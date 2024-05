Oroscopo Capricorno, settimana 19-25 maggio 2024, profitti nella tua attività.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Oroscopo dell’amore Capricorno questa settimana

Il tuo impegno nella relazione contribuirà ai momenti migliori. Alcune relazioni amorose a distanza necessitano di più comunicazione e questo richiede anche che tu valuti la relazione amorosa. Puoi discutere della storia d’amore con i genitori per ottenere il loro sostegno. I Capricorno single potrebbero tornare dall’ex amante t. Alcune donne possono anche avere il matrimonio sulle carte. Il romanticismo in ufficio non è una buona idea per i Capricorno sposati.

Oroscopo del lavoro Capricorno questa settimana

Puoi aggiornare il profilo su un portale di lavoro per ricevere una chiamata per un colloquio. Coloro che hanno in programma colloqui possono essere sicuri dei risultati. Sii paziente in ufficio, mentre sei responsabile di un progetto di squadra. Sii sempre innovativo durante le riunioni del team e assicurati di prendere l’iniziativa per svolgere nuovi compiti. Rimanete nel buon libro della direzione ed evitate anche la politica d’ufficio. Sii innovativo durante le riunioni del team e i tuoi concetti avranno degli acquirenti.

Oroscopo dei soldi Capricorno questa settimana

Avere il controllo sulla spesa. La ricchezza aumenterà e potresti essere in grado di cancellare tutte le quote in sospeso. È necessario risolvere piccoli conflitti finanziari con i fratelli. Potresti anche pianificare una vacanza che potrebbe essere costosa. Alcune donne riusciranno a possedere una casa o un’auto. Un amico o un fratello bisognoso ti chiederà un aiuto monetario che non potrai rifiutare.

Oroscopo della salute del Capricorno questa settimana

Nessun problema medico importante ti disturberà. Tuttavia, alcuni Capricorno possono avere febbre virale, infezione allo stomaco e lievi contusioni. Le donne possono lamentarsi di problemi legati alla vista che necessitano di cure mediche. Le donne incinte dovrebbero prestare attenzione mentre viaggiano o salgono su un autobus. Coloro che soffrono di ipertensione potrebbero dover prestare particolare attenzione.