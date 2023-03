L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 19 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Il 19 marzo, Mercurio entra nel vostro segno: nelle prossime settimane spostamenti e incontri andranno alla grande, sarete più curiosi, loquaci e mentalmente dinamici. Il 20, con il buon aspetto Sole-Plutone, nella carriera prenderete iniziative importanti, mirate a ottenere il successo! Ma il 20 marzo annuncia anche l’arrivo del Sole nel vostro segno, un nuovo inizio. Lo stesso che indica la Luna Nuova in Ariete il 21 marzo! Con la congiunzione Sole-Luna sarete pronti a prendere il timone e dare il via a qualcosa di nuovo: un nuovo progetto, un nuovo lavoro o una nuova relazione. Avete il coraggio, la determinazione per raggiungere un traguardo importante! Al contempo potreste cambiare look ma, a un livello più profondo il modo in cui vi presentate nel mondo e interagite con le persone subirà un’evoluzione. Il 23 marzo, Plutone entra in Acquario – sosterà fino al 2044 – ed è uno dei momenti più importanti di questo mese: nei prossimi anni potreste notare un cambiamento importante nella vostra vita sociale. Forse il modo in cui interagirete sui social media con le persone oppure entrerete in un gruppo che trasformerà la vostra esistenza. Il 25 marzo, dopo una lunga sosta in Gemelli, Marte entra in Cancro, nel vostro settore della casa, della famiglia. Potreste ritrovarvi alle prese con dei problemi con le persone care o fare delle riparazioni nell’abitazione oppure pianificare un trasloco o una ristrutturazione. Emotivamente, volterete una pagina importante del passato, direte addio a ciò che è stato. In coppia: siete ben consapevoli del motivo per cui avete scelto il partner e ciò a volte è sufficiente per sentirsi appagati. In ogni caso, con i pianeti in Ariete, in alcune giornate starvi accanto non sarà facile. Mantenete la calma. Soli: rischiate di essere attratti da chi vi sfugge o, ancora peggio, da una persona che non mostra alcun interesse. Cambiate “preda”! Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Il 19 marzo, Mercurio entra in Ariete e sosterà alle spalle del vostro segno: avrete maggiore bisogno di privacy, di stare per conto vostro così da riflettere o prendere delle decisioni e al riguardo vi affiderete all’intuito. Il 20 marzo, con il buon aspetto Sole-Plutone, potrebbe arrivare un’entusiasmante opportunità. Lo stesso giorno, il Sole entra in Ariete: rappresenta un invito a rallentare il ritmo, trovare il tempo per rilassarvi e ricaricare le batterie. Lo stesso messaggio, il 21 marzo, della Luna Nuova in Ariete: cercate di dedicare più tempo a voi stessi, lavoro o vita personale stabilite dei limiti riguardo alla vostra disponibilità. Il 23 marzo, Plutone esce dal Capricorno ed entra in Acquario – fino al 2044 – ed è un transito astrale degno di nota. Il pianeta sosterà nel vostro settore della carriera, della reputazione, delle ambizioni: nei prossimi anni potreste assumere una posizione di comando, il rapporto con l’autorità subire un enorme cambiamento. In qualche modo la vostra carriera e la vostra vita avranno una trasformazione. Il 25 marzo, Marte sbarca in Cancro: il pianeta vi dota di splendide energie, motivazione, sarete il motore di molte situazioni e mostrerete a chi vi circonda dei lati inediti, che sorprenderanno positivamente. Se avrete intenzione di promuovere un’idea o un progetto, non esiterete e troverete chi li accetterà. I contatti che stabilirete nelle prossime settimane saranno significativi. Nonostante il transito per il vostro segno sia positivo dovete fare attenzione a gestire l’impazienza: sia nelle azioni che nelle parole. In coppia: con Venere nel vostro segno avvertite bisogno di vivere insieme ciò che è meglio per entrambi. Non ci sono tensioni, fate il pieno di serenità! Soli: un flirt può diventare importante ma in generale avrete voglia di vivere il presente e di regalare a voi stessi la felicità. : con Venere nel vostro segno avvertite bisogno di vivere insieme ciò che è meglio per entrambi. Non ci sono tensioni, fate il pieno di serenità!

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Il 19 aprile, Mercurio entra in Ariete, sosterà nel vostro settore della vita sociale, delle amicizie e per voi è un ottimo transito. Le vostre idee saranno innovative, originali e progressiste. Potreste avere più contatti rispetto alle scorse settimane, avrete bisogno di essere circondati da persone stimolanti e attrarrete gli altri per lo stesso motivo. Inoltre, farete colpo ovunque e con chiunque grazie al vostro senso dell’umorismo. Il 20 aprile, con il buon aspetto Sole-Plutone, entrerete in contatto con persone importanti, influenti. Al contempo, lo stesso giorno il Sole entra in Ariete ed è il momento perfetto per ampliare i contatti. E’ il transito ideale per cercare professionisti – che siano imprenditori, leader o persone che si sono fatte da sole – che saranno d’aiuto a realizzare le vostre aspirazioni. Il 21 marzo con la Luna Nuova in Ariete, avrete grande fiducia nella possibilità di realizzare un desiderio o un sogno oppure raggiungere un obbiettivo. Avrete le energie giuste per realizzarli! Potreste anche dare il via a un nuovo hobby o entrare in contatto con un gruppo che condivide le vostre passioni e i vostri interessi. Il 23 marzo, Plutone entra in Acquario – fino al 2044 – ed è un grande cambiamento astrologico per voi positivo! Vivrete una grande trasformazione: nei prossimi anni i viaggi, studio e nuove opportunità potrebbero trasformare la vostra vita in modi meravigliosi. Il 25 marzo, Marte esce dal vostro segno ed entra in Cancro: sarà d’aiuto a mettere in mostra il vostro talento e a rimettere in sesto le finanze. Sarete spinti a guadagnare denaro extra e farete in modo di realizzare ciò che avete in mente. Avvertirete il bisogno di maggiore sicurezza per voi e le persone care, godere di una vita comoda e stabile. In coppia: desiderate che la dolce metà mostri il suo amore con slancio ed entusiasmo. Se non reagirà come vorreste, la prenderete molto male. Cercate di non esagerare.

Soli: siete in cerca di novità e potreste incontrare una persona intrigante. Ma evitate di fare promesse di amore eterno…

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Il 19 marzo Mercurio entra in Ariete: sosta nel settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione. Nelle prossime settimane i progetti, questioni e obbiettivi professionali saranno al centro della vostra attenzione. Nelle conversazioni sarete inoltre più attenti e prudenti poiché vi sentirete più responsabili di ciò che direte e di come lo direte. Entrerete in contatto con persone influenti che potrebbero dare una mano a far progredire i vostri progetti. Il 20 marzo, con il buon aspetto Sole-Plutone una conversazione significativa potrebbe dare il via a un grande cambiamento. Lo stesso giorno, il Sole entra in Ariete e il 21 marzo c’è la Luna Nuova in Ariete: nel lavoro rappresenta un nuovo inizio. È possibile che abbiate dato il via a un nuovo lavoro e ora state imparando i dettagli, incontrando nuove persone ed entrando nella routine. Se lavorate sempre nella stessa azienda potrebbe arrivare un nuovo superiore e se avete un’attività autonoma, è il momento di lanciare un nuovo prodotto o un servizio. In generale nella professione è il momento di brillare, ottenere il riconoscimento che meritate per i risultati e per il vostro contributo! Il 23 marzo, c’è un grande e importante cambiamento astrologico: Plutone esce dal Capricorno ed entra in Acquario: il transito a voi annuncia che nei prossimi anni potreste saldare debiti importanti, finire di pagare un mutuo, imparare a perdonare chi vi ha ferito e andare oltre. Il 25 marzo, Marte entra nel vostro segno: il pianeta accentua il vostro atteggiamento positivo, il coraggio e la sicurezza in voi stessi. Avrete grande determinazione per realizzare un sogno o un desiderio che avete da tempo. Sarete disponibili ad accogliere il cambiamento e tagliare i legami con il passato. Se avete rimandato una decisione importante, ora vi muoverete! Unica accortezza: tenete sotto controllo l’aggressività. In coppia: tacere è una soluzione facile… Ma non aspettatevi che il partner capisca il vostro atteggiamento. Rompete il ghiaccio e spazza via il non detto, è importante e necessario per una relazione equilibrata. Soli: potete conquistare il cuore di chi vi attrae: fatevi belli, rinnovate il look. Ma la cosa più importante è mettervi in gioco. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Dal 19 marzo, con Mercurio in Ariete sarete molto positivi, avrete bisogno di qualcosa di diverso e farete in modo che spostamenti e vita sociale siano piacevolmente movimentati. Potreste anche entrare in una nuova cerchia di amicizie che condivide i vostri stessi interessi. Lunedì 20 marzo, con il buon aspetto Sole-Plutone potreste scoprire un modo per cambiare la routine così da risparmiare ancora più tempo e avere la possibilità di avere delle ore per il divertimento. Lo stesso giorno il Sole entra in Ariete: potreste decidere di dare il via a un’attività di lavoro per conto vostro o apprendere una nuova abilità o, ancora, essere a capo di un progetto che vi permetterà di fare incredibili progressi. Il 21 marzo con la Luna Nuova in Ariete, sarete pronti a intraprendere un nuovo viaggio. Potreste partire o impegnarvi in un nuovo argomento di studio. Il transito vi dota di buon umore e potrebbero arrivare nuove opportunità! Il 23 marzo, Plutone esce dal Capricorno e fino al 2044 sosterà in Acquario: potrebbe esserci una grande trasformazione nelle relazioni di lavoro o personali. Le persone intorno a voi possono diventare uno specchio del vostro lato ombra, rivelando quegli aspetti che cercate di reprimere o che non volete ammettere. Anziché evitare cercate di risolvere così da essere autentici nelle relazioni. È tempo andare oltre i problemi di controllo che vi impediscono di avere legami profondi! Il 25 marzo, Marte entra in Cancro e sosterà alle spalle del vostro segno. Il transito indica che è il momento giusto per affrontare i problemi interiori che potrebbero impedirvi di progredire, probabilmente minano la sicurezza in voi stessi. In Cancro, il pianeta rosso a voi non parla d’azione e infatti potreste avere difficoltà a concludere ciò che intraprendete poiché sarete poco motivati oppure non avrete tante energie, vi sentirete stanchi. Cercate di dare la priorità al rinnovamento psicofisico. In coppia: profondo desiderio di migliorare la relazione. Siete più amabili, più affettuosi, più passionali. Il dialogo è al top! Soli: nessuno vi fermerà! Anche se si tratterà di un’infatuazione destinata a essere breve, non vorrete assolutamente rinunciare a viverla!

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Il 19 marzo, Mercurio entra in Ariete: sarete spinti a mettere in discussione qualsiasi situazione abbiate tollerato o volutamente evitato di affrontare. Ora, sarete pronti a esprimere ciò che provate in modo molto diretto: proverete un senso di sollievo e a quel punto potrebbe verificarsi un cambiamento importante. Più in generale, è il momento ideale per elaborare strategie, pianificare e osservare. Il 20 marzo, con il buon aspetto Sole-Plutone, l’atmosfera profuma di passione! E’ un momento emozionante per dare il via a una storia ma al di là delle relazioni romantiche, potreste formare anche delle alleanze con persone che hanno potere. Lo stesso giorno, il Sole entra in Ariete e il 21 c’è la Luna Nuova in questo segno: le questioni finanziarie saranno al centro dell’attenzione. Adotterete un nuovo approccio al denaro, in particolare riguardo ai debiti o i soldi che avete in comune. Potreste ad esempio studiare un nuovo piano per estinguere un debito o organizzare un budget diverso con il partner. La Luna Nuova segna una fase in cui tagliare i ponti con il passato e ricominciare da capo. E ora avrete il coraggio per farlo! Il 23 marzo, Plutone esce dal Capricorno ed entra in Acquario, fino al 2044: nei prossimi anni cambierete le abitudini, il programma quotidiano e stabilirete nelle giornate un ritmo diverso così da essere ancora più produttivi. Il 25 marzo Marte entra in Cancro: vi regalerà una splendida forma psicofisica ed è ciò di cui avete bisogno per definire gli obbiettivi e rinnovare la cerchia delle amicizie, la vita sociale. Se sperate di ottenere una promozione o puntate a un qualunque cambiamento è il momento giusto per andare avanti. La vostra determinazione colpirà positivamente! Il pianeta rosso sosta nel vostro settore che simboleggia anche le amicizie: potreste avere una discussione con un amico e farete di tutto per risolvere rapidamente il problema ma l’altro potrebbe essere poco accomodante.

In coppia: con il partner sarete molto più vicini, vorrete godere dell’intimità e del dolce comfort della casa ma prima di tutto, rilassarvi!

Soli: seguite la voce del cuore se vi dice di mostrare il vostro lato sensuale. Con Venere in Toro dovete assecondare i vostri desideri ma soprattutto non vedere difficoltà dove non esistono!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Il 19 marzo, Mercurio entra in Ariete nel vostro settore delle relazioni. Il transito rappresenta un invito al dialogo, soprattutto con chi in questo momento non vi parla o sembra che non vi ascolti. Può trattarsi, ad esempio, di un familiare che forse non vuole che mettiate il naso nelle sue questioni. Esprimervi con calma potrebbe essere un modo per farlo/a aprire e risolvere la situazione. Più in generale tenderete a prendere le distanze da relazioni superficiali e vorrete più profondità. Facile che facciate una selezione. Il 20 marzo, con il buon aspetto Sole-Plutone, alcune nuove informazioni applicate nel quotidiano potrebbero cambiare positivamente la vostra vita. Potrebbe trattarsi di qualcosa che eliminerete dalla dieta o dallo stile di vita che vi farà avere più energia. Lo stesso giorno il Sole entra in Ariete e il giorno successivo c’è la Luna Nuova in questo segno: nelle prossime settimane potreste dare il via a una relazione romantica oppure stringere un nuovo legame con qualcuno che diventerà il vostro miglior amico! Cercate il modo per riprendere i contatti con una persona che avete perso di vista oppure stringere nuove conoscenze. E quando trovate qualcuno che vi interessa, prendete l’iniziativa. Il 23 marzo, nel cielo astrale c’è un grande cambiamento per voi positivo! Plutone esce finalmente dal Capricorno e fino al 2044 sosterà in Acquario. Nei prossimi anni scoprirete di avere ancora di più splendide idee creative, il concetto “progetto di passione” assumerà un nuovo significato e la vostra ricerca verso l’espressione di sé sarà inarrestabile. Plutone eserciterà anche la sua misteriosa magia nella vostra vita amorosa: dalle conquiste romantiche vorrete maggiore intensità e profondità. Se siete già innamorati, il legame con il partner si rafforzerà in modo incredibile. Il 25 marzo, Marte entra in Cancro nel vostro settore della carriera, accentua le ambizioni, vorrete che le cose funzionino a modo vostro. E’ un transito che porta nuova energia e motivazione alla vostra vita professionale ma il desiderio di dirigere la musica a volte potrebbe farvi entrare in conflitto con il boss o i superiori. Con un po’ di pazienza e consapevolezza in questo periodo potrete portare a termine le cose e aprire la strada a un nuovo inizio. In coppia: con i pianeti in Ariete sarete un po’ scontrosi, rischiate di avere reazioni impulsive e rimproverare spesso il partner, che dovrà essere molto paziente. Soli: lasciatevi andare alle emozioni, alla passione anziché alterarvi per un nulla. Seguite la voce del cuore senza porvi troppe domande. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Il 19 marzo Mercurio sbarca in Ariete e punta i riflettori sul vostro settore del lavoro, della forma fisica e del quotidiano. Il transito annuncia un periodo di lavoro intenso, a voi chiede di dare la priorità all’efficienza, alla produttività e al vostro benessere: avrete la giusta dose di disciplina mentale per dare il via a quei cambiamenti di cui hanno bisogno la vostra mente e il corpo. Il 20, marzo, il Sole entra in Ariete e il 21 si congiunge alla Luna Nuova: nel lavoro potreste fare qualcosa di nuovo, se ne avete iniziato uno di recente potrebbero arrivare più impegni o responsabilità. Se lavorate in proprio è un buon momento per iniziare un nuovo progetto oppure dare il via a un secondo lavoro. I transiti vi doteranno di splendide energie, sarete ancora più produttivi e potreste modificare la routine, cambiare il programma quotidiano e qualche abitudine. Il 23 marzo, Plutone esce dal Capricorno e fino al 2044 sosterà in Acquario: in casa e nelle relazioni con i familiari ci saranno profondi cambiamenti. Potreste trasferirvi, rinnovare o reinventare in qualche modo il rapporto con la vostra abitazione. Anche il vostro rapporto con il passato potrebbe subire dei cambiamenti e non è escluso che al riguardo scoprirete preziose informazioni. Il 25 marzo, Marte entra in Cancro e lo spirito di avventura potrebbe essere forte. Vi sentirete pronti a collaborare con una persona per lanciarvi in una sfida o un’opportunità che potrebbero migliorare la vostra esperienza e apprendere nuove competenze. Se al riguardo proverete entusiasmo, saprete di essere sulla buona strada. In coppia: l’atmosfera è armoniosa, l’amore dolcissimo. Ma in alcuni momenti sarete ostinati, vorrete fare a modo vostro. Per non parlare della possessività… Soli: fascino al top e tante le conquiste ma attenzione a impegnarvi con leggerezza, accertatevi che siano persone affidabili.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Il 19 marzo Mercurio sbarca in Ariete e per il vostro segno è un eccellente transito: consente di esprimervi con maggiore sicurezza, farete passare il vostro messaggio e se nelle conversazioni dovessero nascere delle tensioni riuscirete ad appianarle. Chi vi circonda sarà più gentile del solito nei vostri confronti e anche voi, sarete pronti a lusingare le persone, a fare dei complimenti, soprattutto se avete intenzione di chiedere qualcosa. Il 20 marzo, con il buon aspetto Sole-Plutone, in casa godrete un un po’ di pace e di comfort. Può essere che abbiate finito dei lavori di ristrutturazione oppure avete liberato casa da oggetti inutili e rimanere in casa vi piacerà. Lo stesso giorno, il Sole entra in Ariete: sarete sempre più motivati a tuffarvi nelle vostre idee o a lavorare su ciò che vi regala gioia. Se c’è un nuovo progetto su cui volete concentrarvi, stabilite l’intenzione di lavorarci nei prossimi sei mesi: con la Luna Nuova in Ariete di martedì 21 marzo, potete fare tutto ciò che ti viene in mente! Il 23 marzo, nel cielo astrale c’è un importante cambiamento: Plutone entra in Acquario, segno in cui sosterà fino al 2044. Nel corso degli anni trasformerete il modo in cui vi esprimete, nelle relazioni vorrete un significato più profondo. Il pianeta vi permetterà di scoprire che le vostre parole hanno potere e quando vi esprimerete le persone vorranno ascoltare. Il 25 marzo, l’arrivo di Marte in Cancro vi spingerà a un potente e importante cambiamento. In generale, se avete voglia di fare ciao ciao con la manina a quello che ormai vi sembra superato darete un’impronta più creativa alla vostra vita. Il pianeta rosso sosterà in un vostro settore del denaro. E’ un periodo in cui potreste rinegoziare un prestito oppure cercherete un nuovo accordo per quanto riguarda lo stipendio o il compenso lavorativo. Se avete messo in vendita qualcosa, dovrete concludere velocemente e accettare di trattare, anche se ciò comporterà di abbassare un po’ il prezzo.

In coppia: la complicità con il partner è a tutto campo. La relazione sarà per entrambi la priorità! E ciò è la dimostrazione di quanto vi amate.

Soli: affascinanti, con tanta voglia di piacere e conquistare: gli affari di cuore saranno frizzanti, farete conquiste!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Il 19 marzo, Mercurio in Ariete sosterà nel vostro settore della famiglia, della casa. Il transito vi spingerà a dare il via a progetti riguardanti l’abitazione su cui avete fantasticato, avrete l’energia psicofisica necessaria per realizzarli. Al contempo, con le persone care avrete voglia di trascorrere più tempo in loro compagnia, condividere idee, affrontare questioni importanti. Il 20 marzo il Sole entra in Ariete e il 21 marzo c’è la Luna Nuova nello stesso segno: potreste riorganizzare la casa, pianificare un trasloco oppure semplicemente eliminare gli oggetti che non vi servono più e comprarne alcuni nuovi. Questa Luna Nuova è ideale per dare il via a un nuovo inizio: potreste entrare in contatto con un parente o una persona cara in un modo inedito. Potrebbero essere condivise delle notizie riguardanti la casa o la vita familiare. Il 23 marzo, c’è un cambiamento fondamentale: dopo 15 anni Plutone esce dal vostro segno e fino al 2044 sosterà in Acquario nel vostro settore delle finanze: nei prossimi anni avrete ancora più consapevolezza del vostro valore, il vostro rapporto con i beni e il denaro subiranno una grande e positiva trasformazione! Mettete comunque da parte il pessimismo e accentuate l’autostima: Plutone a voi chiede di credere nella vostra capacità di realizzare uno splendido futuro e smettere di pensare che non ce la farete! Il 25 marzo, Marte entra in Cancro e pone le vostre relazioni al centro della scena ma non saranno di tutto riposo. Lavoro o vita privata potrebbe esserci un disaccordo, vi sarà difficile gestire le emozioni scatenate dalla situazione e abbastanza spesso sarete costretti a chiarire dei malintesi. Tuttavia, attraverso l’impegno e la sincerità con voi stessi, può essere un momento importante per introdurre nuove energie in una relazione. Far emergere i problemi presenti in un rapporto, alla fine può rappresentare un sollievo per voi e per l’altro.

In coppia: con Venere in Toro, stabilirete una autentica complicità, vorrete entrambi maggiore intimità. E in questo modo rafforzerete la relazione!

Soli: è essenziale parlare con il cuore, esprimervi. Ciò vi consentirà di mantenere un flirt che nel tempo potrebbe evolvere in qualcosa di più importante.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Il 19 marzo Mercurio entra in Ariete nel vostro settore della comunicazione: vi spingerà a entrare in contatto con gli altri, condividere, scambiare idee e opinioni. E alcune nuove relazioni potrebbero essere molto utili, offrire informazioni da sfruttare a vostro vantaggio oppure essere d’aiuto nel lavoro, negli affari. Il pianeta farà arrivare belle soddisfazioni nella professione. Il 20 marzo, con il buon aspetto Sole-Plutone, potrebbe esserci un’opportunità di guadagno. E’ probabile che vi porterà fuori dalla solita routine e ciò farvi esitare ma se il vostro obbiettivo è far entrare nelle vostre casse più soldi dovreste prenderla in considerazione. Lo stesso giorno il Sole entra in Ariete e il 21 marzo il Novilunio sarà nello stesso segno: le notizie o le informazioni potrebbero spingervi a riflettere su un nuovo inizio nella professione o a concretizzare un’idea o un progetto. Sarete pronti a parlare di ciò che avete in mente e il modo di esprimervi permetterà di avere successo. Se, inoltre, avete intenzione di creare un’attività online, aprire un blog o un sito web è un ottimo momento. Il 23 marzo, è la notizia astrale del mese, Plutone esce dal Capricorno e fino al 2044 sosterà nel vostro segno: nei prossimi anni l’immagine che date al mondo circostante – anche fisicamente – cambierà in modo enorme, potreste trovarvi in una posizione di potere che non vi sareste mai aspettati! L’Acquario è il segno zodiacale dell’innovazione e del futuro e Plutone vi permetterà di liberarvi dal passato e dare il via a una profonda trasformazione. Il 25 marzo, Marte entra in Cancro e sosterà nel vostro settore del quotidiano, del lavoro e della forma fisica. Per alcuni Acquario potrebbe arrivare più lavoro, sarete più impegnati del solito, mentre per altri si tratterà di potenziare le energie anche attraverso l’esercizio fisico. Non è escluso che dovrete intervenire per risolvere un piccolo problema di salute. Fortunatamente, per quanto riguarda eventuali patologie puntate sempre alla prevenzione, prevedete ciò che potrebbe accadere, anche se spesso ciò vi rende un po’ ipocondriaci.

In coppia: è una settimana in cui il desiderio nei confronti del partner sarà al top! Sperimenterete nuovi modi per esprimere il vostro amore e la passione.

Soli: gli affari di cuore non saranno una priorità: è una settimana in cui sarete molto concentrati sul lavoro, sulla carriera, sulle ambizioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Il 19 marzo, con l’arrivo di Mercurio in Ariete, pur volendo gestire le finanze in modo responsabile, spesso sarete tentati da qualche acquisto. Potreste desiderare di risparmiare ma al contempo concedervi qualcosa che vi gratifichi. Il transito, tuttavia, rappresenta un invito a mettere un freno e darvi un limite di spesa. Anche se è piacevole godere della gratificazione immediata, mantenere il controllo vi farà sentire meglio. Lunedì 20 marzo, con il buon aspetto Sole-Plutone, sarete pieni di energie e più produttivi del solito. Non capita tutti i giorni di sentirvi in così splendida forma, dunque, sfruttate al meglio la giornata! Il 20 marzo, il Sole entra in Ariete e il 21 marzo la Luna Nuova si compie nello stesso segno: all’orizzonte potrebbe esserci una nuova opportunità finanziaria, qualcosa che stavate cercando. Potrebbe essere collegata a un’attività, a un nuovo lavoro o alla vendita di qualcosa che state tentando di piazzare da tempo. In generale, nelle finanze avrete maggiore sicurezza. Dovete essere audaci, certo, ma non impulsivi. Evitate di intraprendere azioni che potrebbero vanificare tutti gli sforzi precedenti. Il 23 marzo, Plutone esce dal Capricorno e fino al 2044 sosterà in Acquario, alle spalle del vostro segno. Nei prossimi anni entrerete ancora più in contatto con l’intuito, la spiritualità, le vostre emozioni. Svilupperete anche una migliore comprensione di come affrontare situazioni ormai arrivate a un punto di non ritorno e lasciare alle spalle il passato. Il 25 marzo, Marte entra in Cancro: vi consente di stabilire ottimi rapporti con i colleghi, i collaboratori e se avete in mente un progetto avrete la possibilità di concretizzarlo. Il transito è eccellente anche per le attività creative e il romanticismo. È tempo di rilassarvi e godervi la vita.

In coppia: con il partner la complicità è forte, c’è comprensione, serenità. Anche seduti in silenzio nella stessa stanza, sarete appagati della reciproca presenza, vi sentirete entrambi più amati che mai.

Soli: avrete voglia di capire se nei confronti di una persona provate solo attrazione o qualcosa di più profondo. Parlarne con delicatezza potrebbe portare a sviluppi sorprendenti.