marte entra in Scorpione, fino al 24 novembre: vi dota di forza e volontà soprattutto nelle finanze: una somma che vi devono e che arriverà o che dovrete sborsare voi, ad esempio il pagamento di una fattura. Vi concentrerete maggiormente su quelle questioni che per voi contano davvero. Il transito rappresenta inoltre un’opportunità per eliminare qualsiasi zavorra emotiva, così da poter raggiungere il successo e godervi la vita. Amore: in coppia, esprimete l’attaccamento per il partner e realizzate insieme un progetto per suggellare l’amore reciproco. Soli: magnetici, affascinanti, sex appeal al top: vi metterete in gioco! Mentre cercate l’anima gemella evitate di spezzare troppi cuori.

Oroscopo 12 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Da oggi e per sei settimane, Marte in Scorpione sosterà nel vostro settore delle relazioni: è il momento perfetto per chiarire qualsiasi problema ma, sia chiaro, con tatto e diplomazia, anche quando gli altri saranno nervosi e cercheranno lite o più semplicemente saranno aggressivi. Armatevi di pazienza sia nel lavoro che nella vita personale poiché in caso contrario parole e azioni potrebbero causare delle reazioni molto spiacevoli. Amore: in coppia, potreste tirare fuori dal cilindro vecchie discussioni e avere difficoltà a tenere le emozioni sotto controllo. Soli: la vostra situazione vi pesa più del solito e siete un po’ pessimisti. Non è facile ma tenete presente che la ruota girerà.

Oroscopo 12 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Marte in Scorpione, fino al 24 novembre, sarete pronti a conquistare il mondo! Il pianeta vi dota di splendide energie, anche nel lavoro sarete più produttivi e determinati. Se vi siete sentiti poco motivati riguardo a obbiettivi e progetti importanti ora potrete invertire la rotta e sarete all’altezza di qualsiasi sfida. E se vi sentite spinti a seguire una dieta sana o fare esercizio in generale, sarà un fatto molto positivo! Amore: in coppia, amate il partner ma oggi avete difficoltà a capire il vostro atteggiamento. Forse chiederete un po’ troppo, Le parole a volte sono inutili, bastano i gesti di tenerezza. Soli: siete stanchi di girare in tondo. Confidatevi con chi vi circonda, esprimetevi!

Oroscopo 12 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Marte in Cancro fino al 24 novembre rappresenta un invito a brillare: è tempo di mettervi al centro della scena, mostrare il vostro talento, la creatività, le qualità e quello di entrare in azione! Ciò che farete, infatti, darà una splendida immagine di voi e ne sarete orgogliosi. Sarete inoltre più veloci del solito a individuare le opportunità e a coglierle al volo! Potreste dare il via con più entusiasmo a un hobby, a movimentare la vita sociale. Amore: in coppia, il vostro lato romantico è accentuato, vorrete compiacere il partner e cercherete il modo di sorprenderlo/a piacevolmente. E se è di buon umore, vi ripagherà con mille attenzioni. Soli: è ora di voltare pagina. Non richiamate un/a ex per non stare da soli. Guardate avanti. L’amore non è lontano, anche se non lo vedete… Oroscopo 12 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) Da oggi e fino al 24 novembre, Marte in Scorpione sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: l’atmosfera potrebbe essere un po’ elettrica, potrebbero esserci dei disaccordi, le pressioni e le richieste delle persone care vi faranno venire voglia di scappare e trovare un po’ di privacy. Al contempo, non è escluso che darete il via ad alcuni lavori di ristrutturazione nell’abitazione e che state rimandando da tempo! Amore: in coppia, avete la sensazione che il partner non vi capisca ma potrebbe essere una cosa reciproca. Parlarne sgombrerà il campo dai malintesi. Soli: se una persona vi interessa, aprite gli occhi: potrebbe avervi inviato dei segnali che non avete captato.

Oroscopo 12 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con Marte in Scorpione, fino al 24 novembre, avrete la battuta pronta e sarete persino un po’ sfacciati o aggressivi. Ciò vi sarà utile nel caso dobbiate difendervi ma applicando questo atteggiamento in qualsiasi circostanza, anche di lavoro, rischiate di farvi dei nemici. Dite no, dunque, a scontri e discussioni con gli amici, i colleghi, i clienti, parlate sempre con calma, anche se qualcuno vi darà sui nervi ed eviterete problemi. Amore: in coppia, nella relazione circola passione, i sentimenti sono forti e reciproci. Filate d’amore e d’accordo! Soli potrebbe esserci un incontro romantico pieno di promesse per futuro, all’insegna della stabilità. Ad attendervi c’è la felicità!

Oroscopo 12 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Marte in Scorpione, fino al 24 novembre accende il desiderio di guadagnare di più: lasciate che vi guidi verso la sicurezza finanziaria. Nel lavoro, cogliete più rischi, avviate nuovi progetti, fate gli straordinari… In ogni caso evitate di esagerare nella corsa per guadagnare di più: ricordate che i rapporti con le persone care contano più di ogni altra cosa. A questo proposito, che ne dite di ideare un piano d’aiuto agli amici più cari a trarne profitto? Amore: in coppia, molto intraprendenti al punto che la persona amata avrà difficoltà a riconoscervi! Volete trascorrere una bella giornata e farete di tutto per riuscirci. Soli: avete intenzione di conquistare e non avrete problemi a passare la serata in buona compagnia…

Oroscopo 12 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Marte sbarca nel vostro segno, avrete un surplus di energie interiori: forza, volontà, determinazione vi permetteranno di raggiungere qualsiasi obbiettivo abbiate in mente, anche il più complicato! Aggiungiamo che vi impegnerete solo se sarete certi di ottenere il successo. In ogni caso dovete tenere sotto controllo comportamenti eccessivamente impulsivi o essere impazienti. Soprattutto se gli altri non seguiranno il vostro ritmo. Amore: in coppia, Marte accende la passione e il partner ne approfitterà per chiedervi di realizzare un desiderio. E lo farete ben volentieri. Soli: un’amicizia prenderà una piega sensuale e nel cambio sicuramente non ci perderete…Nascerà una dolce storia d’amore.

Oroscopo 12 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino al 24 novembre, Marte in Scorpione sosta alle spalle del vostro segno: il transito è un’opportunità per trovare una conclusione su tutto ciò che esaurisce le vostre energie e scatena ansia, preoccupazione. Risolvere questi problemi vi permetterà di sentirvi liberi e leggeri! È un buon momento per riconsiderare o riorganizzare determinati progetti e attività, nonché per dedicare più tempo al riposo. Amore: in coppia, fate un piccolo sforzo e in caso di discussione, cercate di mantenere la calma, tenete sotto controllo l’irritabilità. Soli: anche se lo vorreste, non è un martedì favorevole agli incontri. Meglio non insistere.

Oroscopo 12 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con Marte in Scorpione, fino al 24 novembre, se in mente avete un progetto, un’idea, un desiderio, niente e nessuno potrà fermarvi. Sarete più determinati che mai, saprete imporre ciò che avete deciso e che volete realizzare a tutti i costi. Il pianeta rosso sosta nel vostro settore della vita sociale e sicuramente avrete voglia di ampliare la cerchia delle conoscenze, stringere relazioni con persone che vi “capiscono”. Amore: in coppia, il partner sembra disposto a tenere conto dei vostri commenti e sarà molto più rassicurante del solito. Da parte vostra esprimete la gratitudine (e i sentimenti). Soli uscite! Il fascino attirerà una persona sincera. Vivrete momenti emozionanti!

Oroscopo 12 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino al 24 novembre, Marte in Scorpione sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni. Che si tratti di iniziare un nuovo lavoro che offre notevoli vantaggi od ottenere una promozione oppure concludere un affare, ciò aumenterà la sicurezza in voi stessi e farà sorridere il vostro portafoglio. Di sicuro, vorrete ottenere successo alle vostre condizioni. Il che, a volte, sarà motivo di conflitto con gli altri. Amore: in coppia, oggi potreste essere un po’ inquieti. In questo caso, condividete le emozioni con il partner. Vi sentirete sollevati. Soli: negli affari di cuore circola un po’ di scoraggiamento. E per oggi non prenderete iniziative. Preferirete la compagnia degli amici cari!

Oroscopo 12 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Di recente, potreste aver avuto la tentazione di intraprendere qualcosa ma poi avete rinunciato. Attualmente, con il buon aspetto di Marte in Scorpione scoprirete che il coraggio è rafforzato. Ciò che vi ha bloccato ora non avrà alcun potere su di voi. Ma non solo, vi renderete conto che non prendendo l’iniziativa vi perdereste nuove opportunità e nuove esperienze. Sfruttate queste belle energie per imporre idee e opinioni! Amore: in coppia, atmosfera molto romantica, la passione lascerà il posto alla complicità ed entrambi ne guadagnerete in serenità. Soli: una nuova conoscenza sul posto di lavoro o in palestra illuminerà la giornata. Sarà magia d’amore e farete il primo passo.