Oroscopo della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo 2021 per Toro, Vergine, Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo della settimana Toro (22 aprile-20 maggio): un’amicizia diventa importante

Oroscopo della settimana Toro: Umore

Chi vi circonda è pronto a dare una mano, nel fine settimana le relazioni riscaldano il cuore. La vita sociale brilla di promesse e un’amicizia potrebbe diventare più importante. Ed è possibile un colpetto di fortuna sul fronte denaro. Venere in Pesci potrebbe far arrivare il rimborso di una somma o un bonus che non avevate previsto.

Mercoledì, ma in particolare giovedì, con la Luna in Scorpione sarete poco tolleranti nei confronti di chi vi circonda. Potreste inoltre improvvisamente desiderare qualcosa e fare di tutto per ottenerlo. Assicuratevi di poter affrontare eventuali conseguenze.

Oroscopo della settimana Toro: Amore

In coppia: Venere in Pesci vi spinge a essere più comprensivi, cercherete la complicità autentica che vi permetterà di rafforzare la relazione.

Soli: con la Luna Piena che illumina il vostro settore dell’amore, vi sarà difficile negare ciò che provate per una persona.

Oroscopo della settimana Vergine (24 agosto-23 settembre): tenacia ed efficienza

Nel fine settimana sarete pieni di dubbi ma è pur vero che i pianeti in Pesci sono in dissonanza con il plenilunio nel vostro segno e per voi non sono il massimo, avete difficoltà a razionalizzare le situazioni personali o di lavoro. Vi riprenderete: mercoledì e giovedì il buon aspetto tra Marte e Plutone è attivo e avrete una gran voglia di raccogliere una sfida o andare fino in fondo su una questione senza mollare la presa.

Grazie alla tenacia, all’efficienza, vincerete la partita. Sul fronte denaro, venerdì sarete imprudenti. Potreste spendere allegramente senza pensare alle conseguenze.

Oroscopo della settimana Vergine: Amore

In coppia: Marte in Toro risveglia l’eros, sarete vulcani! E il partner vi seguirà con grande passione. In programma ci sono notti bollenti.

Soli: curate sempre il look: l’amore potrebbe arrivare all’improvviso, nei posti che frequentate abitualmente.

Oroscopo della settimana Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): una somma di denaro inattesa

Oroscopo della settimana Capricorno: Umore

E’ una settimana in cui sarete pronti a fare tutto il possibile per ottenere qualcosa: l’aspetto Marte-Plutone indica che siete super motivati e, seppure con fatica e grande impegno, ci sono ottime possibilità che riusciate a ottenere ciò che desiderate. E se avete bisogno di convincere una persona, il 27 e 28 in particolare, le vostre parole faranno colpo e sarà impossibile che l’altro/a rifiuti.

Mercoledì e giovedì, non è escluso l’arrivo di una somma di denaro inattesa: vi permetterà di fare un acquisto piacevole. Nel lavoro, l’atmosfera sarà piacevole, sarete empatici, efficientissimi e combattivi.

Oroscopo della settimana Capricorno: Amore

In coppia: i vostri cuori battono all’unisono, grazie a Venere il Pesci sarete dolci, teneri e sensibili.

Soli: passione e ancora passione! Tuttavia fate sempre appello alla vostra leggendaria razionalità e scegliete persone degne di voi.