L’oroscopo Bilancia, settimana 17-23 marzo 2024, una vita amorosa perfetta, bravi a gestire la pressione.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Oroscopo dell’amore per la Bilancia questa settimana

Trascorri più tempo con l’amante e condividi ogni emozione, sia buona che cattiva. Le persone sposate devono stare fuori dal romanticismo in ufficio poiché ci sono possibilità che qualcosa stia nascendo tra te e il tuo collega. I single della Bilancia potrebbero incontrare qualcuno di interessante nella prima parte della settimana. Esprimi liberamente il sentimento per avere una risposta positiva.

Oroscopo della carriera Bilancia questa settimana

Verranno presentati alcuni compiti aggiuntivi e la direzione o gli anziani avranno fiducia nel tuo potenziale. Nonostante il tuo duro lavoro, gli anziani potrebbero non essere d’accordo con te e non considererebbero i tuoi sforzi poiché il risultato non corrisponde alle aspettative. Questo potrebbe prosciugarti il ​​morale, ma assicurati di non cadere. Invece, accettalo come una sfida ed eseguilo diligentemente. Gli studenti che hanno presentato domanda di ammissione ad un’università straniera avranno un motivo per sorridere questa settimana.

Oroscopo dei soldi Bilancia questa settimana

Attenzione alle spese. L’afflusso di ricchezza potrebbe non essere così buono come ti aspettavi. Alcuni Bilancia dovranno condividere la ricchezza con un fratello questa settimana. Puoi anche acquistare una proprietà. Tuttavia, leggi attentamente ogni documento per evitare confusione futura. I commercianti che trattano accessori per computer, prodotti tessili, calzature e mobili avranno un buon ritorno. Prendi il supporto di un pianificatore finanziario per appianare le cose. Il risparmio intelligente è il modo migliore per risparmiare per i giorni di pioggia.

Oroscopo della salute della Bilancia questa settimana

Gestisci i problemi di salute minori con attenzione. Alcuni Bilancia possono sviluppare infezioni alla pelle, dolori alle articolazioni o problemi respiratori. I bambini possono sviluppare lividi mentre giocano. Rinuncia alle bevande gassate malsane e sostituiscile con bevande salutari, soprattutto succhi di frutta freschi. Questa settimana anche la febbre virale, l’infezione alla gola o i problemi di digestione saranno comuni tra i Bilancia. Fai attenzione mentre guidi di notte.