Oroscopo della settimana dal 14 al 21 gennaio 2024 per i 12 segni dello zodiaco: ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci.

C’è un vantaggio competitivo nella settimana. Possiamo usare questa energia per massimizzare le opportunità.

ARIETE

21 marzo – 20 aprile

Non sei obbligato a investire i tuoi sforzi in uno scenario che sta distruggendo la tua energia. Non solo nessuno penserà male di te se ti tiri indietro, ma alcune persone sono stupite che tu sia rimasto così a lungo. Eppure, nonostante le sfide, una parte di te vuole continuare. Hai preso un impegno e non vuoi rinnegarlo. Ma il tuo impegno è meritato? SÌ! Come vedrai questa settimana, il tuo senso dell’onore e del dovere è giustificato.

TORO

21 aprile – 21 maggio

Quando siamo troppo presi dai dettagli di una situazione, il nostro senso dell’umorismo viene messo in secondo piano. Quindi, poiché hai a che fare con uno scenario che significa molto, vale la pena controllare come appare da una prospettiva diversa.

Se fai un passo indietro, scoprirai un lato della cosa che potrebbe persino farti sorridere. Ma prima devi rassicurarti di aver fatto tutto ciò che dovevi fare. L’alta qualità delle tue cure fa sembrare le cose più complesse di quanto non siano.



GEMELLI

22 maggio – 22 giugno

Vorresti che una situazione della tua vita finisse e fosse finita. La cosa si trascina da troppo tempo. La buona notizia è che i legami del tuo sovrano Mercurio con Giove e Saturno suggeriscono che stai per trovare un modo ispirato per portare avanti questo scenario, in un modo che funzioni per te. Quindi, questa settimana, se ti ritrovi ancora a cercare una via d’uscita dalla nebbia della confusione, ricorda solo che fa parte di un processo che porterà alla risoluzione. Rimanendo concentrati (ed evitando ulteriore stress) le cose si stabilizzeranno. Allora sarai libero di andare avanti.

CANCRO

23 giugno – 23 luglio

Come ha spiegato Einstein, la nostra percezione della velocità è relativa. Se stai aspettando un treno, è difficile dire se quello che si avvicina al tuo binario si fermerà (o no). Ora che la follia dei festeggiamenti è alle tue spalle, senti una mancanza di slancio. Ma sei solo nella fase di elaborazione. Andando avanti troverai la velocità perfetta.

LEONE

24 luglio – 23 agosto

Tutti sogniamo un finale “vissero felici e contenti”. Ma anche se ti piacerebbe poter usare quelle parole riguardo a una situazione di vecchia data in cui sei coinvolto, non puoi dirle con certezza. Qualunque cosa tu faccia per cercare di risolvere la situazione una volta per tutte, nuove sfide continuano a presentarsi.

Tuttavia, solo perché le soluzioni da favola non esistono nella vita reale non significa che non possiamo sperare in miglioramenti. Questa settimana, sii di mentalità aperta e segui i suggerimenti di altre persone. Anche se non conoscono tutte le complicazioni, la loro intuizione sarà preziosa.

VERGINE

24 agosto – 23 settembre

Ti servirebbe davvero una bacchetta magica in questo momento. Con solo un’onda veloce, risparmieresti così tanto tempo ed energia. Potresti risolvere tutti i tuoi problemi con l’efficienza di Mary Poppins. Nel frattempo, dal momento che non hai altra scelta che continuare a fare quello che stai facendo, dubito che io ti dica che i tuoi sforzi alla fine verranno ripagati e che questo processo ti sta fornendo un apprendimento essenziale (che apprezzerai in futuro) è quello che vuoi sentire! Tuttavia è vero. La tua diligenza sta per iniziare a dare i suoi frutti.

BILANCIA

24 settembre – 23 ottobre

Mentre ci addentriamo nel 2024, ti stai rendendo conto che qualcosa di importante sta cambiando. E’ una sensazione sottile: ancora non ci sono segni tangibili. Questo perché il cambiamento è psicologico. Ed è per questo che sarebbe facile reprimere quel crescente senso di ottimismo. Ma non farlo. Coltivalo. Stai notando l’inizio di una nuova consapevolezza. È la realizzazione che devi a te stesso ascoltare e seguire il tuo cuore.

SCORPIONE

24 ottobre – 22 novembre

Perché tendiamo a dare importanza alle cose che non contano davvero e lasciamo che le cose importanti passino alla deriva? L’inizio del nuovo anno tende ad evidenziare questa tendenza. I festeggiamenti sono finiti e non ci resta che guardare avanti, cercando di mantenere i nostri propositi, mentre le speranze e le aspettative che avevamo quando li abbiamo presi stanno svanendo. Questa settimana porta preoccupazioni che attirano la tua attenzione. Ma se mantieni il tuo senso della prospettiva, scoprirai doni che ti aiutano a motivarti a concentrarti su ciò su cui trarrai beneficio dal concentrarti.

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre

Non ha senso sprecare il tuo tempo prezioso elencando i fattori che sembrano impedirti di fare ciò che vuoi veramente fare. Frustrazioni e distrazioni fanno parte della vita. Ci saranno sempre anche delle sfide. La vita di nessuno è semplice. Ma mentre alcune persone sono sconcertate da ostacoli relativamente piccoli, tu hai la creatività per elaborare modi innovativi per superare anche gli ostacoli più grandi. Questa settimana, il cosmo aumenta la tua determinazione. Con determinazione, puoi portare a termine un compito arduo con sorprendente facilità.

CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio

Il pianeta Terra è ricoperto da un’architettura impressionante. Dalle piramidi ai grattacieli, la nostra capacità di costruire grandi strutture è evidente. E nascoste sotto quegli edifici si trovano le possenti fondamenta che li tengono in posizione. Se ritieni di aver lavorato duro, ma di non riuscire a vedere progressi significativi, è perché hai rafforzato le basi del tuo mondo. Presto, non solo inizierai ad apprezzare la base di supporto che hai creato. Potrai usarlo come trampolino di lancio verso un modo nuovo e più appagante di vivere la tua vita.

ACQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio

In un aspetto del tuo mondo ti senti isolato. Non è che non hai persone con cui parlare. È che hai a che fare con un fardello particolarmente pesante e non puoi metterlo da parte (o condividerlo). Questa settimana ti offre un posto sicuro dove lasciarlo riposare. Lasciando andare il peso, anche solo per un momento o due, troverai lo spazio mentale per trovare un modo migliore di trasportarlo. Anche se probabilmente questo problema non verrà risolto questa settimana, una volta che avrai scoperto un modo ingegnoso per affrontarlo, ti servirà molto meno tempo ed energia.

PESCI

20 febbraio – 20 marzo

Hai investito il tuo tempo e le tue energie in un progetto. Ma sembra che tutti gli altri passino in secondo piano, mentre tu sei sempre più esausto. Se sei felice che le cose continuino così, bene… stai facendo progressi. Ma se sei stanco di assumerti tutte le responsabilità, fermati. Questa settimana, se condividi le tue preoccupazioni, scoprirai che le persone sono disposte a rimboccarsi le maniche e ad aiutare. Incoraggiando il lavoro di squadra, otterrai risultati spettacolari. E le relazioni che costruirai ti saranno di supporto, fino al 2024.