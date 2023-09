L’oroscopo del 30 settembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 30 settembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 30 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Attraverso alcune conversazioni potreste ricevere punti di vista o informazioni utili riguardanti il lavoro o il denaro che vi permetteranno di avere una prospettiva diversa su alcune situazioni. Al contempo, se avete un’idea per un secondo lavoro o volete collaborare con qualcuno che svolge il vostro stesso mestiere o attività potrebbe rivelarsi redditizio. Amore: in coppia, voglia matta di allontanarvi dalle costrizioni del quotidiano e troverete il modo. Il che farà piacere alla dolce metà. Soli: potreste essere tentati da un’avventura esclusivamente erotica. Non c’è nulla di male nel concedervi qualcosa di intrigante e piacevole…

Oroscopo 30 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un sabato in cui siete di buonumore, pronti a esplorare nuovi posti e socializzare. E nel corso di un’uscita con gli amici la vostra attenzione potrebbe essere catturata dalla conversazione o dall’intelligenza di una persona e scoprire che avete parecchi interessi in comune. Non è escluso che nasca una bella amicizia che durerà nel tempo. Amore: in coppia, guardate tutte le sfide che avete vinto, le vittorie e ringraziate voi stessi e il partner per aver superato tutto. Niente è perfetto, ma tutto è costruito insieme. Soli: se una persona vi attrae non mettete delle barriere, uscite dalla corazzetta. Siate voi stessi senza forzare la situazione.

Oroscopo 30 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Lavoro o vita personale se oggi qualcuno dovesse commettere un errore, dovrete rimettere le cose a posto con fermezza. Anziché capire di chi è la colpa fareste bene ad aiutare le persone a concentrarsi su ciò che deve essere risolto. Su un altro piano: se cercate lavoro, avete la possibilità di stringere contatti interessanti e potrebbe arrivare un’offerta! Amore: in coppia, con il buon aspetto Mercurio-Urano avvertite il bisogno di libertà. Lo esprimerete nel modo giusto e la dolce metà vi capirà! Soli: qualsiasi incontro è piacevole, all’insegna della leggerezza e del divertimento. Per oggi, volete flirtare, non avete intenzione di impegnarvi seriamente.

Oroscopo 30 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nonostante la consueta generosità, nell’equilibrio dare/avere con il mondo circostante, oggi sarete voi a pretendere di avere. Penserete prima di tutto a voi stessi, sarete un po’ egoisti ma questo atteggiamento non è sbagliato e non dovete sentirvi in colpa. Fate bene invece ad assecondare i vostri desideri poiché non è sicuro che lo faccia qualcun altro! Amore: in coppia, siete disposti a fare delle concessioni che di recente sembravano impensabili. E’ anche nel vostro interesse, dunque fate bene. Soli: la tendenza è quella di drammatizzare meno la vostra situazione. Vi direte che siete soli, per il momento è meglio così! E avete ragione! Oroscopo 30 settembre Leone (23 luglio-23 agosto) Grazie allo splendido aspetto Mercurio-Urano comunitario, questo sabato potreste essere i destinatari di un un gesto di generosità del tutto inaspettato. Un amico potrebbe regalarvi un paio di biglietti per un concerto, ad esempio, o forse qualcuno vi darà un buon aggancio per un’ottima opportunità di lavoro. Di qualunque cosa si tratti, dovete ricambiare il favore. Amore: in coppia, le discussioni e i rancori sono ormai alle spalle. Il dialogo è disteso, parlerete anche delle finanze, del miglioramento del vostro patrimonio. Soli: negli affari di cuore, la vostra esperienza sarà preziosa. Pur attenendovi ai valori vi lascerete andare così da non farvi scappare la persona con cui state flirtando.

Oroscopo 30 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Mercurio-Urano accende il forte desiderio di novità, vorrete prendere le distanze dal solito quotidiano. Non è da voi trascurare le responsabilità ma oggi sarete entusiasti di andare in posti inediti, persino mollare tutto e partire. Al contempo, dare seguito a un’idea potrebbe aprire la strada a nuovi e interessanti sviluppi di lavoro. Amore: in coppia, è una fase di cambiamento, vi sbarazzate di tutto ciò che potrebbe impedire o rallentare il nuovo slancio a cui aspirate. Soli: è tornato l’ottimismo, avete sicurezza nelle vostre iniziative. Vedete le vostre qualità e anche gli altri di conseguenza le notano, il che vi permetterà di conquistare.

Oroscopo 30 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Con il buon aspetto Mercurio-Urano potreste trovare la soluzione riguardo un disaccordo con una persona e che va avanti da tempo. Se avete intenzione di risolvere la questione spinosa dovrete trovare una soluzione che vada bene per entrambi. La cosa importante è non preparare un discorsetto ma parlare (e ascoltare) sinceramente sul momento. Amore: in coppia, non avrete bisogno di parlare a lungo per ottenere ciò che desiderate: basterà uno sguardo, una parola, un sorriso e il partner asseconderà i vostri desideri. Soli: gli aspetti astrali sono favorevoli agli incontri. Siete irresistibili, magnetici e sarà difficile resistere al vostro fascino.

Oroscopo 30 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Probabilmente avete intenzione di rimanere per conto vostro e concentrarvi su questioni che avete lasciato in sospeso o progetti che vanno riveduti e corretti. Tuttavia un invito divertente potrebbe spingervi a uscire: farete bene ad accettare poiché potreste incontrare persone interessanti. Un contatto in particolare potrebbe rivelarsi prezioso! Amore: in coppia, date la priorità al partner, puntate sul dialogo e non chiudetevi nella vostra torre d’avorio così da mettervi al riparo da eventuali polemiche. Soli: negli affari di cuore, per oggi non prendete iniziative: sarebbe tempo sprecato e subentrerebbe un po’ di frustrazione. Pazientate.

Oroscopo 30 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Plenilunio in Ariete, ieri potrebbe aver messo in risalto le relazioni con gli amici di cui vi potete fidare e quelli che invece sono sono opportunisti. Se siete irritati al punto da prendere le distanze è un fatto più che positivo! Al contempo, con il buon aspetto Mercurio-Urano non dovete sottovalutare eventuali offerte e proposte riguardanti il lavoro o la carriera. Amore: in coppia, con la dolce metà la noia non sarà di casa, vivete con grande passione! Vedete le cose in modo molto positivo e ciò apre le porte al piacere senza tabù. Soli: se di recente è nato un flirt, potreste immaginare una vita a due. Evitate tuttavia di partire in quarta, date tempo al tempo.

Oroscopo 30 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto Mercurio-Urano vi mette di buon umore, rappresenta un invito al relax, evitando di voler controllare tutto, assaporate un benefico senso di libertà! Se avete premuto l’acceleratore, non ha senso correre fino allo stremo. Fermatevi e gustate le cose belle della vita meglio ancora se in compagnia delle persone a cui volete bene. Amore: in coppia, la stanchezza a volte porta alla pigrizia ma oggi il partner vi farà ritrovare l’entusiasmo. E’ il segreto di una coppia: uno sostiene l’altro. E ciò apre le porte a tante piccole gioie da vivere insieme. Soli: potreste dover scegliere tra varie persone. Ascoltate la voce del cuore, sa qual è il cammino giusto da percorrere

Oroscopo 30 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Mercurio-Urano è un sabato in cui ascoltare attentamente i consigli che arrivano da amici e familiari. Non dovete, ovviamente, fare esattamente quello che dicono, ma le loro intuizioni sono preziose. Preparatevi a sentire commenti che non saranno forse di vostro gradimento ma che saranno comunque veritieri. Amore: in coppia, è il sabato ideale per organizzare un fine settimana romantico a sorpresa o praticare insieme un’attività che appassiona entrambi. Soli: grazie a un’app di incontri, social, oggi avrete la possibilità di conquistare. Date il via a conversazioni con chiunque stuzzichi la vostra curiosità: l’intesa sarà immediata!

Oroscopo 30 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se ultimamente siete stati impegnati in eventi per divertimento personale e affari, il buon aspetto odierno Mercurio-Urano movimenterà ancor più piacevolmente la vita sociale. Desiderare incontrare nuove persone? E’ la giornata ideale e le conversazioni che avrete potrebbero portare a una svolta, anche se non sarà immediatamente. Amore: in coppia, tenderete la mano al partner per riconciliarvi o semplicemente per sentirvi felici e bene insieme. E da un momento tenero e complice passerete a slanci d’amore appassionati! Soli: per conquistare la persona per cui provate più che semplice attrazione, tenterete un approccio diretto. La risposta vi sorprenderà tanto quanto vi delizierà.