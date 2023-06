L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 giugno per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 4 giugno per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Domenica 4 giugno, la Luna Piena in Sagittario accenderà il desiderio di avventura, di viaggiare o studiare. Se volete fare qualcosa fuori dall’ordinario, siate fedeli al vostro segno e fatelo! Potreste organizzare un viaggio da soli o in compagnia degli amici o frequentare un corso di studi o pubblicare qualcosa che si rivelerà redditizio. Al contempo, questo transito vi spingerà a essere molto sinceri: se una persona vi ha offeso parlerete senza giri di parole ma pur dicendo la verità occhio a ferire chi vi ascolterà. Lo stesso giorno, la congiunzione Mercurio-Urano in Toro sosta nel vostro settore del denaro: potrebbe far arrivare delle notizie riguardanti un contratto o delle entrate di denaro che stavate aspettando. Ma non solo: un’idea imprenditoriale di cui vi parlerà un amico, accenderà il vostro entusiasmo e non vedrete l’ora di dare il via. E di sicuro avrete successo. Lunedì 5 giugno, Venere entra in Leone ed è inizialmente in dissonanza con Plutone: per uno o due giorni potreste avere una visione negativa del partner, sarete molto critici. Ma non durerà… In generale il transito – fino al 9 ottobre – al vostro segno chiede di scoprire nuovi interessi, divertirvi, far decollare la vita sociale, assaporare i piaceri della vita ed esplorare nuove esperienze. In coppia: con Venere e Marte in Leone la passione sarà al top! Con il partner c’è un autentico ritorno di fiamma, vivrete splendide emozioni. Soli: impossibile che questa settimana non farete incontri. Col fascino di cui siete dotati conquisterete, sarete conquistati e vi innamorerete! Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Domenica 4 giugno, con la congiunzione Mercurio-Urano nel vostro segno una persona potrebbe sorprendervi dicendo che gli altri vi vedono più equilibrati e forti di quanto voi pensiate di essere. Fate tesoro di quelle parole! E se volete aggiungere un pizzico di sicurezza in più cambiate qualcosa nel look che vi faccia sentire belli! Attirerete un’attenzione molto positiva. Lo stesso giorno, con la Luna Piena in Sagittario, se state sprecando ore al giorno in lavori che qualcun altro potrebbe gestire, fate un’analisi dei costi e trovate un collaboratore. Se siete impiegati e non guadagnate abbastanza, forse è il momento di chiedere un aumento oppure quello di guardare altrove. Se riuscirete a lasciare alle spalle il passato potrebbe esserci un nuovo inizio. L’importante è chiarire con voi stessi cosa volete: un approccio confuso potrebbe portare a un risultato incerto e poco apprezzabile. Il 5 giugno Venere entra in Leone e sarà immediatamente in dissonanza con Plutone: l’aspetto indica uno o due giorni di tensioni con il partner, potreste avere dei dubbi o viceversa e ve lo dirà. In questo caso dovrete giustificarvi, cosa che detestate! Il transito andrà avanti fino al 9 ottobre e in generale, è un ottimo momento per dare all’abitazione un tocco spigliato e al contempo confortevole. Ed è in casa che potreste trovare gioia: a volte le cose semplici sono le migliori. La famiglia avrà comunque un ruolo importante forse a causa di un evento: un matrimonio, una nascita o una riunione per festeggiare qualcosa. In coppia: in alcune giornate vi sarà difficile tenere sotto controllo le emozioni e le reazioni. Ma se non volete discutere nonché mantenere vivo il desiderio, dovrete farlo. Soli: gli incontri non mancano, compreso il ritorno di un ex. ma giudicate una persona per ciò che fa e non per ciò che dice. Non tirate conclusioni azzardate. : in alcune giornate vi sarà difficile tenere sotto controllo le emozioni e le reazioni. Ma se non volete discutere nonché mantenere vivo il desiderio, dovrete farlo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Domenica 4 giugno, con la Luna Nuova in Sagittario se state cercando una nuova relazione con un potenziale partner commerciale, un collaboratore o di tipo amoroso datevi da fare e la troverete! E’ un buon momento per porvi alcune domande difficili all’interno di una relazione: i vostri valori personali sono allineati e avete la stessa visione degli obbiettivi futuri? Se non siete soddisfatti delle risposte, date il via a una conversazione aperta e sincera ricordando che ci saranno comunque sempre delle differenze di opinione. Lo stesso giorno, la congiunzione Mercurio-Urano in Toro sosta alle spalle del vostro segno: dovete necessariamente elaborare e mollare alcune forti emozioni. Fatelo scrivendo un diario o praticando un’attività creativa. Il 5 giugno, Venere entra in Leone e inizialmente è in dissonanza con Plutone: un amico o persino uno sconosciuto sarà pronto ad ascoltarvi e dare dei consigli riguardo alcune questioni spinose che state affrontando. Il che vi permetterà di risolvere un problema. In generale nel corso del lungo transito – fino al 9 ottobre – sul fronte della comunicazione sarete imbattibili: in qualsiasi conversazione mostrerete passione, energia ed entusiasmo. Indipendentemente da ciò che state facendo o promuovendo, ad esempio il lancio di un nuovo progetto, sarete in grado di convincere chiunque. Se avete intenzione di vendere qualcosa, nessun problema: ci riuscirete in un batter d’occhio. Avrete il tocco magico e darete una raddrizzata alle finanze. In coppia: con Venere e Marte in Leone vi sentirete entrambi appagati e pronti a dare il via a un rinnovamento.

Soli: è una settimana in cui punterete al top: volete la passione, i sentimenti che fanno provare le farfalle nello stomaco. Venere e Marte favoriscono uno splendido incontro.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Domenica 4 giugno con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro imparerete qualcosa di nuovo di tipo tecnologico. Potreste, ad esempio, seguire un corso su come pubblicare post sui social media, un CV online o come proteggere il pc dai virus informatici. Una nuova idea potrebbe anche concretizzarsi improvvisamente, potreste ritrovarvi impegnati in una nuova avventura professionale. Lo stesso giorno, con la Luna Piena in Sagittario è un ottimo momento per prendere cura di voi stessi, di tutto ciò che avete rimandato. Non abbiate timore di dare una scossa alle situazioni! Cambiate il programma quotidiano in modo da poter dare la priorità all’esercizio fisico su base regolare e alla preparazione di pasti sani. Il 5 giugno, Venere entra in Leone e inizialmente è in dissonanza con Plutone: potrebbe arrivare un’opportunità finanziaria, ma ci vorrà un certo impegno per assicurarvi che i profitti entrino nelle vostre casse. Potrebbero esserci delle spese nascoste o altre clausole, dunque sarebbe una buona idea leggere i dettagli o parlare con un esperto: una volta fatto, vi troverete sulla strada che vi porterà al successo! Nel corso del lungo transito, fino al 9 ottobre, avrete la possibilità di stabilire contatti positivi, attirare situazioni e persone utili a migliorare il vostro quotidiano. Volendo potreste apprendere un nuovo argomento, frequentare un corso. Più in generale è tempo di esprimervi, di trasmettere il vostro entusiasmo per la vita. Il pianeta rosa potrebbe tuttavia spingervi a spendere più del solito, soprattutto se un oggetto vi piace sarà difficile resistere alla tentazione. In coppia: con Venere in Leone i vostri bisogni affettivi saranno al centro della vostra attenzione ma occhio: potreste chiedere al partner più di quanto possa darvi. Soli: cercare il partner perfetto/a e avere aspettative eccessivamente alte sapete bene che porta inevitabilmente alla frustrazione. Cambiate musica! Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Domenica 4 giugno, con la Luna Piena in Sagittario, potreste portare a termine un progetto che avete a cuore, raggiungere una tappa fondamentale! Se non l’avete in ballo trovate un’idea creativa su cui riversare la vostra passione. Con questo transito il vostro talento potrebbero attirare il tipo di riconoscimento che meritate. Ma non aspettate di essere notati; vi siete guadagnati il diritto di vantarvi dunque mettetevi al centro della scena e anche online promuovete ciò che fate. E’ quanto indica, lo stesso giorno, la congiunzione Mercurio-Urano in Toro: sfruttate le vostre idee e la vostra personalità audace per distinguervi dalla massa. Per progredire assicuratevi di affascinare chi conta e ottenere il loro sostegno! Non abbiate timore di andare per la vostra strada e mostrare la vostra genialità. Non è il momento di rimandare. La notizia della settimana è che il 5 giugno Venere entra nel vostro segno dove sosterà fino al 9 ottobre. Inizialmente formerà una dissonanza con Plutone: potreste incontrare qualcuno con una personalità magnetica. Il suo carisma ha attirato la vostra attenzione e potrebbe far parte della vostra vita sociale o essere un influencer o una celebrità. Comunque per voi sarà fonte di ispirazione. In generale, nel corso del lungo transito, in più settori sarà presente la fortuna. Potrebbe arrivare un bella notizia nel lavoro, forse una promozione, un passo avanti nella carriera. Brillerete, ovunque attirerete soltanto attenzione positiva nonché la simpatia di chi vi circonda. In coppia: sfruttate al massimo le belle vibrazioni che inviano Venere e Marte nel vostro segno: al partner dimostrate l’amore e la passione con entusiasmo! Soli: molto attraenti, sicuri di voi stessi e pronti a prendere l’iniziativa. La vostra vita potrebbe cambiare in occasione di un incontro significativo o di un ritorno dal passato. Vivrete momenti memorabili.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Domenica 4 giugno, con la Luna Piena in Sagittario, se riguardo a una relazione di lavoro o personale sono presenti dei problemi è tempo di prendere coscienza del vostro potere rispetto a quello che l’altro/a ha su di voi. Non siete in una posizione di debolezza e potete dunque decidere di agire diversamente, di pensare a voi stessi. Se, inoltre, avete pensato quasi esclusivamente al lavoro, alcune circostanze ora vi spingeranno a trovare un equilibrio con la vita privata. E’ un ottimo momento per rigenerare le energie nel comfort della casa e della famiglia. Lo stesso giorno, con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro potreste avere un improvviso desiderio di fare un viaggetto fuori città e probabilmente vi muoverete. Potreste anche soltanto pianificare la prossima vacanza ma in entrambi i casi, avrete una sensazione di benessere. Ma ciò potrebbe riguardare anche il lavoro: vi sentirete pronti a intraprendere nuovi viaggi e avventure professionali. Il 5 maggio Venere entra in Leone e formerà immediatamente una dissonanza con Plutone: se avete bisogno di una mano dovete spiegare il problema in modo molto preciso. La persona che è pronta ad aiutarvi potrebbe non capire di cosa avete esattamente bisogno. Il pianeta rosa rosa sosterà alle spalle del vostro segno fino al 9 ottobre. In questo lungo periodo vi sarà difficile mantenere la concentrazione. Potrebbero esserci degli imprevisti o sarete un po’ pigri, tenderete a rimandare. Al contempo potrebbe essere difficile stabilire nelle relazioni dei confini chiari ma iniziate a fare pratica! Dire sì e no sinceramente (invece di girarci intorno o voler compiacere le persone) sarà d’aiuto a mantenere rapporti sani ed equilibrati.

In coppia: potreste pensare che le vostre aspirazioni siano totalmente diverse da quelle del partner. Ma secondo i pianeti la realtà è diversa. Dovete solo pensare positivo!

Soli: per timore di soffrire potreste chiudere a chiave il vostro cuore. Ma gli astri la pensano diversamente e fanno arrivare un colpo di fulmine. A quel punto vi lascerete travolgere dalle emozioni.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Domenica 4 giugno, con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro, oggi o nei prossimi giorni potreste ricevere un bonus o fare degli straordinari che a fine mese rimpolperanno lo stipendio. Se lavorate in proprio potrebbe arrivare un ottimo cliente che vi permetterà di far lievitare i guadagni. E’ una buona giornata per fare vendite – anche online – di tutti i tipi! In generale il lavoro potrebbe improvvisamente sembrare più luminoso, più entusiasmante che in precedenza. Lo stesso giorno, la Luna Piena in Sagittario nel vostro settore della comunicazione accende ancora di più il desiderio di incontrare amici e conoscenti oppure organizzare qualcosa con un fratello o un vicino. Il transito supporta tutti i tipi di collaborazioni creative, oltre ad ampliare la vostra cerchia sociale: dunque fatevi avanti e parlate con chi non conoscete. Anche se al riguardo non avete bisogno di essere incoraggiati. Il 5 giugno, Venere entra in Leone e inizialmente è in dissonanza con Plutone: potreste essere molto attratti da qualcuno che avete appena incontrato, o forse l’avete visto solo da lontano, e iniziare a sognare. Ma può essere il momento di contattare questa persona e dare il via a una conversazione. Se avete già una relazione d’amore, insieme potreste divertirvi molto, iniziando con una conversazione intima tra le lenzuola. In generale il transito andrà avanti fino al 9 ottobre e punterà i riflettori sul vostro settore della vita sociale, delle amicizie. Con alcune persone potreste dare il via a un progetto che da soli non riuscireste a realizzare e non ci saranno problemi di alcun tipo. Anzi al contrario: essere coinvolti sarà molto gratificante e vi permetterà di contribuire al meglio delle vostre capacità. Avrete inoltre la possibilità di ricucire un legame d’amicizia che si era interrotto o in cui c’erano stati dei disaccordi. In coppia: con l’arrivo di Venere in Leone guarderete solo i lati positivi del partner e della relazione. Vivrete momenti intensi, dolcissimi! Soli: amore e passione bussano alla vostra porta! Un periodo splendido in cui grazie a un incontro romantico vi sentirete al settimo cielo! Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Domenica 4 giugno con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro è un ottimo momento per parlare con le persone per voi importanti. Dallo sviluppo di contatti commerciali o d’affari al mettere la parola fine a eventuali litigate e trovare un nuovo equilibrio, è la giornata in cui mettere le carte in tavola. Non è escluso che un amico vi esorti a inviare il CV a un posto di lavoro per il quale non vi sentite qualificati o a lanciare un vostro sito web. Vi metterà sulla strada del successo. Lo stesso giorno la Luna Piena in Sagittario fate un controllo della vostra situazione finanziaria, chiedetevi cosa desiderate realizzare nei prossimi sei mesi e studiate un piano per riuscire. Stringete inoltre contatti con persone che vi permetteranno di entrare nelle porte giuste. Tuttavia guadagnare di più non ha senso se spenderete velocemente il denaro che entra: se volete raggiungere i vostri obbiettivi finanziari dovete definire un budget e rispettarlo. Il 5 maggio, Venere entra in Leone e inizialmente è in dissonanza con Plutone: è una giornata in cui vi distinguerete dalla massa, tutti gli sguardi saranno puntati su di voi, avrete l’effetto calamita. Riceverete complimenti e inviti. E’ un momento eccellente per cercare un lavoro o fare networking per progredire nella carriera. Il transito andrà avanti fino al 9 ottobre e in generale è il momento migliore dell’anno per salire la scala del successo. Sarete in grado di attirare le persone giuste pronte a dare una mano e migliorare la vostra reputazione. E’ il momento ideale per chiedere al boss quello che volete! Fatevi notare, uscite alla ribalta. Dovete essere orgogliosi delle vostre capacità, dell’abilità, dei risultati. Stupite chi vi circonda con il vostro fascino magnetico. In coppia: con Venere e Marte in Leone, l’amore fa rima con passione! La relazione con il partner sarà la vostra priorità. Soli: l’amore potrebbe rappresentare un grosso problema ma solo perché avrete a che fare con diversi cuori contemporaneamente. Tranquilli, alla fine farete una scelta.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Domenica 4 giugno con la Luna Piena nel vostro segno, se avete messo in ombra la vostra luce per far brillare gli altri, è ora di farla splendere al massimo! Dovete essere orgogliosi di quanto avete realizzato fino a oggi ma è il momento di far vedere al mondo quanto ancora potete raggiungere. Quale dei progetti a cui state lavorando dalla Luna Nuova nel vostro segno dello scorso 23 novembre accende il vostro entusiasmo? Questo è un buon punto di partenza. Per le due settimane successive a questo Plenilunio, potresti avvertire un irrefrenabile bisogno di libertà. Cogliete al volo qualunque opportunità si presenti nell’arco dei prossimi sei mesi. Lo stesso giorno la congiunzione Mercurio-Urano in Toro rappresenta un invito ad apportare alcune modifiche al programma quotidiano e alle abitudini. Rifletterete molto su ciò che pensate sia giusto per voi in questa fase della vostra vita e sarete disposti a introdurre nuove abitudini. Non abbiate paura di sperimentare. Il 5 giugno, Venere entra in Leone e inizialmente formerà una dissonanza con Plutone: per voi sarà favorevole poiché i due pianeti sono in buon aspetto con il vostro segno. Potreste provare una passione per qualcuno o qualcosa, un’idea o un argomento. Il transito di Venere è lungo, andrà avanti fino al 9 ottobre e in generale è un buon momento per entrare in società con una persona esperta nel vostro settore lavorativo. Al contempo chiedetevi come sfruttate la tecnologia per ampliare il raggio d’azione. Potreste, ad esempio, frequentare un corso online oppure se siete in grado di insegnare un argomento, imparare come creare un corso online.

In coppia: una buona notizia riguardante il lavoro accenderà il vostro entusiasmo e il desiderio. Con il partner le emozioni saranno bollenti.

Soli: con Venere e Marte in Leone negli affari di cuore avrete un successo dietro l’altro, conquistare sarà un gioco da ragazzi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Domenica 4 giugno, la Luna Piena in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno. E’ una giornata d’introspezione, utile per capire quante energie avete sprecato nel tentativo di controllare un’altra persona o una situazione. Se state lottando per chiudere una relazione, sanare una vecchia ferita o mollare un comportamento autodistruttivo, il transito sarà utile a prendere l’iniziativa. Non sarà facile ma quando il Capricorno si mette in testa qualcosa è come se fosse fatta. Avvertirete un senso di sollievo e leggerezza. Lo stesso giorno con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro assumere dei rischi è la chiave per la crescita personale e professionale, dunque nei prossimi giorni prenderete in considerazione un modo per uscire dalla routine. Ad esempio frequentando un corso, stringendo nuovi contatti o semplicemente cambiando il percorso per andare al lavoro. Potete sfruttare le vibrazioni del transito per dare il via ai progetti di lavoro oppure può essere anche il momento perfetto per trarre vantaggi finanziari da un vostro hobby. Il 5 giugno, Venere entra in Leone e inizialmente sarà in dissonanza con Plutone: oggi qualcuno vi offre un aiuto, ma non è esattamente quello che state cercando. E’ importante che spieghiate cosa volete. Forse non riuscite a capirvi e per ottenere ciò che desiderate dovrete impegnare un po’ di tempo. Il transito di Venere andrà avanti fino al 9 ottobre e in generale durante questo periodo è possibile un guadagno, l’entrata di una somma. Un collega potrebbe parlarvi di un’idea che innescherà la vostra curiosità e aprirà un mondo di possibilità riguardo ai guadagni. Un’operazione finanziaria potrebbe concludersi inoltre a vostro vantaggio.

In coppia: ammirerete le qualità del partner ma al contempo sarete un po’ tormentati. Potreste essere gelosi oppure a provare questo sentimento sarà la dolce metà e tenderà a controllarvi.

Soli: potrebbe scattare una forte attrazione ma non è escluso che una relazione chiusa di recente, riprenda con intensità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Domenica 4 giugno, la Luna Piena in Sagittario punta i riflettori sui vostri colleghi, gli amici e su tutti quelli che negli ultimi sei mesi vi hanno offerto il loro sostegno. Il transito è l’occasione perfetta per mostrare gratitudine alle persone a cui tenete di più. Il rovescio della medaglia: se qualcuno è diventato pesante, invadente, è il momento di fare un passo indietro e passare meno tempo in sua compagnia. Altra chiave di lettura del passaggio astrale: è favorevole riguardo alle iniziative online. Se avete lavorato su un progetto è il momento di presentarlo, vi porterà al successo. Lo stesso giorno con la congiunzione Mercurio-Urano in Toro è probabile che riguardo all’abitazione cambierete qualcosa: potreste fare dei lavori di ristrutturazione oppure rinnovare l’arredamento o, ancora, forse siete sul punto di traslocare. È tempo di tenere in maggiore considerazione il vostro spazio, soprattutto se lavorate da casa. Il 5 giugno Venere entra in Leone e inizialmente formerà una dissonanza con Plutone: se siete soli, una persona vi corteggerà, vi manderà sms, mail o vi telefonerà. Anche se state cercando l’amore potreste prendere tempo. Chiedetevi perché volete una storia e al contempo rimandate. In generale, durante il lungo transito di Venere in Leone – fino al 9 ottobre – è il periodo ideale per concludere trattative importanti, ottenere un accordo, trovare un compromesso o firmare dei contratti. Il pianeta rosa farà entrare nella vostra vita persone che vi saranno utili e avrete la possibilità di migliorare le relazioni presenti già nella vostra vita. Se avrete bisogno di un supporto, di un sostegno, l’otterrete con estrema facilità. Ma non solo: una relazione potrebbe imboccare una direzione per voi inaspettata ma comunque positiva e ne trarrete grandi vantaggi. Potrebbe trattarsi di un’amicizia, una persona che conoscete da tempo con cui darete il via a una società.

In coppia: con Venere e Marte in Leone il desiderio e la passione sono al massimo ma non solo, riuscirete a stabilire nella relazione un buon equilibrio.

Soli: grazie al fascino avete la possibilità di essere notati e ammirati nonché corteggiati. Gli incontri saranno promettenti (ma cercate di essere meno selettivi).

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Domenica 4 giugno, la comunicazione sarà al top, dunque parlate e distinguetevi, fate sentire la vostra voce! E’ una grande giornata per esprimere la vostra opinione e condividere le vostre idee anche se sembreranno strambe, fuori dai soliti schemi. Divertitevi e date una scossa alle situazioni! Lo stesso giorno, la Luna Piena in Sagittario farà arrivare nella carriera il riconoscimento che stavate aspettando. Gli obiettivi per cui avete lavorato sono finalmente a portata di mano e sarete felici di scoprire che gli altri hanno notato e premiato il duro impegno. Che si tratti di una pietra miliare nella carriera, di un risultato o di una promozione, sarete pronti per festeggiare e affrontare nuove sfide. Il 5 giugno, Venere entra in Leone e inizialmente è in dissonanza con Plutone: potrebbero esserci delle difficoltà riguardo a un progetto. Troverete l’aiuto che vi occorre ma dovete chiedere alla persona giusta. Prima di rivolgervi a qualcuno, dunque riflettete. Il transito andrà avanti fino al 9 ottobre e il pianeta sosterà nel vostro settore della forma fisica, del lavoro. Vi permetterà di introdurre piacere e armonia nel quotidiano, nella professione, nelle abitudini. Potreste decidere al riguardo di rivedere il vostro programma, avere voglia di migliorare la vostra immagine e dare il via ad esempio a una dieta mirata o praticare più esercizio fisico. Ciò sarà d’aiuto a tenere a bada lo stress quando il pianeta dal 22 luglio al 3 settembre sarà in moto retrogrado. Sul fronte lavoro arriveranno eventi positivi per quanto riguarda l’organizzazione e i rapporti con i colleghi.

In coppia: se desiderate entrambi riaccendere la passione, uscite dalla zona di comfort, date una scossa al quotidiano. Non ripetete tutti i giorni gli stessi gesti o le stesse parole.

Soli: cercate di cambiare il vostro modo di considerare l’amore, è importante: meno idealizzerete le persone e tanto meglio andranno le cose.