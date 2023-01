Domenica 8 gennaio, l’umore non è al top e i pianeti vi rendono intransigenti. Se non volete intaccare i rapporti con chi vi circonda, coltivate la serenità e mettete a tacere qualsiasi rancore! Lunedì 9 gennaio, consultando l’estratto conto capirete che le finanze sono in buona salute e che potete concedervi qualche piccola follia. Shopping, ristorante e gite, non vi negherete nulla. Tenete presente che un piccolo investimento, in seguito potrebbe farvi guadagnare una bella somma di denaro. Martedì 10 gennaio, dovrete scovare un modo per impegnare equamente il tempo, le energie e le risorse su ciò a cui state attualmente lavorando e su ciò che volete raggiungere. Se non potete fare tutto, allora mollate alcuni dei vostri impegni così da concentrarvi sulla vocazione professionale più autentica. L’importante, qualsiasi cosa deciderete di intraprendere, è che vi sentiate sicuri del percorso che imboccherete. Inoltre, quando il 13 gennaio il grintoso Marte in Gemelli entrerà in moto diretto, sarete spinti a superare i vostri limiti. Quando il pianeta era retrogrado, nelle ultime settimane, ne avete preso coscienza ma ora è il momento di fare qualcosa al riguardo.

In coppia: insieme al partner dedicherete del tempo per migliorare la qualità della vita, il benessere o a consolidare la posizione sociale; in altre parole, coccole e intimità passeranno in secondo piano.

Soli: potreste dare il via a un flirt ma evitate di mettere pressione alla persona. Ha i suoi tempi… Ciò non significa che non potete inviare un messaggio intrigante o lanciare un invito divertente.