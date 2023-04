L’oroscopo della settimana dal 2 al 8 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 2 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Il 3 aprile Mercurio entra in Toro e forma una dissonanza con Plutone in Acquario: potreste avere grandi e coraggiose idee, forse sarete pronti a impegnare denaro in un progetto che da tempo avete a cuore. Ad esempio un corso che vi permetta di approfondire un argomento utile per il lavoro oppure acquistare delle attrezzature per migliorare la vostra attività. Sentite che per fare soldi dovete investire soldi e oggi non esiterete a farlo. Il 5 aprile, con il buon aspetto Mercurio-Saturno, potreste voler mettere in pratica un talento che fino a oggi ha sonnecchiato e al riguardo sarete molto produttivi. Il 6 aprile, la Luna Piena in Bilancia, rappresenta un momento cruciale nelle vostre relazioni. Cercate di valutare come stanno andando, se è il momento di fare un passo avanti o prendere le distanze. Raggiungerete una tappa importante nei rapporti di lavoro, gli impegni, le responsabilità. Il 7 aprile, con il buon aspetto Venere-Nettuno è il momento perfetto per concedervi un po’ di divertimento, ma cercate di non spendere e spandere. Potete assecondare il desiderio di qualcosa di nuovo senza per questo buttare i soldi fuori dalla finestra. Ricordate, se un oggetto costa molto, assicuratevi anche di usarlo molto. In coppia: nella relazione circola armonia. Soprattutto perché puntate all’equilibrio e alla stabilità. Soli: è una settimana speciale: potrebbe richiamare un/a ex o una fiamma del passato. Ascoltate e chiarite la vostra posizione. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Lunedì 3 aprile, Mercurio entra nel vostro segno e forma una dissonanza con Plutone in Acquario. Potresti sentire parlare di alcuni cambiamenti nel vostro lavoro. La vostra azienda potrebbe subire alcune importanti trasformazioni, ma siete in una posizione forte. E’ un buon momento per stabilire dei contatti con la direzione, ma al contempo inviate il vostro CV ad altre imprese. Un’opportunità potrebbe arrivare proprio da una di queste. Il 5 aprile, Mercurio è in buon aspetto con Saturno: alcuni contatti professionali potrebbero essere di grande aiuto attraverso dei consigli ma sarete disposti ad accettarli? Il 6 aprile, il Plenilunio in Bilancia nelle prossime settimane vi spingerà a esaminare gli aspetti positivi e negativi della vostra attività di lavoro. Un’analisi che vi aiuterà a decidere quale nuova direzione intraprendere. Non è escluso che ci sia un grande cambiamento nel lavoro e se lo lascerete tenete presente che siete

destinati a qualcosa di migliore! Il 7 aprile, con il buon aspetto Venere-Nettuno proverete belle emozioni, un senso di benessere: assicuratevi che gli altri stiano bene come voi. È il momento perfetto per invitare alcuni amici a una serata fuori casa o persino sorprendere qualcuno con un regalo significativo ma accertatevi che le persone meritino davvero le vostre attenzioni! In coppia: è una settimana in cui risplende la scintilla dell’amore. Con il partner farete bei progetti a due. Soli: se una persona vi attrae, ogni giorno è buono per lanciarvi nella conquista e fissare un appuntamento! : è una settimana in cui risplende la scintilla dell’amore. Con il partner farete bei progetti a due.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Lunedì 3 aprile, Mercurio entra in Toro alle spalle del vostro segno: nelle prossime settimane sarete meno stressati ma al contempo meno dinamici. Avrete voglia di stare più tempo per conto vostro, riflettere ed eliminare un po’ di zavorra emotiva. Se avete avvertito il peso di alcune questioni urgenti, ora è il momento di mollarle definitivamente. Il pianeta è in dissonanza con Plutone, il che vi permetterà di avere una visione lucida del vostro futuro. Il 5 aprile, il buon aspetto Mercurio-Saturno vi dota di un’eccellente forma mentale, avrete le idee chiare nonché di un intuito sorprendente. E’ un ottimo momento per firmare contratti e concentrarvi sui vostri obiettivi futuri. Il 6 aprile la Luna Piena in Bilancia sosta nel vostro settore del piacere, del divertimento: rappresenta un invito a fare qualcosa di entusiasmante. Da un’uscita improvvisata o una gita in un posto che non conoscete, assicuratevi di stare in compagnia delle persone con cui state bene. Volendo è un ottimo momento per dedicarvi a un hobby che vi appassiona! Il 7 aprile, con il buon aspetto Venere-Nettuno potete scegliere se nonostante le difficoltà ciò che desiderate è possibile o rinunciare prima ancora di aver iniziato. Per avere il controllo totale sulla situazione e sui risultati è indispensabile credere in voi stessi! In coppia: l’atmosfera è bollente, c’è passione, sarete pronti a fare progetti per il futuro. Parlatene pure ma evitate di fare promesse.

Soli: il bisogno di vivere l’amore sarà al massimo. Se sognate una storia intensa, piena di passione, è la settimana ideale.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Lunedì 3 aprile, Mercurio entra in Toro ed è in dissonanza con Plutone in Acquario: anche se il lavoro che svolgete vi piace, i guadagni potrebbero lasciare a desiderare e ciò potrebbe farvi pensare di cercare altrove. Potreste prendere in considerazione un’offerta o scoprire che le vostre competenze sono molto richieste. Il 5 aprile, con il buon aspetto Mercurio-Saturno potreste trovare le informazioni necessarie per risolvere un problema ricorrente. Può riguardare il pc oppure dovrete studiare un software (che non vi piace ma di cui avete bisogno). Il transito vi dà la pazienza e la capacità per capire pienamente qualsiasi argomento. Il 6 aprile, la Luna Piena in Bilancia mette in luce ciò che funziona o meno nel vostro settore della casa, della famiglia: problemi e disagi che state vivendo ora andranno necessariamente risolti. Facendo anche scelte in linea con le vostre esigenze. Ricordate: la vostra vita privata ha un impatto diretto sul modo in cui agite in quella pubblica. Sarete comunque più emotivi, proverete un po’ di nostalgia per alcuni ricordi riguardanti la famiglia di origine. Il 7 aprile, con il buon aspetto Venere-Nettuno la vita vi offre molte possibilità. Potreste conoscere persone di una nazionalità diversa o entrare in contatto con altre che la pensano in modo diverso. Avrete capito che è il momento di ampliare gli orizzonti! In coppia: non soffermatevi eccessivamente su alcuni dettagli messi in evidenza dal partner. Potrebbe essere stato solo un po’ maldestro/a… Soli: è la settimana ideale per chiudere flirt o storielle che non vi portano a niente. E’ così che potrete ripartire su basi nuove. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Lunedì 3 aprile Mercurio entra in Toro nel vostro settore della carriera: il transito vi spingerà a riflettere su ciò che volete ottenere. Anche se siete sempre alla ricerca dei riflettori, parlare troppo impulsivamente può portare a un’attenzione negativa. Tenete inoltre presente che il compromesso sarà utile a progredire. Il 5 aprile con il buon aspetto Mercurio-Saturno potreste esaminare le finanze con la lente d’ingrandimento per capire, ad esempio, se concedervi un viaggio oppure potreste avere un incontro in banca per chiedere un prestito. Il 6 aprile, la Luna Piena in Bilancia al vostro segno che adottare l’approccio “si fa a modo mio o cambiate strada” potrebbe ritorcersi contro di voi. Meglio puntare sulla carta della diplomazia e della flessibilità. Il transito comunque è positivo e farà nascere idee entusiasmanti che vorrete condividere, potreste lavorare su iniziative collegate alla scrittura, alla comunicazione, ai social media. Il 7 aprile, con il buon aspetto Venere-Nettuno, riguardo al denaro, ai debiti, le dinamiche di potere, dovrete essere più realistici del solito. Nettuno crea confusione e potrebbe farvi imboccare la strada sbagliata. In coppia: i momenti di gioia, gesti teneri alternati alla passione e dichiarazioni d’amore! Cosa volere di più? Soli: tra una nuova conoscenza e il ritorno di un/a ex non saprete a chi dare i resti. Per prendere la decisione giusta, fate un passo indietro e riflettete.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Il 3 aprile, Mercurio entra in Toro: rifletterete su quali modi potete ampliare i vostri orizzonti. Sia attraverso un viaggio o con lo studio di nuovi argomenti o praticando nuovi interessi. Il pianeta è in dissonanza con Plutone, dunque non è escluso che deciderete di dare il via a nuove abitudini che vi porteranno a un grande cambiamento. Il 5 aprile, con il buon aspetto Mercurio-Saturno, se avete una relazione potreste impegnarvi seriamente. Potreste parlare di convivenza o di matrimonio oppure decidere di acquistare una casa. Il 6 aprile, il Plenilunio in Bilancia punta i riflettori sul vostro settore del denaro: nelle prossime due settimane avrete più opportunità del solito per aumentare le entrate e per trovare ulteriori fonti di guadagno. Potreste ricevere un aumento di stipendio, una nuova offerta di lavoro che vi permetterà di avere una retribuzione migliore o trovare un lavoro extra. Al contempo, potrebbe emergere la tentazione di concedervi una follia, soprattutto se avete bisogno di tirare su il morale. Il 7 aprile, con il buon aspetto Venere-Nettuno vedrete la vita in rosa: potrebbe arrivare una bella offerta di un lavoro che vi interessa ma per cui non siete qualificati – ma imparerete presto e bene – oppure una promozione che comporterà ulteriori responsabilità. Il vostro segno è per natura cauto ma ora superare i limiti andrà a vostro vantaggio.

In coppia: più tempo trascorrete insieme e tanto più scoprite delle affinità. In ogni caso prendete in considerazione anche ciò che vi divide, potrete gestire meglio gli imprevisti della vita a due.

Soli: un po’ di distacco dagli affari di cuore, in alcune giornate avrete bisogno di stare per conto vostro, sentirvi liberi…

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Lunedì 3 aprile, Mercurio entra in Toro: le prossime settimane rappresentano un’opportunità per fare il punto sugli affari finanziari o commerciali, soprattutto perché ci saranno varie opportunità di crescita che vi faranno guadagnare di più. Se non lavorate in proprio, potreste ricevere un bonus, una gratifica. Il pianeta è in dissonanza con Plutone: potreste aver voglia di lanciarvi in un investimento ma evitate di rischiare: esaminate attentamente le vostre opzioni. Il 5 aprile, con il buon aspetto Mercurio- Saturno in Pesci avete saldo il timone della situazione e siete in grado di imboccare una nuova direzione ed eliminare qualsiasi eventuale ostacolo. Il 6 aprile, la Luna Piena si compie nel vostro segno: cos’è che dovete ancora cambiare della vostra immagine, della personalità? Ripensate al 25 settembre 2022, con la Luna Nuova in Bilancia: a che punto eravate? L’attuale transito riguarda la vostra evoluzione, vi consentirà di prendere delle decisioni e avere il controllo della situazione. Il 7 aprile, con il buon aspetto Venere-Nettuno ritagliate un po’ di tempo per valutare quanto tempo ed energie utilizzate nella vita lavorativa quotidiana. Riflettete sui mezzi che avete a disposizione per apportare maggiore valore e stabilità al vostro lavoro. Se pensate sia il caso di introdurre delle modifiche al vostro ambiente di lavoro o al programma, procedete. Seguite l’intuito e andate a scoprire dove vi porta. In coppia: occhio alla tentazione di occhieggiare altrove, rischiate di pagarne le conseguenze… Soli: è un’eccellente settimana per uscire, frequentare: incontri casuali potrebbero sfociare in una storia d’amore. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Lunedì 3 aprile, Mercurio entra in Toro nel vostro settore delle relazioni: è un ottimo periodo per entrare in sintonia con un socio, un familiare o un buon amico. La dissonanza con Plutone in Acquario indica che se avete una relazione, potreste parlare della possibilità di convivenza e alla fine rendervi conto di quanto vivere con qualcuno cambierebbe o migliorerebbe la vostra vita. Più in generale con Mercurio in Toro, eventuali promesse o impegni inizieranno presto a concretizzarsi. Il 5 aprile, il buon aspetto Mercurio-Saturno accentua la vostra creatività e pensare fuori dagli schemi, in modo diverso dal solito potrebbe comportare dei vantaggi: vi rendete conto di avere più opzioni di quanto pensavate. Che si tratti di un obiettivo personale o di un progetto di lavoro, cambiare il percorso che conoscete bene, può portare a sviluppi positivi. Il 6 aprile, la Luna Piena in Bilancia rappresenta un invito a rallentare il ritmo, concedervi una pausa così da rigenerare le energie. Se vi sentite esausti, chiedere una mano agli altri vi permetterà di rilassarvi, volendo anche di riflettere su voi stessi. In questo momento l’intuito è più forte del solito e sapete di cosa avete bisogno. Il 7 aprile, con il buon aspetto Venere-Nettuno, chi vi circonda sarà incline a essere più gentile del solito. Mettete i vostri desideri in primo piano e abbiate fiducia che le persone vi aiuteranno a realizzarli. Non dovrete fare tutto da soli: chi vuole il vostro successo sarà al vostro fianco! In coppia: proverete emozioni e sentimenti intensi. Ricoprirete il partner di attenzioni, darete prova del vostro attaccamento. Soli: possibilità di incontri, di avventure… Avrete l’imbarazzo delle scelta! E’ una settimana ideale per innamorarvi, conquistare, dare il via a una storia importante.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Lunedì 3 aprile, Mercurio entra in Toro ed è in dissonanza con Plutone in Acquario: riprenderete seriamente a praticare esercizio fisico così da avere una forma eccellente e persino a trasformare il corpo. Il 5 aprile, con il buon aspetto Mercurio-Saturno date la priorità alle vostre esigenze, stabilite dei limiti con le persone che richiedono eccessiva attenzione. Il tutto senza inventare scuse: chi vi circonda apprezzerà prima di ogni altra cosa, la sincerità. Cercate di ricordare che aver bisogno di una pausa di relax è un valido motivo per sganciarvi – per un po’- dagli amici e dalla famiglia. Il 6 aprile, il Plenilunio in Bilancia potete dare il via ai fuochi d’artificio! La vita sociale brilla e vi farà provare entusiasmo! Uscite con gli amici, incontrate nuove persone e divertitevi! Occhio in ogni caso, a spendere troppo: potete ugualmente distrarvi senza che vi costi un occhio della testa. Su un altro piano: se in mente avete un grande progetto, al momento potreste avere difficoltà a concretizzare ma tenete presente che alla fine ci riuscirete! Il 7 aprile, con il buon aspetto Venere-Nettuno tutto si snoderà con grande facilità: alcuni ostacoli scompaiono oppure una persona vi spianerà la strada. Anche se solitamente preferite fare le cose da soli, va bene accettare l’aiuto senza per questo sentirvi in colpa o in debito con nessuno. E’ un sostegno che vi siete meritati.

In coppia: se di recente ci sono stati problemi, potrete finalmente seppellire l’ascia di guerra: circolerà molta dolcezza.

Soli: farete di tutto per trovare l’anima gemella ed è probabile che questa settimana, la vostra ricerca avrà successo!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Lunedì 3 aprile, Mercurio entra in Toro e sarà in dissonanza con Plutone in Acquario: potreste spendere dei soldi per un’esperienza divertente. Ad esempio, è possibile che acquisterete dei biglietti aerei per una vacanza che desideravate fare da tempo. In generale, farete un eccellente uso di una somma di denaro. Il 5 aprile, con il buon aspetto Mercurio-Saturno potreste avere in mano un contratto e l’opportunità di esaminarlo con attenzione per vedere se tutto è in ordine. Preferireste semplicemente firmare ma se qualcosa non è di vostro gradimento, dovete parlare e chiarire, anche se non vi sarà facile è il momento di chiedere cosa volete. Il 6 aprile con la Luna Piena in Bilancia al centro della vostra attenzione c’è il progresso nella carriera, una promozione (e per voi quando non lo sono?). E’ importante riflettere su ciò che avete realizzato fino a oggi così da poter raggiungere gli obbiettivi futuri! Potrebbe anche esserci un cambiamento di direzione ma a deciderlo sarete voi! Il 7 aprile, con il buon aspetto Venere-Nettuno, potete scegliere mentalmente ciò che volete e trasformarlo in realtà. Se svolgete un’attività creatività sarà facile trovare un pubblico che apprezzerà ciò che fate! In generale fate qualcosa che vi permetta di esprimere voi stessi: anche una piccola azione potrebbe avere un grande impatto sul vostro futuro!

In coppia: nella relazione c’è gioia, rafforzerete il rapporto con il partner, vivrete all’insegna dell’amore!

Soli: con i passaggi astrali di questa settimana, incontrerete una persona speciale. La vita affettiva cambierà in positivo!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Lunedì 3 aprile, Mercurio entra in Toro e sarà in dissonanza con Plutone: potreste apportare qualche cambiamento in casa, decidere di vendere o acquistare oppure traslocare – anche se non immediatamente – in una nuova abitazione. Più in generale sono favorite le transazioni, le negoziazioni e saranno redditizie. Il 5 aprile con il buon aspetto Mercurio-Saturno, è un ottimo momento per mettere ordine nelle finanze e tenere traccia degli acquisti, amministrare meglio i risparmi. Potreste avere la possibilità di concretizzare alcuni progetti riguardanti il futuro, in particolare quelli che vi garantiscono la sicurezza finanziaria. Sebbene la professione, gli affari siano al centro della vostra attenzione, alcuni eventi inaspettati nella vita privata potrebbero richiedere il vostro intervento. Il 6 aprile, è il momento ideale per ampliare i vostri orizzonti. Il transito accende la vostra curiosità e potrebbe spingervi a imparare qualcosa di nuovo o a riprendere gli studi. Se avete voglia di viaggiare, anche in compagnia degli amici, è il transito perfetto. Prendete qualche iniziativa che vi permetta di dare una scossa positiva alla routine! Il 7 aprile con il buon aspetto Venere-Nettuno, in casa cercate di essere aperti riguardo alle vostre esigenze ma al contempo disposti ad ascoltare i desideri delle persone care. Complicato? No, poiché trovare un compromesso e mantenere un equilibrio oggi sarà più facile del solito.

In coppia: atmosfera tenera e passionale. Con il partner vivrete momenti di felicità, avete entrambi fiducia nel futuro.

Soli: un incontro potrebbe accadere in modo del tutto inaspettato ma prendere una piega molto intrigante. Vi innamorerete entrambi!

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Lunedì 3 aprile, Mercurio entra in Toro ed è in dissonanza con Plutone in Acquario: potreste decidere di pensare diversamente, ovvero in modo positivo. Il che vi permetterà di stare meglio e in grado di realizzare ciò che desiderate! Più in generale, nelle prossime settimane avrete molta attenzione ai dettagli e la capacità di svolgere più cose contemporaneamente. La comunicazione con chi vi circonda sarà armoniosa. Non è escluso che darete il via a un progetto interessante. Il 5 aprile, con il buon aspetto Mercurio-Saturno nel lavoro potreste essere scelti per una nuova opportunità. Potrebbe comportare una promozione e qualche responsabilità in più ma il boss penserà che siete la persona giusta! Il 6 aprile con la Luna Piena in Bilancia sarete spinti a saldare qualche debito, a riflettere su eventuali investimenti e dovreste individuare le occasioni per migliorare la situazione finanziaria. Potreste ricevere un bonus e ciò vi permetterà di anticipare un pagamento. E’ una settimana in cui se chiederete, riceverete l’aiuto di cui avete bisogno. Il 7 aprile, con il buon aspetto Venere-Nettuno grazie al dialogo l’accordo con i colleghi sarà ottimo. Più parlerete, vi aprirete e tanto più rafforzerete le relazioni. Tuttavia, l’energia confusa di Nettuno potrebbe sempre confondere la vostra percezione: quando parlate assicuratevi di essere chiari al massimo.

In coppia: la relazione non sarà di tutto riposo e a causa vostra. Potreste provocare il partner per vedere fino a punto potete arrivare. E’ un gioco pericoloso…

Soli: uscite, frequentate! E’ la settimana perfetta per incontrare persone affini, stringere nuove amicizie o dare il via a un nuovo amore.