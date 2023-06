L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 18 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 18 giugno con la Luna Nuova in Gemelli nel vostro settore della comunicazione, se vi sentite pronti a dare il via a un nuovo progetto chiedete gli amici con buoni contatti di segnalarlo. potreste ottenere il successo. Le lune nuove annunciano nuovi inizi e questa in Gemelli nelle prossime due settimane potrebbe accrescere il numero di inviti da parte di amici intimi e nuove conoscenze. Se speravate di unirvi a un gruppo interessante o di iniziare a frequentare posti che stimolano la vostra creatività, prendete l’iniziativa tenendo l’ansia sotto controllo. Il 19 giugno con la dissonanza Sole-Nettuno, prima di esprimervi riflettete su quanto avete intenzione di dire: il rischio è che le parole non corrispondano a ciò che avete in mente. Sempre il 19 giugno, con il buon aspetto Giove-Saturno è possibile che alcuni obbiettivi finanziari si stiano concretizzando e mostrano grandi promesse. E’ il momento di mantenere la rotta. Fate un passo dopo l’altro, evitate di spendere per cose futili. Il 21 giugno, il Sole entra in Cancro e punta i riflettori sulla casa, sulla famiglia. La vostra attenzione e le energie saranno concentrate sulle questioni domestiche, sui legami familiari e sui valori affettivi. Le prossime quattro settimane rappresentano una preziosa opportunità per mettere radici, fare pace con il passato e ricucire le relazioni con le persone care in cui ci sono eventuali problemi. Dopo 12 mesi iperattivi in compagnia di Giove nel vostro segno, è un periodo eccellente per ritrovare la pace interiore e il comfort, svolgere attività più tranquille, la vita sociale passerà in secondo piano. E’ il momento ideale per studiare una strategia così da progredire nel lavoro. In coppia: con il partner c’è un rinnovato slancio di passione che infiammerà le vostre notti! Non perdete questa grande opportunità, godetevi i semplici piaceri dell’esistenza, senza crearvi problemi. Soli: organizzate alcune serate con gli amici. Entrerete in contatto con una persona affascinante e scatterà una fortissima attrazione! Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 18 giugno, la Luna Nuova in Gemelli sosta nel vostro settore delle finanze: potrebbero esserci una serie di opportunità per guadagnare e risparmiare ma non aspettatevi che i soldi cadano dal cielo. Come segno di Terra pragmatico, sapete che dovete fare la vostra parte. Se state cercando un lavoro più remunerativo aggiornate il CV, se invece siete contenti del posto in cui siete, tranne che per lo stipendio, attraverso i contatti cercate un lavoro extra. Il 19 giugno, con la dissonanza Sole-Nettuno, attenzione agli errori nella contabilità o a qualcuno che cerca di manipolarvi proprio in relazione al denaro. Una somma in banconote potrebbe misteriosamente scomparire. Sempre il 19 giugno, con il buon aspetto Giove-Saturno, avrete la possibilità di ampliare la cerchia delle amicizie. Qualcuno vi farà entrare in un nuovo gruppo e conoscerete persone interessanti. E’ un buon momento per socializzare e accettare degli inviti. Il 21 giugno il Sole entra in Cancro: la comunicazione sarà al top, è un periodo eccellente per scoprire nuovi interessi, appagare la vostra curiosità, stringere nuove relazioni. Il ritmo quotidiano potrebbe essere impegnativo, a volte frenetico – e qualche volta avrete voglia di scappare – ma più spesso sarà molto piacevole. Sarete particolarmente interessati all’ambiente circostante, alle comunicazioni e alle interazioni: il che vi permetterà di fare conoscenze utili per il vostro lavoro o i progetti. In coppia: non potrete lamentarvi di questa settimana: con il partner vivrete momenti deliziosi, fuori dalla realtà della vita quotidiana. Soli: svanite le paure, le esitazioni e visto che siete ancora liberi, partirete alla conquista di un cuore, con ottime possibilità di successo. : non potrete lamentarvi di questa settimana: con il partner vivrete momenti deliziosi, fuori dalla realtà della vita quotidiana.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 18 giugno, la Luna Nuova nel vostro segno rappresenta un nuovo inizio: è un momento eccellente per andare a un primo appuntamento romantico, acquistare un nuovo guardaroba, cambiare pettinatura ed essere aperti a tutte le opportunità che si presentano. E’ un’ottima giornata per introdurre abitudini più sane nella vostra routine o dare il via a un grande progetto! Il 19 giugno, con la dissonanza Sole-Nettuno qualche frottola che avete detto potrebbe mettervi in difficoltà, soprattutto se non potrete mantenere ciò che avete promesso. Evitate, dunque, di illudere le persone per farvi grandi. Se non è il vostro caso, il transito potrebbe far galoppare la fantasia. Sognare un po’ fa bene ma per non scontrarvi con la realtà, cercate di rimanere con i piedi per terra. Lo stesso giorno con il buon aspetto Giove-Saturno, è una giornata che annuncia il sostegno di persone pronte a dare una mano per fare passi avanti nel lavoro, che vi offriranno nuove opportunità per fare progressi. Il 21 giugno, il Sole entra in Cancro nel vostro settore delle finanze: la sosta durerà per circa un mese e durante questo periodo sarete molto produttivi, potreste voler migliorare le entrate introducendo un lavoro extra ed eliminando le spese superflue in modo da poter risparmiare e acquistare ciò che desiderate veramente. Altre chiavi di lettura: potreste concludere negoziazioni redditizie, aumentare il vostro compenso, ricevere una somma di denaro. In coppia: esprimerete i vostri sentimenti con dolcezza, in modo tenero. La voglia di condividere l’amore farà avvicinare il partner.

Soli: c’è chi cerca la vostra presenza, vi pensa, vi desidera e lo dimostrerà. Sorridete, dunque, alla vita!

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 18 giugno, la Luna Nuova in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno: cercate di rilassarvi, ricaricare le batterie. Se volete veramente eliminare vecchie convinzioni limitanti, comportamenti controproducenti o relazioni malsane, nelle prossime settimane piccole azioni potrebbero dare lo slancio che vi porterà al traguardo. Il 19 giugno con la dissonanza Sole-Nettuno abolite i pensieri negativi che vi impediscono di progredire. Se volete realizzare un sogno dovete andare con coraggio in profondità così da capire quali sono i blocchi e come potete superarli. Anche perché lo stesso giorno, con il buon aspetto Giove-Saturno, è la giornata ideale per incontrare persone che condividono uno dei vostri interessi o che svolgono la vostra stessa professione. Riunioni di networking aziendale, gruppi di hobby o relativi alla beneficenza in linea con i vostri valori oggi vi saranno davvero utili. Potreste incontrare qualcuno e collaborare a un’idea imprenditoriale o a un progetto che potrebbe portare a entrambi un discreto successo. Il 21 giugno, il Sole entra nel vostro segno dove sosterà per quattro settimane: è la vostra opportunità per concentrarvi su quei progetti, obbiettivi e relazioni che per voi sono importanti nonché per mostrare le vostre capacità e abilità e promuoverle il più possibile. Uscite dal carapace, è ora di iniziare un nuovo anno della vostra vita! In coppia: è una settimana molto romantica: scegliete una serata e organizzate una serata sensuale con il partner: preparate una cena deliziosa con tanto di candele, buona musica e dessert. Soli: troverete la felicità e l’equilibrio nelle relazioni di amicizia. Ciò non significa che non farete incontri d’amore, ma l’amicizia vi darà tutto ciò di cui avete bisogno, un senso di sicurezza. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 18 giugno, con la Luna Nuova in Gemelli avrete la possibilità di incontrare nuove persone, stringere nuove amicizie, potreste innamorarvi di un/a amico/a o stabilire divertenti contatti online. In ogni caso, nella vita sociale mettetevi in gioco e divertitevi. Il transito permette di ampliare i vostri orizzonti senza dover “sacrificare” niente e nessuno. Il 19 giugno con la dissonanza Sole-Nettuno, potreste scoprire con autentico dispiacere che una persona non è sincera nei vostri confronti o, peggio, finge di essere un vostro amico. Falsi rapporti potrebbero scatenare una lite. Per fortuna, sempre il 19, con il buon aspetto Giove-Saturno, potrebbe arrivare un’opportunità di lavoro o di affari. Potrebbero offrirvi una promozione o una posizione in un altro settore. Una persona autorevole potrebbe chiedervi di unirvi al suo team. Se state cercando lavoro è la giornata ideale per inviare il curriculum o programmare un colloquio. Il 21 giugno, il Sole entra in Cancro: entrerete in una fase più tranquilla, sarete più disposti a rilassarvi. Il transito di quattro settimane circa è anche un buon periodo per risolvere questioni in sospeso e pensare ai vostri progetti e obiettivi per il prossimo anno. Cosa volete veramente? Se vi rende felici, fatelo! In coppia: è tempo di intraprendere nuovi progetti di vita insieme. Si parla di impegno, fidanzamento o matrimonio, in questo momento la felicità è garantita. Soli: il vostro fascino funziona, vivrete un vero sogno a occhi aperti. In ottima forma, ottimisti, una storia d’amore è il motivo del vostro sorriso.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 18 giugno, con la Luna Nuova in Gemelli le vostre ambizioni saranno sempre più grandi. Il luminare sosta nel vostro settore della carriera e nelle prossime due settimane avrete la possibilità di raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore, dare il via ai progetti e salire la scala del successo! Raccoglierete i frutti dell’impegno degli ultimi sei mesi. Il 19 giugno, con la dissonanza Sole-Nettuno è una giornata in cui fare attenzione a non prendere i desideri per realtà e a non credere alle promesse poiché non verranno mantenute. Non è escluso che il boss o il partner o un familiare abbia un atteggiamento manipolativo, dunque vigilate. Lo stesso giorno, il buon aspetto Giove-Saturno farà comunque arrivare il sostegno da persone che contano: vi metterà in grado di raggiungere i vostri obbiettivi. Il transito è positivo anche nelle relazioni: potrebbe esserci in atto anche un cambiamento ma non ci saranno problemi di alcun tipo poiché arriva nel momento giusto. Il 21 giugno il Sole entra in Cancro e per quattro settimane vivacizza notevolmente la vostra vita sociale, crea un’atmosfera divertente. Potreste entrare in una nuova cerchia di amicizie, in un club o ampliare la vostra presenza sui social media. Tenete presente che le persone che incontrerete potrebbero aprire nuove porte. Sfruttate questa opportunità per garantirvi degli alleati!

In coppia: avrete l’impressione di avere meno controllo sulla relazione, che il partner prenda qualsiasi decisione. Evitare di saltare a conclusioni che possono portare a qualche discussione.

Soli: i nuovi incontri favoriscono la nascita di una relazione appassionata ma non necessariamente duratura, per cui meglio non coinvolgervi in tutta fretta.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 18 giugno, con la Luna Nuova in Gemelli sarete pronti ad ampliare i vostri orizzonti, imparare argomenti nuovi, incontrare persone e scambiare opinioni. Potreste aver voglia di viaggiare, di iscrivervi a un corso di studi e se al momento non avete il denaro o le opportunità non sono disponibili potete partecipare a seminari online, guardare dei video in cui si parla dell’argomento che vi appassiona. Il 19 giugno con il buon aspetto Giove-Saturno, potreste avere l’opportunità di ottenere il denaro di cui avete bisogno per concretizzare un progetto. Potreste lanciarvi in una raccolta fondi oppure un parente vi offrirà la somma di cui avete bisogno Se, inoltre, lavorate a tempo pieno potreste avere la possibilità di entrare a far parte di un progetto molto interessante con un nuovo team o un capo diverso. Il 21 giugno, il Sole entra in Cancro e per quattro settimane sosta nel vostro settore della carriera. L’estate inizia ufficialmente con il solstizio del 21 giugno, ma per voi non è ancora tempo di vacanze. Questo mese sarete impegnati a prendere delle iniziative e trasformare i vostri sogni professionali in realtà. Non temete, il 22 luglio quando il Sole entrerà in Leone potrete finalmente rilassarvi. Fino ad allora, mettetevi al lavoro per raggiungere i vostri obiettivi! In coppia: cercate di essere generosi e attenti nei confronti del partner: sarete ripagati con gli interessi! Soli: con la Luna Nuova in Gemelli vi sentirete leggeri, con tanta voglia di flirtare. E fate bene: Venere in Leone vi strizza l’occhiolino e farete conquiste. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 18 giugno, con la Luna Nuova in Gemelli è il momento giusto per mollare ciò che nella vostra vita è inutile così da sfruttare tutto ciò che è nuovo ed entusiasmante. Tagliare i rami secchi sarà come toglievi un peso e avrete voglia di esplorare nuove possibilità. Al contempo, nelle finanze potrebbe esserci un cambiamento positivo: se state aspettando un prestito, maggiore credito o nuovi clienti otterrete le risposte. La chiave, ora, è negoziare, accettare piccoli compromessi. Il 19 giugno, con la dissonanza Sole-Nettuno niente distrazioni né testa tra le nuvole: se volete cambiare la vostra vita dovete fare delle scelte impegnative. E’ tempo di prendere iniziative importanti e non solo sognare di farlo. Lo stesso giorno il buon aspetto Giove-Saturno rappresenta un invito a parlare del futuro con il partner in termini molto seri e pratici, ad esempio di convivenza. Se state cercando l’amore, facendo cose nuove potreste incontrare nuove persone con cui avere esperienze gioiose e divertenti e incontrare qualcuno con cui dare il via a una relazione d’amore. Il 21 giugno, il Sole sbarca in Cancro per circa quattro settimane: vi sentirete meno sotto pressione. Se siete stati alle prese con problemi complicati proverete un senso di sollievo per averli risolti. È tempo di guardare al futuro! In coppia: nella relazione circola armonia e pace, vivrete bei momenti. In ogni caso, con i pianeti in Leone, cercate di essere tolleranti… Soli: in caso di incontro con nuove persone, prima di dare il massimo assicuratevi che abbiano gli stessi vostri valori. A parte questo, un’attrazione potrebbe trasformarsi in una relazione d’amore importante.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 18 giugno, la Luna Nuova in Gemelli sosta nel vostro settore delle relazioni: è una splendida giornata per chiedere a una persona di uscire o rendere più dolce la storia d’amore con il partner. Se siete soli, chiedete agli amici di presentarvi qualcuno, quando uscite curate di più il look, date un’occhiata alle nuove app di appuntamenti. Infine, date una possibilità alle persone che non sono il vostro solito “tipo”: potrebbero sorprendervi in modo molto positivo! Il 19 giugno, con la dissonanza Sole-Nettuno con il partner potreste avere idee completamente diverse su ciò che rende felice una casa. C’è la forte possibilità di problemi di comunicazione o litigi, che potrebbero portare a qualche forte delusione. Più in generale, non prendete i vostri sogni per realtà e siate vigili: potreste perdere qualcosa o essere derubati. Lo stesso giorno con il buon aspetto Giove-Saturno, tenendo a mente quanto detto sopra, sarete molto produttivi, nel lavoro affronterete la lista delle cose da fare con energia ed entusiasmo. E’ una buona giornata per raggiungere i vostri obbiettivi (a patto che siano realistici). Il 21 giugno, il Sole entra in Cancro e per quattro settimane sosterà nel vostro settore della trasformazione: è tempo di andare al cuore delle situazioni e mollare tutto ciò che vi impedisce di ottenere il successo che meritate. Al vostro segno, il transito parla anche di denaro: potrebbe essere il momento di rinunciare a determinati vincoli finanziari o di ridefinire un prestito o mutuo per alleviare lo stress in casa e in famiglia.

In coppia: con il partner è una settimana fantastica per accendere la reciproca sensualità e provare insieme nuove emozioni.

Soli: è l’alba di un cambiamento sorprendente. Vi mostrate come siete veramente e conquistare sarà un gioco da ragazzi. La felicità è a portata di mano.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 18 giugno, con la Luna Nuova in Gemelli è un ottimo momento per dare il via ad abitudini più sane che miglioreranno la vostra vita. Il transito rappresenta un invito a dare la priorità a voi stessi attraverso una messa a punto del corpo, della mente e dell’anima. Il vostro è un segno che mette il lavoro al primo posto ma quando vi concedete una pausa alla fine vi divertite. Se avete bisogno di una spinta chiedete a un amico di ricordarvelo. Il 19 giugno, con la dissonanza Sole-Nettuno, l’atmosfera potrebbe essere confusa, chi vi circonda vi dà informazioni contrastanti e sarete disorientati. A parte questo è la giornata ideale per rallentare il ritmo: non dovete e non potete essere attivi 24 ore su 24, dunque fatelo senza sentirvi in colpa. Ritagliate del tempo per riposare. Lo stesso giorno con il buon aspetto Giove-Saturno potreste inviare teneri sms al partner oppure trovare in tasca un biglietto d’amore scritto dalla dolce metà. Se siete soli, è una splendida giornata per incontrare una persona nuova e persino avere la possibilità di dare il via a una storia d’amore importante. Il 21 giugno, il Sole entra in Cancro: per quattro settimane punta i riflettori sulle relazioni e la vostra vita sociale. Un periodo eccellente per negoziare, concludere affari, lavorare in team e collaborare. Potreste avvertire il bisogno di trascorrere più tempo con il partner e le persone care.

In coppia: la relazione è piacevolmente movimentata, sensuale e tenera e riuscirete a far sentire il partner al settimo cielo.

Soli: in conflitto tra la voglia di libertà e quella invece di vivere una storia stabile, avrete difficoltà a trovare il giusto equilibrio. Pensateci, non dovete perdere una bella possibilità di amare ed essere amati.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 18 giugno, la Luna Nuova in Gemelli segnala un’ottima giornata per flirtare e iniziare una relazione romantica molto stimolante. Se nel mirino non c’è nessuno, nelle prossime due settimane, di persona od online avrete più fortuna negli incontri! È inoltre un ottimo momento per dare il via a un nuovo hobby o più semplicemente rilassarvi e divertirvi soprattutto se siete alle prese con decisioni importanti. Godetevi qualsiasi cosa che accende il vostro entusiasmo! Il 19 giugno, con la dissonanza Sole-Nettuno per distrazione, potreste comunicare in modo errato qualcosa riguardante il denaro oppure fare un acquisto pensando sia quello giusto salvo in seguito rendervi conto di aver buttato i soldi dalla finestra. Con questo tipo di vibrazioni la cosa migliore è rallentare e riflettere prima di entrare in azione. Lo stesso giorno, con il buon aspetto Giove-Saturno avrete il sostegno delle persone care, saranno pronte a farsi in quattro per rendervi felici, dare ciò di cui avete bisogno, sia da un punto di vista emotivo che pratico. Il 21 giugno, il Sole entra in Cancro e per quattro settimane sosterà nel vostro settore della forma fisica, dello stile di vita e del lavoro. E’ un momento importante per rielaborare il programma quotidiano, dare il via a nuove abitudini ed eventualmente eliminare quelle nocive. Nel lavoro sarete più produttivi del solito e se siete alla ricerca di un impiego potreste ricevere un’offerta e firmare un contratto.

In coppia: cercate il modo per riaccendere la fiamma della passione, potrebbe essere la settimana giusta per concedervi un viaggetto così da ritrovare anche la comprensione e la fiducia.

Soli: una persona del passato potrebbe scatenare forti emozioni. Potreste rivedere qualcuno con cui avete avuto una storia, o con cui vi sarebbe piaciuto avere una storia… E inizierà alla velocità della luce!

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 18 giugno la Luna Nuova in Gemelli sosta nel vostro settore della casa e della famiglia. Potreste avere a che fare più del solito con le persone care, incluso avere discorsi importanti. Concentratevi sulle questioni riguardanti la casa, compresa la riorganizzazione o eventuali cambiamenti e risolvete eventuali problemi prima che prendano il sopravvento sul resto. Il 19 giugno, con la dissonanza Sole-Nettuno, è bene ricordare che non dovete dire di sì a tutto, potete anche ribellarvi e di più spesso dei no. Dovete scoprire la vita che volete veramente, non la vita che gli altri vogliono che viviate. Lo stesso giorno con il buon aspetto Giove-Saturno potreste ricevere molte e-mail e in una di queste nascondersi una buona opportunità. E’ una giornata in cui è importante leggere i messaggi telefonici e le e-mail degli ultimi giorni. Potresti scoprire che qualcuno di importante sta aspettando la vostra risposta. Il 21 giugno, il Sole entra in Cancro: siete pronti per un mese con più divertimento? Lasciate alle spalle le vibrazioni pesanti, uscite di casa e fatevi quattro risate con gli amici. Dedicatevi inoltre a quegli interessi e hobby che vi appagano! Date infine il benvenuto, soli o in coppia, a una ventata di romanticismo.

In coppia: ottima settimana per migliorare le condizioni di vita scegliendo una casa giusta o facendo dei lavori in quella in cui vivete. Se siete in freddo, ci sarà una riconciliazione.

Soli: voglia di divertirvi, flirtare, conquistare. Avrete la possibilità di fare un incontro che farà battere forte il cuore. Probabilmente con qualcuno che già conoscete.