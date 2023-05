L’oroscopo della settimana dal 28 maggio al 3 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 28 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 28 maggio, con la dissonanza Sole-Saturno, potreste valutare quanti progressi fatti negli ultimi due anni. In alcuni settori ci sono stati sicuramente ma potreste essere un po’ frustrati per non aver colto delle opportunità per mancanza di sicurezza o perché non era il momento giusto. E’ un buon momento per pianificare una strategia pensando al futuro. Su un altro piano, liberatevi da relazioni malsane, stabilite con fermezza dei confini! Il 1 giugno, con la dissonanza Marte-Saturno, potreste trovarvi sul punto di prendere un’iniziativa che è al di fuori della vostra zona di comfort ma per fare il primo passo dovrete prima prepararvi psicologicamente, dopare l’autostima. Lo farete e avrete successo. Il 2 giugno, con il buon aspetto Venere-Nettuno potreste percepire che una persona cara è giù di corda e non sbaglierete. Parlatene ma con gentilezza. In questo momento forse attraversa un momento psicologico difficile e pungolarla non farà che peggiorare le cose. Per alcuni Ariete potrebbe essere il momento di sistemare una questione familiare che vi logora, accettando di trovare un compromesso. In coppia: la relazione procede a gonfie vele, la passione mette a entrambi le ali! C’è serenità e tante reciproche, amorevoli attenzioni. Soli: è una settimana ricca di colpi di scena, se qualcuno vi attrae fate colpo? I nuovi incontri sono in generale positivi, porteranno a una storia. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 28 maggio, con la dissonanza Sole-Saturno fate vostro il proverbio “chi va piano va sano e va sano e va lontano”. Anche se potreste pensare che tutto si muova con lentezza è una buona giornata per osservare i progressi che avete fatto: uno spostamento per saldare i debiti o messo da parte una somma per rimanere voi stessi e la famiglia al sicuro. Giovedì 1 giugno, con la dissonanza Marte-Saturno potreste riunire la famiglia per un incontro così da trovare un accordo su una questione o un acquisto. Ciascuno avrà la sua opinione, alcuni saranno entusiasti e altri decisamente meno di quanto pensavate. Esprimendo tutti ciò che sentite, troverete comunque il modo per procedere insieme. Il 2 giugno, con il buon aspetto tra Venere-Nettuno la fusione con il partner è totale ma rischiate idealizzarlo quando invece dovreste attenervi anche alla realtà. Un amico o un familiare potrebbe dirvelo il che potrebbe essere molto frustrante e di conseguenza, vi arrabbierete parecchio. In coppia: In coppia: molto romantici ma fate attenzione, il partner potrebbe non essere disposto a interpretare Romeo o Giulietta ogni volta che tornate a casa, cercate di capirlo/a. Tuttavia con la tenerezza potreste riuscire… Soli: incontro pieno di passione! Proverete sentimenti intensi per una persona affascinante che avete incontrato di recente. Sarete entusiasti e ottimisti. : In coppia: molto romantici ma fate attenzione, il partner potrebbe non essere disposto a interpretare Romeo o Giulietta ogni volta che tornate a casa, cercate di capirlo/a. Tuttavia con la tenerezza potreste riuscire…

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 28 maggio, il Sole nel vostro segno è in dissonanza con Saturno: potreste riflettere sulle responsabilità di lavoro o personali e decidere di stabilire confini importanti. In effetti è un ottimo transito per affermare ciò in cui potete o non potete impegnarvi. Ci sono tante cose che volete fare, esplorare e sperimentare. E’ buon momento per concentrarvi sugli obiettivi che vorreste raggiungere il prossimo mese e anno. Giovedì 1 giugno, con la dissonanza Marte-Saturno alcune comunicazioni relative al lavoro potrebbero ritardare oppure ciò che ricevete per voi non avranno molto senso. E’ possibile che a causa di termini troppo tecnici o delle abbreviazioni non capirete nulla. Evitate di innervosirvi e se volete andare avanti chiedete alcuni chiarimenti. Il 2 giugno, il buon aspetto Venere-Nettuno è ingannevole: lavoro o vita personale rischiate di credere a una storia che non ha nulla di concreto. E occhio alle spese: con questo transito il denaro potrebbe scivolarvi tra le dita, senza che ve ne rendiate conto. In coppia: il desiderio è forte e lo esprimerete con passione, con il partner sarete al settimo cielo ogni volta che lo vorrete! E’ un buon momento per correggere eventuali e reciproci errori.

Soli: la fortuna accompagna le vostre iniziative e siete spinti a conquistare chi vi attrae. Andate avanti senza pregiudizi e non temete niente e nessuno.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 28 maggio, con la dissonanza Sole-Saturno se siete alle prese con un problema di lavoro o personale, per andare a fondo avrete bisogno di guardare il lato pratico e al contempo ascoltare l’intuito, in questa giornata particolarmente accentuato. Prima di prendere qualsiasi decisione o impegno è necessario capire cosa sta accadendo e non sentirvi limitati. Una volta che avrete la risposta potrete muovervi e ottenere un ottimo risultato. Giovedì 1 giugno, con la dissonanza Marte-Saturno, anche se forse non vi piace contrattare, con un piccolo sforzo potrete ottenere qualcosa a un prezzo migliore. Se stai acquistando oggetti costosi assicurate di essere pronti a negoziare ma in generale, oggi potreste ottenere uno sconto su tutto ciò che comprerete. Il 2 giugno, con il buon aspetto Venere-Nettuno, le persone care vi faranno parecchie richieste. A volte non riuscite a chiedere qualcosa per voi ma mettendovi al primo posto, oggi andrà tutto molto meglio! Potreste anche stringere un’amicizia con qualcuno più grande di voi. In coppia: avete più che mai bisogno di sentirvi amati e questa settimana sarete serviti. Desiderate delle prove d’amore e le avrete! Ma anche voi sarete generosi con le parole e con i fatti. Soli: più intraprendenti, con tanta voglia di conquistare! E se non volete impegnarvi totalmente in una storia, qualche avventura vi intrigherà, sarà molto passionale. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 28 luglio, con la dissonanza Sole-Saturno, occhio a scatenare lotte di potere imponendo alcune regole, rischiate di essere pesanti. Ascoltate invece anche le opinioni degli altri poiché quando tutti si sentono ascoltati è più facile ottenere il consenso. Se siete voi a subire delle regole, non resterete in silenzio e potrebbe essere la scusa per prendere le distanze. Giovedì 1 giugno, Marte è in dissonanza con Saturno: potrebbe arrivare un’opportunità: potreste aver stretto un accordo d’affari con una persona e oggi vi parlerà di lanciarvi in situazioni finanziarie più grandi di quanto vi aspettavate. Oppure è possibile che qualcuno vi chieda di prendere un impegno che va oltre quello che avevate inizialmente stabilito. Vi sentirete destabilizzati. Il 2 giugno, con il buon aspetto Venere-Nettuno, riguardo al denaro, ai debiti, alle dinamiche di potere, dovrete essere realistici. Nettuno potrebbe farvi imboccare la strada sbagliata. Rischiate di essere delusi da un amico o perché una promessa che vi è stata fatta non viene mantenuta. Ma questo vi farà venir voglia di combattere ancora di più! In coppia: se con il partner ci sono stati dei dissapori cercate di tentare velocemente una riconciliazione. In seguito diventerà più difficile, soprattutto perché sarete molto impegnati a realizzare i vostri progetti. Soli: avete bisogno di sicurezza, non riuscite più a vedere i molti vantaggi nella vita da soli. Penserete molto a una storia stabile. E potrebbe arrivare.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 28 maggio, con la dissonanza Sole-Saturno anche se avete ottenuto un meritato successo evitate di vantarvi. Alcune persone potrebbero essere invidiose ed entrare in competizione. Quando parlate tenete conto dunque di chi avete di fronte. Non è il transito ideale per firmare alcun documento né concludere un accordo una stretta di mano, soprattutto se in ballo ci sono parecchi soldi. Se state per firmare un contratto rivolgetevi a un avvocato così da non avere in seguito brutte sorprese. Giovedì 1 giugno con la dissonanza Marte-Saturno, siete altruisti più del solito. E’ vero che avete molte energie ma impegnandole solo per chi vi circonda senza ottenere nulla in cambio, rischiate di esaurirle. Cercate di ricordare il dare/avere e chiedete una mano, rispetto e considerazione. Il 2 giugno, con il buon aspetto Venere-Nettuno è probabile dovrete cambiare qualcosa nel vostro programma. Qualcuno, tanto per cambiare, vi chiederà un favore e avrete la sensazione che vi stia manipolando. Tuttavia sapete che rifiutando si offenderà e accetterete. Una volta fatto, se non altro vi sentirete liberi.

In coppia: l’atmosfera è all’insegna della passione, dell’eros e tra le lenzuola avrete voglia di sperimentare. Con il partner la complicità sarà profonda.

Soli: in programma c’è il ritorno della passione che potrebbe sconvolgere la vostra vita. Un incontro vi scombussolerà ma vi sentirete rinascere!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 28 maggio con la dissonanza Sole-Saturno potreste sentirvi come uccelli pronti a spiccare il volo ma sono rinchiusi in una gabbia. La gabbia potrebbe simboleggiare il lavoro o gli obblighi familiari oppure non avere i mezzi per fare ciò che vorreste. E’ il momento di trovare un equilibrio tra lavoro e divertimento e ciò potrebbe comportare il ridimensionamento di alcuni piani di lavoro così da avere più tempo per alcune attività divertenti. Giovedì 1 giugno, con la dissonanza Marte-Saturno un amico potrebbe raccontarvi le avventure che sta pianificando. Potrebbe parlare di prossima una crociera oppure di un’escursione ma anziché sentirvi esclusi pensate a un modo per partecipare. Il transito vi sta mostrando come uscire dalla gabbia e volare. Il 2 giugno, con il buon aspetto Venere-Nettuno ritagliate un po’ di tempo per valutare quanto tempo ed energie utilizzate nella vita lavorativa quotidiana. Riflettete sui mezzi che avete a disposizione per apportare maggiore valore e stabilità al vostro lavoro. Se pensate sia il caso di introdurre delle modifiche al vostro ambiente di lavoro o al programma, procedete il 4 giugno, con la Luna Piena in Sagittario. In coppia: le vostre emozioni sono intense e sarete inclini a esprimere l’amore che provate per il partner. Cogliete l’opportunità per risolvere eventuali problemi rimasti in sospeso. Soli: pronti a incontrare una persona speciale con cui darete il via a una relazione seria? Ma è importante essere cauti, procedere passo dopo passo. In caso contrario rischiate di rovinare tutto. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 28 maggio, con la dissonanza Sole-Saturno sarete più determinati che mai ad arrivare più alto ma in questo lodevole e ambizioso tentativo evitate di diventare troppo competitivi al punto di diventare spietati. Ricordate che se qualcosa deve essere vostro lo sarà. Potreste raggiungere comunque il traguardo, ottenere una promozione ma chiarite cosa ci si aspetta da voi. Prima di firmare qualcosa esaminate attentamente anche i minimi dettagli e se capite che qualcosa non quadra, negoziate nuovamente. Giovedì 1 giugno, con la dissonanza Marte- Saturno potrebbero proporvi il ruolo di capo in un gruppo, qualcosa che non fate abitualmente. Potrebbe trattarsi di un progetto molto importante oppure che dovrete gestire le persone e non avete dimestichezza. Ma c’è l’alta possibilità che lo facciate in modo brillante, per cui oggi farete bene ad accettare di trovarvi al timone. Il 2 giugno, con il buon aspetto Venere-Nettuno potrebbe esserci un piccolo problema su una richiesta di prestito, investimento o altro tipo di transazione finanziaria. È possibile che il sito web su cui state navigando non sia chiaro, i moduli di cui avete bisogno non vengano caricati o vi chiedano di inviare via mail una copia con la vostra firma. Ci vorrà un bel po’ di pazienza. Se possibile, rimandate. In coppia: è la settimana ideale per appianare vecchi problemi, vecchi rancori o incomprensioni che vanno avanti da tempo e che rendono l’atmosfera tesa. Soli: se siete alla ricerca dell’anima gemella, avete la possibilità di incontrare il partner ideale in modo del tutto inaspettato, in circostanze inusuali. Siate dunque pronti, curate il look e sorridete!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 28 maggio, con la dissonanza Sole-Saturno anche se per le persone a cui volete bene desiderate il meglio, se capite che hanno bisogno di un consiglio offritelo ma senza che si trasformi in una predica. Lasciatele sfogare e non interrompete continuamente. E’ così che capirete la situazione che stanno vivendo e potreste essere felici di scoprire che stanno trovando una soluzione! Se inoltre siete alle prese con un problema di lavoro o personale, evitate di chiedere l’opinione di tutti gli amici poiché entrerete in confusione. Esaminate le questione per conto vostro: la risposta potrebbe arrivare da sola. Giovedì 1 giugno è possibile che in vista ci sia un viaggio e rendervi conto che il passaporto sta per scadere. Oppure avete miglia per volare in aereo che devono essere utilizzate o le perderete. Preparatevi ad affrontare alcuni problemi, incluso il traffico e le code interminabili. Il 2 giugno, con il buon aspetto Venere-Nettuno, conciliare lavoro e impegni privati sarà facile. Potreste scoprire di poter usufruire di un programma flessibile che vi consente di svolgere i compiti sia nella vita privata che nella vita professionale. Ma l’energia di Nettuno potrebbe gettare una nebbia sulle vostre questioni private: assicuratevi di non dimenticare accidentalmente qualcosa o di essere un po’ troppo superficiali riguardo il lavoro.

In coppia: con il partner vivrete momenti splendidi di passione e amore, le coccole abbonderanno! Marte in Leone accende il desiderio.

Soli: settimana ricca di sorprese! Un amico o un collega potrebbe fare una dichiarazione in piena regola. Sarà pronto a impegnarsi seriamente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 28 maggio, con la dissonanza Sole-Saturno rischiate di forzare una situazione pensando di farcela. Se non riuscite ad andare avanti prestate attenzione agli ostacoli e tracciate un percorso alternativo che oltretutto sarà più appagante. Non stiamo dicendo di rinunciare ma solo di essere meno insistenti sul fatto che le cose vadano esattamente come volete voi. In questo modo rischiate di sbattere contro un muro. Giovedì 1 giugno, potreste voler esaminare una gran quantità di informazioni riguardanti un nuovo tipo di investimento. Potrebbe essere che siano veramente troppe per cui fare un passo dopo l’altro vi permetterà di capire a fondo tutti i concetti e lanciarvi in questa potenziale fonte di reddito. Il 2 giugno con il buon aspetto Venere-Nettuno rallentate il ritmo, evitate le attività faticose, compresa la palestra. Al contempo, nella stessa giornata potreste avere un’idea o un progetto che in seguito realizzerete attraverso il vostro lavoro. Ma per avere successo potrebbe essere necessario elaborare un solido piano. Parlarne con un amico intimo o un collega di cui vi fidate, potrebbe essere d’aiuto: studierete un piano più completo così da realizzare ciò che avete in mente.

In coppia: trascorrere del tempo insieme al partner è la soluzione a ogni problema. Anche se potreste essere in ansia per i vostri obiettivi di lavoro, in serbo per voi ci sono cose decisamente migliori!

Soli: il vostro potere di seduzione si rivelerà irresistibile e sarete determinati a sfruttarlo per ottenere il massimo dalle conquiste. Avrete successo e godrete pienamente della vostra libertà.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 28 maggio, con la dissonanza Sole-Saturno se siete alle prese con problemi di tipo finanziario occhio a farvi convincere a entrare in un affare poco limpido oppure ricorrere a qualche scorciatoia poco etica. E’ un atteggiamento che in seguito potrebbe ritorcersi contro di voi, dunque fate in modo che tutto si svolga alla luce del sole. Detto questo se qualcuno sta tentando di avere potere su di voi o pagare meno di quanto vi è dovuto, fatevi rispettare. Giovedì 1 giugno, con la dissonanza Marte-Saturno, potreste valutare il vero significato di una relazione d’amicizia, di lavoro o d’affari e poi parlare apertamente del futuro del rapporto, capire se vale o meno la pena di andare avanti. Il 2 giugno, con il buon aspetto Venere-Nettuno, la parola “lavoro” potrebbe assumere un significato diverso: sarete molto concentrati su alcuni progetti riguardanti l’abitazione. Potreste inoltre valutare in che modo le vostre finanze hanno un impatto sullo stile di vita e cosa potete realisticamente realizzare.

In coppia: vorreste cambiare molte cose, forse troppe al punto che rischiate di confondere la dolce metà. Mostrate al partner la vostra gratitudine, che avete bisogno della sua presenza.

Soli: la vita affettiva non vi dà quella sicurezza di cui avreste bisogno. Per ora vivete flirt e avventure in modo leggero. Il cambiamento arriverà.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 28 maggio, con la dissonanza Sole-Saturno non dovete confondere i fatti con le emozioni. La cosa peggiore che potreste fare è prendere una decisione quando siete arrabbiati o sotto l’incantesimo piacevole di una nuova amicizia o storia d’amore. Prima di dire un “sì” inoltre, riflettete a mente fredda, prendete tempo. Giovedì 1 giugno, con la dissonanza Marte-Saturno, potreste leggere qualcosa o guardare un video che improvvisamente vi spingerà a cambiare la solita routine. Potreste, ad esempio, iniziare a praticare esercizio fisico o stabilire un programma di lavoro diverso. Il 2 maggio con il buon aspetto Venere-Nettuno grazie a una conversazione l’accordo con i colleghi sarà ottimo. Più parlerete, vi aprirete e tanto più rafforzerete le relazioni. Tuttavia, l’energia confusa di Nettuno potrebbe confondere la vostra percezione: quando parlate assicuratevi di essere chiari al massimo, soprattutto se avete intenzione di mettere le carte in tavola riguardo a una questione. È anche il momento per concedervi un po’ di divertimento, accogliere l’affetto e la gioia che vuole offrirvi chi vi circonda.

In coppia: la settimana è all’insegna della dolcezza, della tenerezza e inoltre entrambi saprete cosa fare affinché la relazione non sprofondi nelle abitudini.

Soli: è possibile che di recente abbiate chiuso una storia e non riusciate ad andare oltre. E’ comprensibile, dunque pazienza.