Oroscopo della settimana dal 13 febbraio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 febbraio 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 13 al 19 febbraio (21 marzo-21 aprile): pronti ad agire

Oroscopo della settimana Ariete: Umore

Sabato 13 siete pronti ad agire ma non è la giornata giusta per entrare in azione. Relax, ricaricate le batterie. Anche all’inizio della settimana, pur essendo competitivi, dovete procedere con calma, se volete mantenere le cose a posto cercate di mollare la presa.

Martedì e mercoledì aspettatevi di perdervi nei pensieri ma un piccola deviazione mentale è proprio ciò di cui avete bisogno. Giovedì, venerdì e sabato (in anticipo), sarete al vostro meglio: avventurosi, determinati, pronti a tutto e primi sui nastri di partenza. E saranno in molti a darvi una mano in modi del tutto inaspettati.

Oroscopo della settimana Ariete: Amore

In coppia: voglia di novità, di cambiare qualcosa nel quotidiano: cercate di improvvisare!

Soli: negli affari di cuore soffia il vento del cambiamento e dovreste seguirlo. Ampliate il giro delle conoscenze.

Oroscopo della settimana Leone dal 13 al 19 febbraio (23 luglio-23 agosto): andare oltre le apparenze

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Sabato 13, le energie sono altalenanti e non vi permettono di concentrarvi abbastanza a lungo, impegnarvi più di tanto. Per oggi, vivete l’attimo e godetevi la giornata. All’inizio della settimana avete fascino ed energie per avviare un piccolo ma importante progetto.

Non dovrete convincere nessuno, le persone cadranno ai vostri piedi. Martedì e mercoledì, andate oltre le apparenze, per capire le motivazioni degli altri, fidatevi dell’intuito. Giovedì, venerdì siete in forma torneo, vibranti, grazie al calore e al carisma potrete contare sul sostegno di chi vi circonda.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: la ricetta per vivere in armonia con il partner: meno testardaggine e più controllo delle reazioni.

Soli: è una settimana in cui avrete la possibilità di fare degli incontri promettenti. A patto siate meno critici ed esigenti.

Oroscopo della settimana Sagittario dal 13 al 19 febbraio (23 novembre-21 dicembre): settimana di alti e bassi

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Nel fine settimana, la Luna in Pesci avrete difficoltà a sentirvi apprezzati e compresi. Lasciate che a parlare per voi sia il vostro modo di fare e all’occorrenza date una mano a una persona che ne ha bisogno. All’inizio della settimana, esprimete i vostri bisogni, i desideri e non sorprendetevi se gli altri vi aiuteranno a realizzarli. Martedì e mercoledì, la consueta natura accomodante potrebbe lasciare il posto al malumore. Rallentate e siate pazienti con voi stessi. Giovedì, venerdì e sabato anticipato, siete di nuovo pieni di energie, generosi, socievoli e sono giornate ideali per incontrare gli amici.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: sorprenderete il partner – o vi sorprenderà – con qualcosa che non si aspetta! E lunedì con la Luna in Ariete la passione sarà al top.

Soli: ad attendervi ci sono serate frizzantine: potete conquistare, fare una strage di cuori, iniziare un flirt.