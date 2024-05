Oroscopo Cancro, settimana 19-25 maggio 2024, matrimonio in programma.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Oroscopo dell’amore per il Cancro questa settimana

Cerca più opzioni per rafforzare la tua relazione. Nonostante i piccoli tremori, non ci saranno grossi intoppi ed entrambi condividerete le emozioni trascorrendo più tempo insieme. Non lasciate che sia una terza persona a dettare le cose nella vostra relazione amorosa, il che può anche portare a situazioni caotiche. Alcune ragazze sposate potrebbero rimanere concepite e coloro che hanno problemi con la famiglia del coniuge devono discuterne per risolvere i problemi amichevolmente. Anche il matrimonio è in programma.

Oroscopo del lavoro del cancro questa settimana

Evita la politica d’ufficio e assicurati che la tua attenzione sia concentrata sul lavoro. Vedrai i risultati prima. Nuovi compiti potrebbero richiedere uno sforzo aggiuntivo. La tua disciplina inviterà all’apprezzamento. Potresti aspettarti un aumento di stipendio o un cambiamento di ruolo nel lavoro. Coloro che sono nel periodo di preavviso possono aspettarsi una lettera di offerta nella prima metà della settimana. Coloro che sono interessati all’IT vedranno opportunità all’estero.

Oroscopo dei soldi Cancro questa settimana

Prendi in considerazione le principali decisioni monetarie che faranno miracoli nella tua vita personale. Vedrai la ricchezza arrivare e dovresti anche considerare di salvarla. Alcuni investimenti precedenti si trasformeranno in un successo finanziario. Puoi risolvere una controversia monetaria con un fratello. Ripagherai un prestito mentre la seconda metà della settimana è buona per donare in beneficenza.

Oroscopo della salute del cancro questa settimana

Potresti aspettarti infezioni minori che colpiscono gli occhi o il naso. La salute generale sarà comunque buona. Coloro che hanno il diabete potrebbero aver bisogno di visitare un medico nella prima metà della settimana. Alcune femmine della Bilancia possono sviluppare infezioni alla gola e febbre virale. Bevi molta acqua e la tua pelle potrebbe irradiarsi.