L’oroscopo della settimana dal 11 al 17 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 11 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 11 giugno, Mercurio entra in Gemelli e fino al 26 giugno sosterà nel vostro settore della comunicazione. Sarete molto loquaci, avrete molto da dire e lo direte nel modo giusto. E’ un ottimo momento per socializzare, frequentare dei corsi di studio nonché sviluppare idee brillanti. Da un punto di vista astrologico, l’11 giugno, è la giornata più movimentata del mese: lo stesso giorno Plutone torna in Capricorno e rientrerà in Acquario il 24 gennaio 2024: rallentate e cercate di essere più strategici rispetto ai vostri obiettivi più importanti. E’ l’atteggiamento giusto per il vostro percorso professionale. Il 15 giugno, con la dissonanza Mercurio-Saturno, potrebbero verificarsi dei ritardi nella comunicazione, potreste avvertire stanchezza o pigrizia e dunque non essere dell’umore giusto per prendere decisioni o analizzare i dettagli. Il 17 giugno Saturno entra in moto retrogrado: il che potrebbe significare – fino al 4 novembre – rivedere le vostre esigenze riguardo al vostro equilibrio tra lavoro e vita privata. Chiedetevi come creare uno spazio per voi stessi così da garantirvi pace e tranquillità e non ultimo rilassarvi. In coppia: se ci sono stati dei malintesi, grazie al sostegno di Venere, potete sistemare la situazione aprendovi di più e facendo i primi passi per consolidare la relazione. Soli: con Mercurio in Gemelli anche se non ci fosse un incontro decisivo avrete pur sempre la possibilità di vivere piacevolissime avventure romantiche. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 11 giugno, Mercurio entra in Gemelli e fino al 26 giugno dovrete valutare attentamente qualsiasi decisione. Avrete molte opportunità, anche di tipo finanziario, il che potrebbe rendere difficile fare una scelta. Durante questo periodo evitate di lanciarvi ed esaminate ogni opzione da ogni angolazione. Sempre l’11 giugno, Plutone rientra in Capricorno e tornerà in Acquario il 24 gennaio 2024: potreste pianificare un viaggio in un posto che non conoscete oppure riprenderete gli studi o, ancora, potreste approfondire con passione un nuovo argomento. Il 15 giugno, con la dissonanza Mercurio-Saturno una conversazione riguardante il denaro potrebbe bloccarsi. E’ una giornata in cui non sarete di buonumore oppure sarete concentrati nel lavoro e se qualcuno vi distrarrà non sarete una pasta di miele. Andrà meglio il 17 giugno, con il buon aspetto Mercurio-Venere: l’atmosfera è conciliante, amichevole, potrebbero arrivare buone notizie riguardanti il denaro o la casa. In generale vi sembrerà facile ottenere ciò che volete e proverete inoltre una sensazione di pace e benessere. In coppia: siete totalmente rassicurati sull’evoluzione della relazione e assumete nuove responsabilità. Vi impegnerete in nuovi progetti guardando al futuro. Soli: negli affari di cuore, ad attendervi c’è il successo! Potrebbe esserci un incontro importante che porterà al matrimonio! : siete totalmente rassicurati sull’evoluzione della relazione e assumete nuove responsabilità. Vi impegnerete in nuovi progetti guardando al futuro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 11 giugno, Mercurio entra nel vostro segno dove sosterà fino al 26 giugno: avrete grande sicurezza in voi stessi, le vostre parole avranno un impatto notevole. E’ un ottimo momento per stimolare la vostra mente ma al contempo evitate di analizzare tutto. Sempre l’11 giugno, Plutone torna in Capricorno e tornerà in Acquario il 24 gennaio 2024: dovete liberarvi dei cosiddetti amici e dei cattivi consiglieri che finiscono per guidarvi nella direzione sbagliata. Ce ne sono di migliori, quelli che vogliono che facciate di testa vostra anziché fuorviarvi con le loro opinioni. Il 15 giugno, con la dissonanza Mercurio-Saturno, nel lavoro sarete pronti a stabilire dei limiti, potrebbe essere necessario dire dei no alle persone o persino a nuove opportunità ma è importante preservare il vostro tempo libero e la tranquillità! Il 17 giugno, Saturno in Pesci entra in moto retrogrado: fino al 4 novembre sfruttate questo transito per sviluppare le relazioni professionali, sociali e personali. È un periodo favorevole alla riflessione, allo sviluppo e alle messe a punto necessarie per garantirvi una buona qualità della vita. Gli investimenti e le questioni monetarie importanti richiedono un approccio prudente. In coppia: è possibile che la vita a due vi sembri improvvisamente monotona e intorno a voi vorreste avere più persone. Anziché chiudervi, parlatene con il partner, uscite più di frequente!

Soli: il desiderio di conquistare, di amare, abbatterà qualsiasi ostacolo e tutto andrà secondo i vostri desideri. Preparatevi a momenti insoliti con qualcuno che incontrerete a sorpresa.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 11 giugno, Mercurio entra in Gemelli e fino al 26 giugno sosta alle spalle del vostro segno: è il momento ideale per mollare qualsiasi zavorra a cui vi siete aggrappati così da sentirvi liberi quando il 27 il pianeta sbarcherà in Cancro. Sempre l’11 giugno, Plutone rientra in Capricorno – tornerà in Acquario il 24 gennaio 2024 – è il momento ideale per liberarvi dai vecchi schemi di relazione. State sottovalutando un partner? O forse sacrificarvi in nome dell’amore? Cercate di essere sinceri riguardo al dare-avere nelle relazioni intime e al contempo esaminate come interagite, anche nel lavoro, con le persone. Potreste pensare di essere aperti ma gli altri percepire una corazza di protezione. Il 15 giugno con la dissonanza Mercurio-Saturno, salvaguardare la vostra tranquillità è una priorità. E’ una giornata in cui se possibile dovete riposare di più. Il 17 giugno, Saturno in Pesci entra in moto retrogrado, fino al 4 novembre, e in questi mesi le relazioni saranno al centro della scena. Amore, associazioni, collaborazioni… Dovrete lavorare su voi stessi: un po’ nervosi, ansiosi dovrete trovare un equilibrio tra sentirvi stressati e la possibilità di esprimerlo. Tutelate voi stessi e al contempo il rapporto con chi vi circonda. In coppia: l’amore reciproco è sincero ma manca un ingrediente importante: la passione. Pensate un modo per riaccendere l’eros. La fantasia di certo non vi manca. Soli: gli affari di cuore tornano alla ribalta e prima della fine della settimana, Cupido scoccherà la freccia! Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 11 giugno, Mercurio entrerà in Gemelli e fino al 26 giugno avrete la possibilità di stringere nuove amicizie, ampliare la cerchia dei contatti. Nel lavoro evitate in ogni caso di voler dominare la scena. Potreste divertirvi di più collaborando fianco a fianco con una persona o un team innovativo. Lo stesso giorno Plutone entra in moto retrogrado in Capricorno e tornerà in Acquario il 24 gennaio 2024: se il lavoro attuale vi soddisfa sfruttate i prossimi mesi per affermarvi di più, fare passi avanti nella carriera. Se al contrario provate frustrazione iniziate a tracciare i passaggi per una transizione. Non fate nulla di avventato, come lasciare il vostro lavoro prima di averne trovato un altro. Il 15 maggio, con la dissonanza Mercurio-Saturno: potreste ricevere un rifiuto a una richiesta e capire che le persone non sono così generose come credevate o per lo meno non come vorreste. Potreste anche avere grosse difficoltà a entrare a far parte di un gruppo. Il 17 giugno Saturno in Pesci entra in moto retrogrado fino al 4 novembre: il passaggio per voi è positivo e va sfruttato per realizzare i vostri progetti. Certo, l’impatto pesantuccio del pianeta è innegabile e fa presagire una maggiore pressione professionale con più responsabilità e possibili conflitti. Questa fase può essere vantaggiosa, a patto di non diventare pretenziosi e arroganti. In coppia: se vi siete sposati di recente prolungherete la luna di miele, dolcezza a gogo! Se avete pianificato di avere un figlio, riuscirete nel vostro intento. Tutto andrà dunque bene. Soli: desiderio al top, dovete solo trovare il partner che vi appaghi ma non sarà complicato. All’interno di relazioni, anche effimere, avete tutte le possibilità di realizzare le fantasie più sfrenate. Emozioni assicurate.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 11 giugno, Mercurio entra in Gemelli e fino al 26 giugno sosterà nel vostro settore della carriera: sarete spinti a raggiungere i vostri obiettivi con maggiore ambizione. E’ un ottimo momento per fare passi avanti, sviluppare nuovi progetti ed elaborare delle strategie. Lo stesso giorno Plutone ritorna in Capricorno – rientrerà in Acquario il 24 gennaio 2024 – e rappresenta un invito a prestare maggiore attenzione alla qualità della vostra vita quotidiana. Con questo transito non si tratta di rivedere radicalmente il programma ma cercare dei piccoli modi per prendervi cura del benessere e della felicità quotidiana. È particolarmente importante ora dare la priorità a voi stessi, mettere le basi solide per una routine positiva poiché quando il pianeta tornerà in Acquario, nei prossimi 20 anni avrà un impatto notevole sul vostro lavoro. Il 15 maggio, con la dissonanza Mercurio-Saturno, con i colleghi potrebbero esserci delle tensioni: potreste essere scontrosi oppure sarete molto concentrati sul lavoro e se qualcuno vi distrarrà vi innervosirete. Il 17 maggio, Saturno in Pesci entra in moto retrogrado: sempre meticolosi e precisi in tutto ciò che fate, fino al 4 novembre pur mantenendo questo atteggiamento dovrete stare in guardia e mettervi all’occorrenza in discussione. Se necessario fate un passo indietro e accettate un periodo in cui non tutto sarà perfetto.

In coppia: state alla larga da conversazioni delicate ma soprattutto evitate di voler avere ragione a tutti i costi. Non fareste altro che scatenare la rabbia del partner che forse è pronto a litigare.

Soli: senza un motivo preciso potreste essere diffidenti, avere difficoltà ad aprire il vostro cuore a chi vi corteggia e che aspetta solo un vostro segnale. Bando alle paure!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 11 giugno, Mercurio entra in Gemelli e fino al 26 giugno è un buon momento per pianificare le vostre vacanze o anche per seguire alcuni corsi di studio estivi. Mantenete la mente aperta a nuove prospettive. Lo stesso giorno, Plutone entra di nuovo in Capricorno e rientrerà in Acquario il 20 gennaio 2024: rappresenta un’opportunità d’oro per rivedere la vostra vita personale e apportare le necessarie correzioni. Potreste scoprire, ad esempio, che preferite vivere da soli o, se vivete in famiglia, che in casa avete bisogno di un posto tranquillo solo per voi. Più in generale potreste dare il via a dei notevoli cambiamenti all’interno dell’abitazione. Se, inoltre, con un familiare ci sono dei problemi offrite un ramoscello d’ulivo e lasciate tutto alla spalle, anche se siete dalla parte della ragione. Il 15 maggio, con la dissonanza Mercurio-Saturno potreste essere inflessibili riguardo al vostro programma, oggi volete prendere cura delle vostre responsabilità e siete determinati a riorganizzarvi. E lo sarete ancora di più dal 17 maggio, quando Saturno in Pesci entrerà in moto retrogrado: fino al 4 novembre, il vostro obbiettivo sarà quello di mantenere una buona salute. Cercherete di mantenere uno stile di vita sano e di concentrarvi su voi stessi. Probabile che in questo periodo sarete meno presenti nelle amicizie, nella vita sociale, limiterete le vostre attività per non compromettere il vostro benessere. In coppia: darete la priorità alla relazione, farete tutto ciò che vi è possibile per migliorare il rapporto con la dolce metà, compreso introdurre qualche novità nel quotidiano. . Soli: l’aria profuma di colpo di fulmine con una persona che potrebbe rimanere a lungo nella vostra vita. Direte volentieri addio alla cara libertà. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 11 giugno, Mercurio entra in Gemelli e fino al 26 giugno i vostri pensieri, le idee vi metteranno in grado di trasformare in meglio la vostra vita e a rafforzare i legami con le persone a cui volete bene. Lo stesso giorno, Plutone entra in moto retrogrado in Capricorno e rientrerà in Acquario il 24 gennaio 2024: cercate di ascoltare gli altri, non bocciate immediatamente le loro idee anzi chiedete se hanno qualcosa da aggiungere. C’è sempre da imparare… Nel corso del transito se avete litigato con un fratello, un collega o un vicino fate in modo di ripristinare l’armonia. Farà bene prima di tutto a voi! Il 15 maggio, con la dissonanza Mercurio-Saturno non sarete campioni di ottimismo: appuntamenti romantici o uscite con gli amici potrebbero essere annullati oppure affrontare questioni di tipo pratico vi sembrerà più difficile del solito. Il 17 maggio, Saturno in Pesci entra in moto retrogrado: fino al 4 novembre potrebbero esserci dei blocchi, dei rallentamenti che metteranno a dura prova la vostra pazienza. Sarete spinti a contrastare le lentezza premendo l’acceleratore anche a costo di correre rischi non calcolati. Procedete invece con calma e fate ciò che in questo periodo è nelle vostre possibilità. In coppia: la relazione ha una svolta molto positiva. Più che mai capirete che siete fatti per stare insieme, c’è intesa a livello sentimentale, intellettuale, sensuale. Non avrete davvero di che lamentarvi. Soli: in programma c’è relax e divertimento con gli amici ma tenete presente che un flirt potrebbe trasformarsi in una relazione seria. Aprite il vostro cuore senza timore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 11 giugno, Mercurio entra in Gemelli e fino al 26 giugno sosterà nel vostro settore delle relazioni. E’ il periodo perfetto per entrare in società con una persona o risolvere eventuali conflitti oppure firmare dei contratti. Lo stesso giorno, Plutone torna in Capricorno ed entrerà definitivamente in Acquario il 24 gennaio 2024: il denaro sarà una priorità ma cercate di spendere per cose utili e importanti. Pensate cosa potete riciclare, ridipingere, riutilizzare! Il pianeta sosta nel vostro settore delle finanze ma al contempo della sicurezza: è il periodo perfetto per proteggere i dati personali aggiornando con cura le password. Il 15 maggio, con la dissonanza Mercurio-Saturno potrebbero verificarsi degli ostacoli nella comunicazione e le persone potrebbero non essere pronte a esplorare nuove idee oppure vi sentirete offesi da un rifiuto. Il 17 maggio, Saturno in Pesci entra in moto retrogrado ma per il vostro segno non è negativo, mostrerete coraggio ed empatia. Fino al 4 novembre sarete più che mai pronti a sostenere chi vi circonda. Al contempo questo periodo è molto favorevole alla riflessione così da prepararvi al meglio per tutto ciò che in seguito intraprenderete.

In coppia: con il partner c’è serenità e vi sarà più facile rendere ancora più profonda la complicità (per non parlare della passione).

Soli: è una settimana splendida, siete richiestissimi e vi aspettano belle sorprese. Avrete la possibilità di stringere una relazione d’amore appagante.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 11 giugno Mercurio entra nei Gemelli e fino al 26 giugno sosterà nel vostro settore del quotidiano, della forma fisica, del lavoro. Solo perché è estate non significa che dovete rallentare. Scoprite dei modi per migliorare la vostra vita ed essere più produttivi. Per ottenere i risultati desiderati, non dovete aver paura di provare qualcosa di diverso. Lo stesso giorno, Plutone rientra in Capricorno e tornerà in Acquario il 24 gennaio 2024: avrete molte opportunità per mettere in pausa alcune situazioni e riflettere. Ovviamente, per apportare questo tipo di cambiamenti, potrebbe essere necessario eliminare qualcosa ma non dovete rivoluzionare tutto. Anche se sembra più facile ripartire da zero, non dovete buttare via tutto il vostro duro lavoro. Meglio andare piano, entrare in contatto con le emozioni. Tenete sotto controllo inoltre il perfezionismo! Il 15 maggio con la dissonanza Mercurio-Saturno, potrebbero esserci delle difficoltà nelle relazioni di lavoro o personali ma perché voi sarete inflessibili! Il 17 maggio, Saturno in Pesci entra in moto retrogrado: fino al 4 novembre, di fronte a freni e rallentamenti la pazienza e il controllo potrebbero andare in fumo. Potreste arrabbiarvi parecchio o avere un atteggiamento ossessivo. Sarete nervosi, autoritari, rischiando di scatenare dei conflitti ma ciò non sarà d’aiuto. Armatevi di pazienza.

In coppia: il vostro bisogno di novità prende il sopravvento dunque moltiplicate le attività da praticare insieme alla dolce metà. Il vostro impegno sarà premiato.

Soli: sembra non accada nulla ma nel corso della settimana un persona vi farà tornare il sorriso e la voglia di amare. Una storia in vista?

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 11 giugno, Mercurio entra nei Gemelli e fino al 26 giugno sosterà nel vostro settore della creatività, del divertimento e del romanticismo. Il transito rappresenta un invito a chiedere un appuntamento a una persona che vi attrae o a dare il via a un nuovo hobby oppure trovare dei modi nuovi per divertirvi. Lo stesso giorno, Plutone rientra in Capricorno e tornerà nel vostro segno il 24 gennaio 2024: fate del vostro meglio per non prendere il tipo di decisioni da cui non potete tornare indietro, soprattutto se causate da vendetta, gelosia o manipolazione. E’ un buon momento per eliminare quelle convinzioni e abitudini che non vi servono più e appesantiscono il vostro stile di vita. La parola d’ordine è “trasformazione”. Il 15 maggio con la dissonanza Mercurio-Saturno, alcune conversazioni di lavoro o d’affari potrebbero essere rimandate e ciò scatenare un po’ di pessimismo. Ma tenete presente che sono solo posticipate. Il 17 maggio, Saturno in Pesci entra in moto retrogrado: fino al 4 novembre il denaro sarà più che mai al centro della vostra attenzione. Avrete la possibilità di fare buoni investimenti, sarete spinti a rivedere il vostro approccio ai soldi, al modo in cui spendete quotidianamente e a risparmiare pensando al futuro.

In coppia: dolci momenti romantici in cui parlerete con grande tenerezza per trovare il modo di dare nuovo slancio alla relazione. E ci riuscirete. In questo momento sono favoriti i progetti a due.

Soli: questa settimana se una persona vi attrae andrete dritti al punto. Un atteggiamento sincero e schietto che si rivelerà molto efficace!

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 11 giugno con Mercurio che entra in Gemelli – fino al 26 giugno – la vostra missione sarà quella di risolvere eventuali problemi riguardanti la casa o la famiglia. Ma avrete la capacità di risolvere attraverso soluzioni creative. In ogni caso, non dimenticate di prendere cura di voi stessi. E se desiderate apportare dei cambiamenti nell’abitazione, siate realistici per quanto riguarda il budget. Lo stesso giorno, Plutone rientra in Capricorno ed entrerà definitivamente in Acquario il 24 gennaio 2024: cercate di essere estremamente selettivi riguardo alle scelta delle persone che faranno parte della vostra cerchia ristretta. Quando necessario rimanete dietro le quinte. Se avete una bella idea per un’attività o un’app online, il pianeta può essere d’aiuto a concretizzare. Procedete lentamente, mettete in atto un piano solido in modo da poter lanciare con sicurezza il vostro progetto. Il 15 maggio, con la dissonanza Mercurio-Saturno, anche se solitamente siete flessibili è una giornata in cui sarete spinti a stabilire dei limiti ai familiari o agli amici intimi. Il 17 maggio, Saturno nel vostro segno entra in moto retrogrado: fino al 4 novembre, di fronte agli ostacoli la vostra tentazione sarà quella di arrendervi. Ma tenete presente che l’autocontrollo e il tempo saranno i vostri più preziosi alleati. Chiedetevi chi siete e dove volete andare. Se riuscirete a guardare con distacco ogni situazione, uscirete vittoriosi.

In coppia: per mantenere la pace e l’armonia puntate sul dialogo. Eliminate i dubbi e bando alla gelosia o rovinerete i momenti di piacere.

Soli: non è escluso un incontro e l’attrazione reciproca sarà immediata. Volete mantenere la vostra libertà? A voi decidere se vivere una storia seria o divertirvi senza pensare al domani.