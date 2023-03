L’oroscopo della settimana dal 12 al 18 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 12 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Martedì 14 marzo, con la dissonanza Marte-Nettuno sarete molto impazienti: forse state affrontando delle questioni che mancano di chiarezza oppure ritenete che si muovano troppo lentamente. Mercoledì 15 marzo, potreste avere una sorta di illuminazione e scoprire quali pensieri negativi vi fanno sentire intrappolati oppure capirete come uscire da una situazione ambigua. Il 15 marzo, prima di parlare cercate di riflettere. Eviterete discussioni spiacevoli con il boss e i colleghi, tanto più che il 16 marzo con la congiunzione Sole-Mercurio-Nettuno in Pesci, capirete che la cosa migliore è tacere le vostre opinioni! Giovedì 16 marzo, sarete pronti a entrare in azione! Potreste prendere un’iniziativa importante riguardante la carriera ma occhio a persone invidiose che tenteranno di bloccarvi. Lo stesso giorno Venere entra in Toro, nel vostro settore delle finanze: nel corso del transito potrebbe entrare una somma di denaro che vi devono oppure vi concederete un regalo che desiderate da un po’ di tempo. Il generale sul fronte finanze il pianeta sarà generoso! Il 17 marzo con la dissonanza Mercurio-Marte, è ancora valido l’invito di riflettere prima di parlare. Al contempo con altri passaggi positivi, se state pensando di dare il via a un progetto potrebbe arrivare un sostegno finanziario! Il 18 marzo, avrete conversazioni interessanti sulla carriera o sugli obiettivi futuri, con persone influenti. In coppia: sfruttate la possibilità di stabilire un dolce dialogo. Non c’è necessità, in particolare giovedì, di entrare in conflitto se potete ammorbidire la situazione! Soli: per quanto un flirt possa sembrare entusiasmante e intrigante, evitate di lanciarvi nel rischio. Valutate attentamente le conseguenze delle vostre scelte. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Martedì 14 marzo, anche se sul fronte finanze solitamente siete prudenti, fate attenzione alle questioni di denaro. Prima di firmare un contratto o effettuare un acquisto è importante controllare due volte! Mercoledì 15 marzo, una conversazione con un amico potrebbe essere illuminante, essere d’aiuto a capire che alcune cose dovrebbero cambiare oppure far scattare un’idea stimolante. Il 16 marzo, potreste avere una rivelazione importante su una relazione. Potreste provare gelosia o rivalità ma è anche un momento di grande trasformazione, purché non abbiate paura del cambiamento. Aggrapparsi al passato è il modo peggiore per vivere il transito, accogliete la trasformazione! Lo stesso giorno, Venere entra nel vostro segno: vi dota di grande fascino, irradiate belle energie, avrete voglia di aggiungere bellezza e glamour alla vostra vita. Rinnoverete l’immagine, sarete pronti a concedervi ciò che vi piace veramente. Che si tratti di un colloquio di lavoro o della necessità di un cambiamento, avrete una bella sicurezza, rinnovata autostima e magnetismo. Anche nella vita sociale sarete spinti a contattare e frequentare. Il 17 marzo sarete impazienti ma al contempo i passaggi fanno brillare la vita sociale. Con alcune persone parlerete di impegni e progetti futuri che in seguito potrete concretizzare. Il 18 marzo, con il buon aspetto Mercurio-Plutone, potreste venire a conoscenza di un segreto o avrete un’informazione preziosa. Potreste avere contatti con una persona che conta e che potrebbe esservi utile. In coppia: la dolce Venere nel vostro segno vi spingerà a godere serenamente dei piccoli piaceri della vita e/o i momenti più belli della vostra relazione. Soli: potrebbe nascere una nuova storia d’amore ma fate attenzione a non ignorare eventuali campanelli d’allarme e, soprattutto, mettetevi al primo posto! : la dolce Venere nel vostro segno vi spingerà a godere serenamente dei piccoli piaceri della vita e/o i momenti più belli della vostra relazione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Martedì 14 marzo, con la dissonanza Marte-Nettuno potreste essere confusi su come agire, specialmente riguardo alla carriera, il giudizio degli altri o al futuro. L’indecisione potrebbe essere frustrante per cui concedetevi una pausa e non prendete iniziative. Mercoledì con la congiunzione Sole-Nettuno tutto ciò che pubblicherete online riscuoterà successo, avrete molti like e follower! Sul posto di lavoro sarete notati dal boss e se avete un’attività in proprio è un buon momento per lanciare una campagna di marketing. Giovedì 16 marzo, con la dissonanza Venere-Plutone, siate chiari sui vostri valori e state alla larga da persone manipolatrici o losche. Lo stesso giorno Venere entra in Toro e sosterà alle spalle del vostro segno: sarete spinti a rimanere dietro le quinte, lontano dal coinvolgimento sociale. Avrete voglia di prendervela comoda, rilassarvi e ricaricare le batterie. Ma al contempo avrete splendide intuizioni riguardo al lavoro e alla carriera: vi permetteranno di fare dei progressi. Il 17 marzo, l’atmosfera non è di tutto riposo, potrebbe spingervi a litigare e a dire cose che nemmeno pensate. Tuttavia non è escluso che firmerete un accordo in linea con i vostri standard e aspettative. In coppia: capirete con assoluta chiarezza come deve cambiare la relazione con il partner se volete vivere insieme felici. C’è un buon equilibrio dare/avere?

Soli: negli affari di cuore non è una settimana da ricordare: potrebbero esserci appuntamenti mancati, fastidiosi fraintendimenti e conversazioni deludenti. Meglio la compagnia degli amici…

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Martedì 14 marzo, con la dissonanza Marte-Nettuno è un buon momento per dare il via a un hobby che potrebbe trasformarsi in un’attività extra redditizia. Mercoledì 15 marzo, con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci, potreste sognare di partire per un viaggio. E’ un’ottima giornata per capire come concretizzare questo desiderio. Sognare è un conto ma ora potete fare progressi verso il vostro obiettivo. Il 16 marzo, con la dissonanza Venere-Plutone, è una giornata in cui circolano tensioni per cui evitate di litigare. Nelle relazioni potrebbero esserci delle lotte di potere e la cosa migliore è stabilire dei limiti. Sempre il 16 marzo, Venere entra in Toro e mette al centro della scena l’amicizia, avrete anche l’opportunità di conversare sui social media e, volendo, fare nuove conoscenze. Vi sarà più facile ampliare la cerchia sociale e trovare degli alleati. Virtuali o meno, le amicizie saranno presenti se avrete bisogno di loro e al contempo anche voi sarete pronti all’occorrenza a dare una mano. Il 17 marzo, la consueta cautela vi sarà utile, nelle conversazioni, a non saltare alle conclusioni. Il buon aspetto Venere-Saturno è di buon auspicio per pianificare il futuro e nel lavoro parlare delle vostre aspettative. Le persone sono interessate a investire su di voi. L’impegno sta dando i suoi frutti. E dal 18 marzo, nella carriera dedicherete ancora più energia per ottenere il successo! In coppia: Venere in Toro accende il desiderio di tranquillità, dolcezza e serenità. Con il partner avrete entrambi la possibilità di rilassarvi e ricaricare le batterie. Soli: attraenti, affascinanti, non passate inosservati. Di sicuro farete delle conquiste ma non dovete mettere fretta all’altro/a: date tempo al tempo. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Martedì 14 marzo, con la dissonanza Marte-Nettuno in Pesci troverete una soluzione brillante a un problema complicato. Ma non è detto che potrete metterla in atto immediatamente: con questo transito le cose si muovono a un ritmo più lento. Mercoledì 15 marzo, con la congiunzione Sole-Nettuno con la dolce metà avrete la possibilità di trascorrere una serata romantica, la casa sarà tutta per voi. Se state cercando l’amore, potreste incontrare qualcuno con cui condividere una fantasia piccantina. Il 16 marzo, mantenete la calma: potreste avere a che fare con persone impazienti, gelose, impulsive che tenteranno di avere il controllo su di voi. Se ritenete che qualcuno stia controllando il vostro tempo o la disponibilità, è il momento di mettere uno stop. Lo stesso giorno, Venere entra in Toro e invierà splendide vibrazioni al vostro settore della carriera, delle ambizioni. E’ il periodo ideale per rinnovarvi, entrare in contatto con chi conta – il boss, i superiori vi vedranno di buon occhio – o lanciare dei progetti se lavorate nel commercio. E’ una fase in cui dovete mettervi sotto i riflettori e divertirvi a essere le star delle situazioni. Il 17 marzo, potreste avere un’importante conversazione o realizzazione, forse riguardante il denaro. Potreste ad esempio dare il via a una solida collaborazione di lavoro o d’affari. Il 18 marzo, nella professione sarete molto produttivi ma è anche un ottimo momento per modificare la solita routine o stroncare un’abitudine malsana. In coppia: potreste avere la tendenza a dubitare e mettere in discussione il minimo gesto del partner. Soli: le conquiste sono numerose, ma siete molto esigenti e scappate quando si tratta di prendere un impegno.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Martedì 14 marzo, con la dissonanza Marte-Nettuno, è una giornata in cui circola confusione, frustrazione, per la lentezza con cui si muovono le situazioni. Ma non è il momento di forzare le cose poiché vi sentireste ancor più delusi. Concedetevi una pausa di relax. Il 15 marzo, potreste avere una conversazione stimolante con il boss, parlerete del vostro futuro all’interno dell’azienda, delle vostre aspettative. Non è escluso che farete una chiacchierata rilassante con un amico con cui vi capite in modo profondo e ha la stessa vostra visione della vita. Il 16 marzo, con la dissonanza Venere-Plutone, è probabile che nelle relazioni di lavoro o personali dovrete stabilire dei confini ma con questo transito potreste lavorare con più passione e impegno e ottenere belle gratificazioni! Lo stesso giorno, Venere entra in Toro: il vostro desiderio sarà quello di sperimentare nuove esperienze, uscire dal solito quotidiano, rimuginerete di meno e vi sentirete più leggeri. Il pianeta vi spinge a entrare in contatto con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda e avrete la possibilità di far risplendere la vostra personalità. Il transito farà arrivare bei complimenti nel lavoro, il vostro impegno e la qualità di quanto svolgete sarà apprezzato. Non è esclusa una promozione. Il 17 marzo, con la dissonanza Mercurio-Marte sarete un po’ troppo franchi per cui fate attenzione a scatenare discussioni. Al contempo, potreste avere, lavoro o vita personale, una conversazione produttiva su progetti e impegni futuri. Il 18 marzo, l’aspetto Mercurio-Plutone vi metterà in grado di entrare in contatto con persone entusiasmanti e influenti! Potreste dare il via a una trattativa di lavoro o d’affari.

In coppia: con Venere in Toro, la relazione sarà al centro della vostra attenzione! L’amore riprende slancio, per il partner avrete grandi dimostrazioni di dolcezza che ricambierà!

Soli: il pianeta rosa vi rende molto affascinanti, sfruttate queste vibrazioni per inviare dei segnali alla persona che vi attrae. Saranno recepiti!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Martedì 14 marzo, con la dissonanza Marte-Nettuno in Pesci nel programma della giornata potrebbero esserci dei cambiamenti che scateneranno confusione. Se riguardo a un progetto siete incerti su come procedere, per oggi rallentate così da evitare degli errori. Il 15 marzo, con il buon aspetto Sole-Nettuno sarete molto creativi e inoltre motivati a dare il via a uno stile di vita più sano così da garantirvi maggiore benessere. Il 16 marzo, la dissonanza Venere-Plutone vi vedrà alle prese con forti emozioni riguardanti la casa, la vita personale. In famiglia potrebbero esserci degli scontri, delle lotte di potere. Lo stesso giorno Venere entra in Toro: se avete problemi riguardanti le finanze, le relazioni o gli affari, scaverete a fondo per risolvere quelle questioni che sembrano irrisolvibili. Ma riuscirete a sistemare le cose. Risolverete anche eventuali debiti e a valorizzare i vostri investimenti. Il 17 marzo, nelle conversazioni cercate di parlare con calma e ascoltate attentamente. La fretta potrebbe comportare il rischio di perdere dettagli importanti. Il 18 marzo, è un momento di profonda trasformazione, ideale per mollare un’abitudine malsana o avere un nuovo approccio alla comunicazione e all’organizzazione del quotidiano. In coppia: la sincerità verso la dolce metà viene ripagata. L’amore e la lealtà toccano profondamente il cuore del partner! Ora potete andare avanti insieme, complici, uniti, felici! Soli: è una settimana in cui forse l’amore ancora non arriva ma potete pur sempre apprezzare l’affetto di amici e familiari che vi sono sempre accanto! Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Martedì 14 marzo, con la dissonanza Marte-Nettuno potreste esaminare i problemi relativi al controllo. Capirete cosa è sotto il vostro controllo e cosa invece non lo è e se alcune persone, per avere potere su di voi, stanno cercando di limitare le vostre azioni, vi ostacolano oggi metterete dei limiti, lo direte in modo chiaro e forte! Mercoledì 15 marzo, con la congiunzione Sole-Nettuno la creatività sarà al massimo. Anche se non lavorate nel settore artistico, potreste aver voglia di imparare a suonare uno strumento o iniziare a dipingere. Se siete invece degli artisti, è possibile che farete una mostra, anche online, per vendere le vostre creazioni. Il 16 marzo, con la dissonanza Venere-Plutone, sul posto di lavoro potrebbero esserci delle discussioni con il boss o i colleghi. Se non vi fidate o non vi sentite a vostro agio è il momento di stabilire dei limiti. In serata, Venere entra in Toro: avrà un impatto positivo sulle vostre relazioni, vi metterà in grado di attirare nella vostra vita persone piacevoli o migliorare i legami che già avete. Ma non solo: con questo transito, nelle prossime settimane, sono favoriti negoziati, compromessi e accordi. Il 17 marzo, lavoro o vita personale, sarete impazienti per cui occhio a scatenare battibecchi. Il 18 marzo, potreste ricevere informazioni importanti, utili a fare passi avanti nel lavoro o negli affari e avere inoltre delle conversazioni con persone importanti pronte eventualmente a dare un aiuto. In coppia: con Venere in Toro fate attenzione al diavoletto della gelosia. Rischiate di partire in quarta ma senza che ci sia un motivo concreto, si tratterà solo di un sospetto… Soli: è nel fine settimana che avrete alcuni incontri interessanti e la possibilità di conquistare ma dovete lasciarvi andare, essere meno diffidenti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Martedì 14 marzo, con la dissonanza Marte-Nettuno avrete parecchia difficoltà a portare a termine i compiti quotidiani e, forse, prima di andare avanti dovrete anche aspettare che altre persone prendano delle decisioni. Cercate di avere pazienza: affrettare le cose alla fine potrebbe creare più confusione. Il 15 marzo, con la congiunzione Sole-Nettuno, potreste avere la sensazione che i familiari non vi capiscano: ancora non riescono a recepire il vostro amore per l’avventura e la vostra ricerca della conoscenza. Proverete a parlarne ma senza successo. Il 16 marzo con la dissonanza Venere-Plutone, proverete incertezza sulle questioni di denaro e non sono esclusi degli scontri. Lavoro o vita privata, è un momento importante per chiarire le vostre aspettative e muovervi di conseguenza! Lo stesso giorno Venere entrerà in Toro: le prossime settimane saranno utili per stabilire contatti positivi nel lavoro che più in generale sarà un settore in cui vi sentirete valorizzati, stimati e potrebbero arrivare bei complimenti sulla qualità di ciò che avete svolto. Il transito vi mette in grado inoltre, di apportare più armonia, piacere e calore alle vostre abitudini, al quotidiano. Il 17 marzo, potrebbe esserci una svolta positiva in una questione riguardante la casa o la famiglia.

In coppia: il 14 marzo, con la dolce metà potreste decidere di vivere una giornata molto romantica. Ad esempio pianificare una seconda luna di miele o trascorrere una dolce serata intima.

Soli: se state cercando l’amore, potreste incontrare una persona che dell’amore ha una visione identica alla vostra. E darete il via a una storia dolcissima…

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Martedì 14 marzo, nelle conversazioni di lavoro siate chiari al massimo. Con la dissonanza Marte-Nettuno potrebbero esserci dei malintesi. In questo caso, che si tratti del boss o dei colleghi, un chiarimento immediato sgombrerà il campo dagli equivoci. Il 15 marzo, con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci sul posto di lavoro tornerà l’armonia, sentirete che state tutti procedendo nella stessa direzione. Il 16 marzo, nella vita personale cercate di essere empatici e comprensivi, soprattutto se volete appianare eventuali tensioni. La dissonanza Venere-Plutone vi spingerà a liberarvi di vecchi schemi e fate bene poiché ci sarà una grande trasformazione. In serata Venere entra in Toro: renderà le prossime settimane molto piacevoli, avrete voglia di dedicarvi anche agli hobby e ai passatempi preferiti. Se di recente siete stati molto impegnati nel lavoro, apprezzerete la calma che deriva trascorrendo del tempo in un ambiente tranquillo e rilassato. Il pianeta rosa, inoltre, vi doterà di maggiore sicurezza nel vostro fascino, nelle qualità e nel talento: le persone vi apprezzeranno e lo dimostreranno. Il 17 marzo, nessuno vi fermerà: sarete pronti a prendere una decisione, esprimere la vostra opinione oppure farete chiarezza su una questione che vi preoccupa.

In coppia: con Venere in Toro, forse l’atmosfera non sarà passionale ma molto rassicurante. I reciproci sentimenti saranno comunque profondi e all’insegna della tenerezza.

Soli: il 16 marzo, con la Luna nel vostro segno e l’arrivo di Venere in Toro, avrete un incontro con una persona speciale! In generale, negli affari di cuore seguite l’intuito.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Martedì 14 marzo, con la dissonanza Marte-Nettuno l’atmosfera è confusa, tutto sembra muoversi lentamente anche nelle questioni finanziarie. Non saprete bene come agire ma non dovete avere fretta. Aspettate: il 15 marzo, con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci l’atmosfera cambierà in meglio e, inoltre, potrebbero arrivare ottime opportunità o avrete un’idea brillante per aumentare le entrate. Avrete la possibilità di migliorare la vostra situazione! Il 16 marzo, lavoro o vita personale sarete parecchio irritabili e potrebbero esserci delle tensioni. Con la dissonanza Venere-Plutone fate inoltre attenzione a chi tenta di manipolarvi. Stabilite dei limiti. In serata, Venere entra in Toro: è tempo di rafforzare i legami con le persone care, superare alcuni dissensi ed è probabile che avrete piacere di trascorrere del tempo con i familiari anziché con gli amici. Ed è una cosa che, dovete ammetterlo, non accade spesso. Al contempo, è il periodo migliore dell’anno per ridipingere, cambiare disposizione dei mobili nell’abitazione, così da renderla ancora più confortevole e immergervi in un’atmosfera armoniosa. Il 17 marzo, in alcune conversazioni o situazioni bloccate potrebbe esserci una svolta positiva. E non è escluso che una promettente proposta di lavoro, una collaborazione o un affare vi facciano provare sollievo sul fronte denaro.

In coppia: atmosfera bollente, c’è un ritorno di fiamma, una passione che ravviverà le serate. Fate solo attenzione alla vostra possessività.

Soli: i pianeti vi mettono sotto i riflettori e non dovrete alzare un dito per conquistare, crolleranno anche i/le single incalliti/e.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Martedì 14 marzo, con la dissonanza Marte-Nettuno potreste pianificare una riunione di famiglia oppure proporre di affittare una casa al mare in modo che voi, gli amici e parenti potrete andare quando avrete tempo libero (e dividere le spese). Mercoledì 15 marzo, con la congiunzione Sole-Nettuno nel vostro segno non passerete inosservati ed è un buon momento dunque per partecipare a concorsi, lanciare campagne di marketing e postare dei video sui social. In questo momento potete brillare, gli altri vi considerano particolarmente affascinanti! Al contempo, la congiunzione accentua il vostro intuito: saprete esattamente cosa fare o perseguire nel vostro viaggio professionale. Il 17 marzo, Venere entra in Toro: nelle prossime settimane riunire le persone potrebbe essere una priorità assoluta, avrete voglia di leggerezza: divertirvi, ridere e scherzare con gli amici. Se ci sono stati problemi con una persona o tra familiari o amici, potresti ritrovarvi nel ruolo di mediatori e sarete d’aiuto a risolvere eventuali controversie. In generale il transito affina, migliora e potenzia la vostra capacità di socializzare, apprendere, comunicare e stabilire dei contatti ma non solo, con chi vi circonda avrete un modo di fare gentile e accattivante.

In coppia: pur di veder sorridere la dolce metà, siete pronti a spostare le montagne. Ogni giorno farete dolci dichiarazioni d’amore e sorprese: stupirete la il partner!

Soli: simpatici, allegri, saprete come suscitare l’interesse delle persone. Ma considerato il numero dei/delle fan, dovrete comunque fare una scelta. In ogni caso, evitate di partire in quarta.