L’oroscopo del 30 ottobre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 30 ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente. Oroscopo 30 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile) E’ probabile che ancora non avvertiate l’impatto che alcuni transiti hanno sul vostro segno. Per ora sono impercettibili ma avete davanti a voi diversi mesi per capire l’importanza e la forza di questo cambiamento. Avvertirete infatti un intenso bisogno di liberazione, potreste provare l’esigenza di allontanarvi definitivamente da alcune situazioni e relazioni: soffia un vento di cambiamento e innovazione che migliorerà la qualità della vostra vita! Amore: in coppia, cercate di mantenere l’equilibrio tra amore appassionato e serenità. anche se la passione prende il sopravvento ricordate l’importanza del dialogo e della tenerezza. Soli: magnetici, audaci e attirerete l’attenzione. Potreste scatenare forti passioni, fare una strage di cuori! Oroscopo 30 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio) Se volete ottenere qualcosa o giungere a un accordo, preparatevi ad accettare un compromesso. Perché creare delle tensioni quando c’è un modo che mette tutti d’accordo? Cercate di vedere la situazione da un prospettiva diversa, ovvero prendere in considerazione il punto di vista di chi avete di fronte, pensare all’interesse di tutti. Non sarà facile ma vi permetterà di evitare malintesi, parole che lasciano spazio a dubbi o incertezze. Amore: in coppia, sono possibili delle tensioni, qualche battibecco per cui evitate di affrontare argomenti spinosi. Soli: avrete la sensazione che una persona giochi con i vostri sentimenti e sarete pronti a entrare in azione. Ma siete sicuri che sia così? E se invece vi state sbagliando? Oroscopo 30 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno) E’ un lunedì in cui a meno che non sia il boss a stabilire con fermezza alcune regole, non dovete obbedire a nessuno tranne a voi stessi. Se chi vi circonda tenta di limitare ciò che avete intenzione di fare, andate dritti per la vostra strada. Siete soltanto voi ad avere il controllo sulla vostra vita ed è il momento giusto per tenerlo presente. Puntate la nave verso la rotta che volete raggiungere e iniziate il viaggio per realizzare i vostri obbiettivi. Amore: in coppia, l’amore è nell’aria! Siate aperti a un dialogo sincero con il partner, concentratevi sulla comunicazione. Non dovete aver paura di esprimere i sentimenti e i desideri. Soli: potere di seduzione al top, siete irresistibili! Cercate di essere autentici e attirerete la persona giusta.

Oroscopo 30 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

I passaggi odierni – compreso domani – inviano splendide vibrazioni al vostro segno, siete in grado di chiudere il becco a suon di argomenti concreti chi invece vorrebbe farvi tacere. Vi esprimerete con le parole giuste, ricche di buon senso e ciò vi metterà, in generale, di distinguervi. Nel lavoro o nella vostra attività, inoltre, darete il meglio e sarete notati! Potreste infine, riprendere a praticare un hobby che in passato vi appassionava. Amore: in coppia, la dolce metà potrebbe desiderare attenzioni e dimostrazioni d’amore. Per ravvivare la relazione optate per qualcosa di nuovo, fate una sorpresa! Soli: è il momento di cedere alla passione! Sarete fortemente attratti da una persona che vi sorprenderà, nascerà una storia. Oroscopo 30 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto) I passaggi astrali odierni vi spingono a entrare in azione così da fare passi avanti nei progetti, negli obbiettivi ma in realtà anche se siete pieni di entusiasmo, un approccio cauto potrebbe essere più utile, Prima di procedere, infatti, potrebbe essere necessario risolvere qualcosa. Forse avvertite un senso di urgenza e il desiderio di progredire il prima possibile ma la cosa migliore è mollare: al momento giusto accadrà ciò che desiderate. Amore: in coppia, avete dei progetti a due interessanti, sapete cosa volete e non cambierete idea. Seguite invece i consigli del partner e tutto potrebbe prendere una svolta positiva. Soli: vi offendete per un nulla, anche se chi vi corteggia non ne aveva l’intenzione. Evitate di discutere.

Oroscopo 30 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ uno splendido lunedì: non ci sono problemi, ostacoli o complicazioni, affronterete con determinazione qualsiasi questione complessa e raggiungerete i vostri obbiettivi. Le energie sono al top e niente e nessuno vi fermerà. Se, inoltre, avete qualcosa da dire, non ci girerete intorno e andrete dritti al punto. Tuttavia fate attenzione al tono e alle parole che direte poiché, seppure senza averne l’intenzione, potreste offendere il vostro interlocutore. Amore: in coppia, al partner mostrerete il lato più passionale della vostra personalità e l’atmosfera sarà bollente! Soli: sicuri di voi stessi, pronti a vivere una grande passione e qualcuno non sarà indifferente al vostro fascino. Una bella storia d’amore è dietro l’angolo e non ve la farete scappare. .

Oroscopo 30 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Sarete finalmente in grado di chiudere la porta su un problema riguardante il lavoro, troverete la soluzione che stavate cercando. Lo lascerete alle spalle e sarà solo un ricordo per cui evitate di rimuginare, pensarci ancora. Non è utile né sano ma solo stressante. Ora potete puntare su una nuova avventura, pianificare ad esempio un progetto o un viaggio. E’ il momento di programmare qualcosa che vi appassiona! Davanti a voi c’è un futuro luminoso. Amore: in coppia, la relazione è tutt’altro che tiepidi! Tra emozioni forti, interrogativi, sensualità al top quanto la passione, di sicuro non vi annoierete… Soli: incontri intensi e forse un colpo di fulmine! Godetevi ogni momento e lasciate che il fascino faccia la magia d’amore.

Oroscopo 30 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Mercurio-Marte nel vostro segno segno è ancora attiva e potreste andare su tutte le furie per cose di poco conto. E se dovete avere una conversazione importante evitate di essere troppo pressanti. Anche se puntate a un determinato risultato cercate di mantenere il controllo delle emozioni e di parlare con calma. Se il vostro interlocutore dovesse sembrarvi esitante potreste infatti innervosirvi e dire cose che nemmeno pensate ma che manderebbero all’aria un potenziale accordo. Amore: in coppia, il dialogo è favorito, dunque esprimete i sentimenti, senza dimenticare di dedicare dolci attenzioni al partner. Soli: state cercando una relazione piena di passione? Oggi i pianeti esaudiranno il vostro desiderio!

Oroscopo 30 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se non avete intenzione di affrontare e discutere di una determinata questione, non dovete sentirvi obbligati a farlo. Sarà più produttivo riflettere per conto vostro senza alcuna interferenza esterna. Cosa provate riguardo alla situazione? Prestate attenzione a qualsiasi suggerimento dell’intuito poiché potrebbe portare a un piano d’azione positivo. Se ciò dovesse includere di ricevere consigli, a quel punto chiedete a persone di cui vi fidate poiché potreste sbloccare l’attuale situazione di impasse. Amore: in coppia, è tempo di prendere una decisione importante, la relazione deve evolvere e consolidarsi. Soli: avete intenzione di mettere una pietra sul passato e vivere nuove avventure. E’ tempo di ripartire.

Oroscopo 30 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Non dovete avete timore di vivere nuove esperienze soprattutto perché il desiderio di provare qualcosa di inedito e stimolante, col passare dei giorni diventerà sempre più forte e dunque dovrete soddisfarlo. Per provare la sensazione di sicurezza in voi stessi, il modo migliore è quello di uscire dalla vostra zona di comfort e lanciarvi in un interesse o un hobby. Che cosa state aspettando? Fate un respiro profondo e tuffatevi senza pensarci due volte. Sarà sicuramente una giornata ricca di belle emozioni. Amore: in coppia, è una bella giornata per condividere con la dolce metà i piaceri più semplici della vita, peccati di gola compresi. Soli: se non avete voglia di uscire, invitate gli amici a casa vostra. Chissà potrebbero portare una persona interessante.

Oroscopo 30 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino a venerdì, la congiunzione Mercurio-Marte in Scorpione potrebbe spingervi a parlare senza riflettere, a esprimervi in modo un po’ troppo diretto e rischiate di scatenare delle polemiche. Una persona, lavoro o vita personale, potrebbe irritarvi per un piccolo dettaglio e voi reagire in modo eccessivo. Mantenete la calma, evitate di partire in quarta e creare situazioni imbarazzanti di cui in seguito pentirvi. Fate attenzione anche alle spese, non lanciatevi in acquisti superflui: tenete da parte il denaro! Amore: in coppia, vorrete imporre le vostre idee, fare di testa vostra: atteggiamento che non piacerà al partner e ve lo farà notare. Soli: negli affari di cuore siete poco disponibili a vivere una storia impegnativa, volete tenere stretta la vostra libertà.

Oroscopo 30 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Desiderate modificare qualcosa nella vostra vita quotidiana? E’ il momento giusto, muovetevi! I passaggi odierni annunciano che è arrivata l’ora di introdurre dei cambiamenti concreti. Che si tratti del lavoro o della vita personale oppure a livello fisico o emotivo non dovete aver timore di stravolgere la vostra attuale situazione. All’orizzonte si profila una grande trasformazione: osate, prendete l’iniziativa e non ve ne pentirete. Amore: in coppia, i passaggi odierni potrebbero dare una scossa alla relazione. Avete voglia di libertà e di cose nuove. Per ravvivare la complicità fate una piccola sorpresa alla dolce metà! Soli: incontri interessanti a patto che uscirete e vi lancerete in qualcosa di nuovo ed entusiasmante! Il cambiamento è a portata di mano.