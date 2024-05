Oroscopo Bilancia, settimana 26 maggio – 1 giugno 2024, alti e bassi.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre) Oroscopo dell’amore per la Bilancia questa settimana La tua vita amorosa vedrà alti e bassi questa settimana. Evita le discussioni e riversa amore sull’amante. Ciò può avere risultati positivi. Ci saranno piccoli disaccordi, ma assicurati di risolverli prima che le cose vadano fuori controllo. I tuoi genitori approveranno la storia d’amore e trascorreranno anche più tempo insieme. Stai lontano dalle storie d’amore in ufficio che possono avere un impatto sulla produttività e sulla vita domestica. In alcune relazioni a distanza potrebbero aprirsi crepe.

Oroscopo del lavoro Bilancia questa settimana

Fai attenzione a non danneggiare il morale della squadra con parole o azioni mentre svolgi compiti cruciali della squadra. Potresti assumere un nuovo incarico che richiederà particolare attenzione. Evita le controversie all’interno della squadra e salta le sessioni di gossip che potrebbero incidere sul morale. Assicurati di essere diplomatico mentre dai suggerimenti durante le sessioni del team. Le persone in cerca di lavoro possono essere ottimiste poiché potrebbero trovare un buon lavoro nella seconda metà della settimana. Coloro che desiderano lasciare un lavoro ne troveranno uno nuovo. Gli studenti possono andare all’estero per studi superiori.

Oroscopo del denaro Bilancia questa settimana

Ci saranno problemi monetari minori ed è bene avere il controllo sulla spesa. Coloro che stanno pianificando di avviare una nuova attività dovrebbero fare attenzione mentre effettuano investimenti su larga scala. Evita investimenti importanti così come l’acquisto di una proprietà questa settimana. Chi è in attesa che venga approvato un mutuo per la casa avrà buone notizie. Potresti anche sviluppare piccoli problemi finanziari con un amico o un fratello che richiedono soluzioni immediate. Oroscopo della salute della Bilancia questa settimana Possono verificarsi piccole complicazioni mediche. Gli anziani possono lamentare dolori al petto, problemi respiratori e problemi di digestione. I Bilancia devono stare lontani dal cibo spazzatura e dalle bevande gassate.