L’oroscopo del 8 febbraio 2024 per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 8 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 8 febbraio 2024 Ariete (21 marzo-21 aprile)

L’odierna dissonanza Sole-Urano può farvi sentire sotto pressione, avvertire l’urgenza di entrare in azione, intraprendere qualcosa o prendere una decisione ma è un giornata in cui dovete muovervi senza fretta. E ciò riguarda anche le spese: siete irrequieti e potreste lanciarvi in un acquisto impulsivo, Una pausa di riflessione potrebbe essere d’aiuto a fare una scelta oculata. Al contempo un gesto di gentilezza nei confronti di una persona potrebbe mettervi in grado di avere una nuova comprensione di una questione del passato e andare avanti con maggiore sicurezza. Amore: in coppia, spesso le discussioni hanno il potere di ravvivare i sentimenti. D’altra parte, come si dice?, l’amore non è bello se non litigarello. Soli: la pazienza non è il vostro forte e se state corteggiando una persona vorrete vedere risultati immediati. Il che non è detto che accada.

Oroscopo 8 febbraio 2024 Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza tra il Sole in Acquario e Urano nel vostro segno, annuncia una giornata in cui potreste aver a che fare con una persona che detiene l’autorità: andateci con i piedi di piombo, anche se sarete molto tentati di discutere non è detto che l’ultima parola sarebbe la vostra. Al contempo, la congiunzione Luna-Plutone in Acquario potrebbe farvi dubitare di qualcosa o qualcuno. Dite a voi stessi che da questo momento non vi lascerete più turbare da pensieri negativi senza fondamento né tanto meno dalle opinioni negative di chi vi circonda. Amore: in coppia, potrebbe circolare un po’ d’insoddisfazione, forse il desiderio è quello che la relazione sia un po’ più entusiasmante. Potrebbero esserci anche tensioni poiché non vi sentite supportati dal partner. Soli: a sorpresa, una persona potrebbe conquistare il vostro cuore e darete il via a una storia.

Oroscopo 8 febbraio 2024 Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Allarme rosso! Con la dissonanza Sole-Urano una persona potrebbe tentare di minare la fiducia in voi stessi, manipolarvi e scatenare confusione ma non dovete cadere nella sua trappola e iniziare a dubitare delle vostre competenze. Per quanto l’altro possa essere potente, non dovete tollerare questo atteggiamento: andate oltre. Al contempo, un’offerta o un’opportunità di lavoro o personale potrebbe rendervi inquieti ma tenete presente che accettare sarà positivo. A volte vale la pena abbattere i propri limiti e andando avanti rimarrete piacevolmente sorpresi. Amore: in coppia, nella relazione c’è passione, siete molto attenti con il partner, baci languidi, gesti teneri, l’atmosfera è bollente! Soli: è la giornata ideale per uscire, ad attendervi c’è un colpo di fulmine in piena regola.

Oroscopo 8 febbraio 2024 Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Sole-Urano potreste desiderare di dare il via a qualcosa di nuovo al punto da non pensare ad altro, dimenticando di portare a termine ciò cui state lavorando da un po’ di tempo. Se al riguardo le cose non stanno andando bene non significa che dovreste mandare tutto all’aria. Qualunque sia il livello di stress che comporta risolvere le questioni in sospeso pensate a quanto sarete orgogliosi di voi stessi, sapendo di essere stato accurati e attenti ai dettagli. Il boss o i superiori vi stanno osservando, assicuratevi di dare il meglio! Amore: in coppia, comunicare è importante, per cui in caso di divergenze di vedute, evitate di chiudervi a riccio. Soli: se riuscite a controllare agitazione e nervosismo, avete la possibilità di conquistare a tutto campo!

Oroscopo 8 febbraio 2024 Leone (23 luglio-23 agosto)

L’idea di impegnarvi in qualcosa oggi potrebbe scatenare la vostra ansia ma esitando rischiate di perdere una buona possibilità. La dissonanza Sole-Urano annuncia l’arrivo improvviso di un’offerta e fareste bene ad accettare senza pensarci due volte. A frenarvi potrebbe essere il timore di commettere un errore ma dovete tenere sotto controllo la tensione interiore: dicendo sì, prendendo in mano il timone della vostra vita, in seguito non avrete rimpianti! È una buona giornata, infine, per il perdono e la comprensione, nonché per la risoluzione dei problemi. Amore: in coppia, torna la comprensione, risolvete eventuali problemi con la dolcezza. Il partner è disposto a seguirvi nello sviluppo di un futuro migliore, più sicuro, più solido e più costruttivo. Soli: fascino al top! La serata vi riserva una sorpresa: potete stringere nuove amicizie o innamorarvi. Oggi tutto è possibile.

Oroscopo 8 febbraio 2024 Vergine (24 agosto-23 settembre)

Tenere tutto e tutti sotto controllo, mirare alla perfezione, controllare puntigliosamente anche i minimi dettagli, a volte è inutile e rappresenta solo una gran perdita di tempo. Con la dissonanza Sole-Urano prima di dare il via a un progetto personale o di lavoro o accettare nuove responsabilità, cercate di cambiare atteggiamento e rilassarvi, mollare gli aspetti più rigidi della vostra personalità. In caso contrario rischiate di stressarvi e non raggiungere l’obbiettivo. Cercate infine di concedere fiducia a chi vi circonda, all’occorrenza delegate! Amore: in coppia, nella relazione c’è aria di rinnovamento, la comunicazione al top riaccende la passione. Soli: in generale non amate il rischio ma per una volta negli affari di cuore sarete tentati di lanciarvi, direte no alla cautela: volete vivere pienamente le emozioni.

Oroscopo 8 febbraio 2024 Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Sole-Urano potrebbe emergere un conflitto con voi stessi riguardante un progetto personale o di lavoro. Seguirete il solito rassicurante percorso o proverete qualcosa un po’ più all’avanguardia? La cosa migliore sarebbe quella di trovare un compromesso tra le due opzioni così da non cadere nell’eccesso. E’ una giornata in cui siete irrequieti ma agire impulsivamente potrebbe comportare dei problemi, anche nel settore delle relazioni. Avvertite il bisogno di rilassarvi? Concedetevi un trattamento in una spa o qualche coccola. Amore: in coppia, prenderete buone decisioni per migliorare la relazione. le conversazioni con il partner saranno molto costruttive. Soli: se siete innamorati di una persona, è la giornata ideale per dichiarare il vostro amore! La reazione dell’altro/a sarà positiva.

Oroscopo 8 febbraio 2024 Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Sole-Urano è un po’ pesantuccia ma il lato positivo è che vi permette di fare una messa a punto nelle relazioni personali o di lavoro. Probabilmente c’è qualcosa da modificare nel comportamento che avete nei confronti di chi vi circonda ed è probabile che darete il via a una trasformazione radicale. Non è escluso che proviate delle tensioni interiori riguardo gli obblighi di lavoro e quelli personali: con questo transito potreste scoprire di non essere in grado di gestire tutto ma ciò sarà d’aiuto a valutare quali sono le priorità a cui dare spazio. Amore: in coppia, mettere il partner su un piedistallo è un errore. Se doveste rendervi conto che ha, come tutti, dei difetti rimarreste delusi e non li perdonereste. Ma a conti fatti sarete voi ad aver commesso l’errore di essere irrealistici. Soli: evitate di prendere i desideri per realtà! Siete irresistibili, è innegabile, ma la persona che vi attrae forse non è disponibile. Non pensate di avere la vittoria in tasca.

Oroscopo 8 febbraio 2024 Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se avete represso un po’ di frustrazione, riguardo a una situazione personale o di lavoro, la dissonanza Sole-Urano odierna potrebbe spingere il vostro segno ad affrontare quella che sapete bene sarà una discussione accesa e che speravate non fosse necessario. Ma il transito rappresenta un’opportunità per risolvere la questione fidandovi dell’istinto, gestendo la situazione con onestà e sincerità seppure cercando di esprimervi con un po’ di delicatezza. In questo momento l’atmosfera è molto mutevole e non potete fare leva soltanto sulla razionalità. Amore: in coppia, siete disposti a scendere a un compromesso per preservare l’armonia? E’ probabile che riflettendo, poi lo farete. Soli: è nel lavoro che potrebbe nascere una storia: accettate gli inviti dei/delle colleghi/e.

Oroscopo 8 febbraio 2024 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Non è tipico del vostro segno ma a intrigarvi oggi potrebbe essere l’idea di correre un rischio, tuttavia prima di tutto dovete chiedervi se ne valga veramente la pena. Tutto dipende da cosa si tratta. Con la dissonanza Sole-Urano l’atmosfera è imprevedibile e c’è l’alta possibilità che qualcosa possa andare nel verso sbagliato. Allo stesso tempo, va ricordato il vecchio proverbio “chi non risica non rosica” per cui se farete in modo da non mettere a repentaglio la vostra sicurezza, anche finanziaria, o la vostra tranquillità, potrebbe anche funzionare. Amore: in coppia, c’è fiducia reciproca, condivisione e ciò rende l’amore più forte. Soli: dimenticate gli abbandoni del passato, le storie senza un domani e la solitudine. Conoscerete l’anima gemella!

Oroscopo 8 febbraio 2024 Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza odierna Sole-Urano scatena stress, nervosismo ma soprattutto vi sentite destabilizzati. Fate attenzione: una divergenza di opinioni potrebbe dare il via a una discussione accesa, punterete i piedi e non sarete disposti a cedere di un millimetro, a scendere a un compromesso. In questo modo rischiate di andare contro i vostri interessi. Invece di arrivare a uno scontro, la cosa migliore sarebbe quella di parlarne con calma. Potreste, chissà, accorgervi che alla fine le rispettive idee non sono poi così distanti e trovare una soluzione che vada bene a entrambi. Amore: in coppia, la relazione con il partner potrebbe essere complessa. Avrete bisogno di sfuggire al suo controllo e affermerete in modo aggressivo la vostra indipendenza. Soli: il fascino è al top e conquisterete con sorprendente disinvoltura. Eppure, anziché svolazzare di cuore in cuore in fondo vorreste una relazione stabile…

Oroscopo 8 febbraio 2024 Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Vi sentite pronti a sperimentare idee e opportunità che nella vostra vita potrebbero fare una differenza positiva. Anche se alcune comporteranno un piccolo rischio, comunque vi piacerà la sfida di trovarvi in una situazione nuova e vedere cosa accadrà. Nel lavoro, fate attenzione a cosa dite e a come lo dite: se avete intenzione di impressionare favorevolmente il boss o un collega o esprimere in tutta fretta le vostre opinioni prima di parlare, prendete del tempo, riflettete così da avere l’impatto che desiderate. In caso contrario, otterrete l’effetto opposto! Amore: prevenite i desideri del partner, è quasi una magia! Ripartite insieme su basi solide e più entusiasmanti. Soli: come Pesci, provate sempre intense emozioni ma a volte possono offuscare il giudizio su una persona. Parlare con un amico/a avrà il potere di schiarire le idee.