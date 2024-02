L’oroscopo del 2 febbraio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 2 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 2 febbraio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata delicata, in cui non potete fidarvi di tutti: se ad esempio avete intenzione di parlare di un’idea che vi entusiasma, evitate. Qualcuno potrebbe affermare di averci già pensato prima di voi e in seguito concretizzarla. Fate attenzione, inoltre a prendere delle decisioni:- o accettare quelle di chi vi circonda – poiché anche se all’apparenza vi sembreranno giuste, allettanti, successivamente potreste scoprire di aver preso un abbaglio. Amore: in coppia, gli aspetti odierni creano una magica osmosi tra voi e il partner. Siete due anime in un nocciolo. Soli: mostrerete abilmente a una persona che vi attrae, che siete sensibili al suo fascino… È tempo di esprimervi.

Oroscopo 2 febbraio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

Se avete bisogno di chiedere a un amico un consiglio, un’opinione tenete presente che sarà molto più sincero di quanto vorreste. L’altro potrebbe percepire il vostro punto debole e come dice il proverbio “la lingua batte dove il dente duole”. Ma non lo farà con cattiveria bensì a fin di bene. Se il suo atteggiamento vi spingerà a darvi una mossa e a fare qualcosa, sarete felici che sia stato schietto e diretto. Considerate questa persona come un amico dotato di buon senso e leale. Amore: in coppia, momenti complici e deliziosi con la dolce metà. Troverete nuove attività da praticare insieme, vi divertirete e seguirà una tenerissima serata. Soli: incontro con una persona conosciuta forse online, dopo tanti messaggi avrete l’opportunità di approfondire la relazione.

Oroscopo 2 febbraio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Di recente probabile abbiate avuto parecchie e brillanti idee e impegnato al riguardo parecchie energie ma ora dovete passare ai fatti. Cercare di perseguire solo obbiettivi realistici ed eliminare quelli che fanno parte del mondo dei sogni. Andate alla scoperta, dunque, di cosa potreste effettivamente far decollare. Al contempo, per oggi, evitate acquisti o vendite poiché rischiate di trovarvi di fronte a una persona all’apparenza amichevole ma è invece un truffatore. Amore: in coppia, con il partner, abbandonatevi alle delizie del dolce far niente. Non programmate nulla così da assaporare il vero relax. Soli: se di recente avete dato il via a una relazione, prenderà una piega inaspettata e molto piacevole.

Oroscopo 2 febbraio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se gli impegni di lavoro, responsabilità e questioni di tipo pratico vi fanno sentire sotto pressione, la situazione avrà una svolta nella giusta direzione, sarete spinti a mettere ordine, a sistemare le cose. Se avete documenti da firmare, oggetti o abiti che non usate più e sono da buttare oppure dovete fissare degli appuntamenti fatelo, soprattutto se avete la sensazione che intorno a voi regni sovrana la confusione. Con un po’ di organizzazione, tutto diventerà chiaro. Amore: in coppia, il legame si rafforza, oggi farete di tutto per rendere felice la dolce metà! Soli: andate oltre alcuni dettagli di poco conto: l’amore vi tende le braccia. Godetevi il momento senza pensare ad altro.

Oroscopo 2 febbraio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

Parlare con i familiari così da ottenere il via libera per concretizzare un’idea o un progetto che avete a cuore, potrebbe comportare molte conversazioni e trattative ma è così che alla fine sarete tutti d’accordo. Tuttavia, assicuratevi di valutare appieno le conseguenze di ciò che state proponendo. Visto che Mercurio e Marte sono in buon aspetto con Nettuno spiegate punto per punto chiaramente in modo che in seguito nessun elemento sia una sorpresa per gli altri. Amore: in coppia, tenete conto di quanto scritto sopra: se prenderete delle decisioni senza consultare il partner, peseranno parecchio sulla relazione. Soli: il vostro modo di flirtare con una persona sarà troppo diretto e rischiate di andare a sbattere contro un muro.

Oroscopo 2 febbraio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ la giornata ideale per dare gli ultimi ritocchi a un’idea o a un progetto personale o di lavoro. Probabilmente avete raggiunto un traguardo importante e, in tal caso, questa è la vostra occasione per apportare le modifiche finali. Tuttavia fate attenzione: rischiate di essere influenzati dall’opinione di una persona cara per cui andateci piano, valutate quanto vi dirà, esaminate i pro e i contro poiché non è detto che il consiglio vada a vostro vantaggio. Amore: in coppia, avvertirete il bisogno di sentirvi rassicurati dal partner. Vi darà prova del suo amore attraverso dolci attenzioni. Soli: flirtare tramite i social non vi soddisferà, nessuno sarà all’altezza delle vostre aspettative. Sarà durante un’uscita che il vostro cuore batterà forte

Oroscopo 2 febbraio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se avete intenzione di investire denaro in un progetto dovete essere certi che ne valga la pena. Vi trovate in una fase in cui la situazione sta andando meglio del previsto? In questo caso la spesa sarà giustificata. In caso contrario, ovvero se non siete soddisfatti è probabile che spendere di più non migliorerà la situazione. A quel punto ammetterlo con voi stessi e spostare altrove la vostra attenzione vi eviterà di buttare i soldi dalla finestra. Amore: in coppia, non osate esprimere determinati desideri al partner. Cercherete di farlo capire, ma senza molto successo. Prendete il coraggio a due mani e parlate! Soli: i rapporti con gli altri a volte sono complicati, non sempre vi sentite a vostro agio in un ambiente dove ci sono parecchie coppie. Abbiate fiducia, verrà anche il vostro turno.

Oroscopo 2 febbraio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno vi rende più diffidenti del solito nei confronti degli altri tuttavia considerando il buon aspetto odierno tra Mercurio e Marte con Nettuno, è una cosa positiva. Sarete in grado di captare la presenza di imbrogli e venditori di fumo anche a mille chilometri di distanza. Al contempo se alcune idee vi sembrano irrealizzabili vale comunque la pena di provare a concretizzarle. Bando ai dubbi: avete forza, coraggio e determinazione! Amore: in coppia, la giornata potrebbe essere romantica ma sembra che non ne approfitterete. Tendete a preoccuparvi delle piccole cose e invece dovreste lasciarle alle spalle! Soli: dubitate di voi stessi. Scacciate le paure e i pensieri cupi. Fiducia e mettete in risalto le vostre qualità.

Oroscopo 2 febbraio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se vi state chiedendo cosa vi nasconde una persona cara o un collega probabilmente non sbagliate. Seppure in buon aspetto, i passaggi odierni tra Mercurio e Marte con Nettuno creano un’atmosfera misteriosa, confusa e fate bene a essere diffidenti. Il vostro è un segno aperto e solare ma per oggi dovete agire pensando al vostro esclusivo interesse. Ma non solo, evitate assolutamente di farvi influenzare da chi vi circonda, persone care comprese. Amore: in coppia, desiderio di novità, nella relazione non sopportate più la routine. Probabilmente avete ragione, ma non c’è motivo di essere così arrabbiati con il partner. Soli: cercherete di capire il motivo che vi impedisce di incontrare l’anima gemella. Sì, dovete cambiare approccio.

Oroscopo 2 febbraio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Lasciate il passato alle spalle, accettate quanto è accaduto e fate tesoro dell’esperienza che avete vissuto. Non c’è modo di cambiarlo, ciò che avete fatto o non avete fatto, svanirà con il passare del tempo, dunque guardate avanti e concentratevi sul futuro. La vostra forte perseveranza sarà d’aiuto a superare la parte difficile. Chi vi vuole bene sarà in grado di distrarvi per cui uscite con gli amici e ricordate a a voi stessi che ad attendervi ci sono splendidi momenti. Amore: in coppia, consolidate la relazione e farete in modo che vada nel verso da voi desiderato. Farete grandi progetti. Soli: tanti incontri e uno in particolare vi permetterà di dare il via a una storia importante.

Oroscopo 2 febbraio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio e Marte in Capricorno formano un buon aspetto con Nettuno in Pesci: potrebbero farvi delle promesse ma evitate di credere a scatola chiusa, siate cauti. E’ una giornata in cui dovete essere realistici, far funzionare al massimo il senso critico, anche se chi vi circonda potrebbe offendersi della vostra mancanza di fiducia. Ma è meglio analizzare le promesse, le informazioni e situazioni in modo oggettivo anziché in seguito provare qualche delusione. Amore: in coppia, nella relazione circolano piccole tensioni ma con un po’ di pazienza e comprensione sarete in grado di appianare la situazione. Soli: avete un fascino irresistibile, gli sguardi sono puntati su di voi. Tutto ciò che dovete fare è guardarvi intorno: scoverete una persona speciale.

Oroscopo 2 febbraio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

In mente avete bei progetti – l’importante è che siano realistici – ma forse poca voglia di realizzarli. Con il Sole in Acquario, alle spalle del vostro segno, siete più consapevoli dei problemi che potrebbero presentarsi. Eppure la Luna in Scorpione rappresenta un invito a mollare la zavorra emotiva e a sistemare le questioni in sospeso che assorbono troppa e preziosa energia. Al contempo è un’ottima giornata per esaminare con rigore il budget, eliminare qualche spesa. Amore: in coppia, di buon umore e sempre più innamorati! È una giornata piena di buoni e reciproci sentimenti. Soli: vi renderete conto che la persona che vi attrae è molto più interessante di quanto inizialmente avevate immaginato.