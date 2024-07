Oroscopo della settimana dal 7 al 13 luglio 2024, lavoro, professione, carriera, per tutti i segni.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Il successo professionale sarà lì. Sarai invitato a sessioni speciali con i clienti e questo richiede suggerimenti innovativi che ti aiuteranno ad aumentare il profilo. Nuovi progetti vorranno che tu presti la massima attenzione e che tu sia pronto anche a fare gli straordinari questa settimana. Alcuni compiti richiederanno viaggi e coloro che desiderano lavorare all’estero vedranno maggiori opportunità. Gli uomini d’affari saranno produttivi questa settimana e arriverà anche la ricchezza.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Assumi un nuovo ruolo sul posto di lavoro e vedrai i cambiamenti in atto. Alcuni clienti richiederanno appositamente il tuo servizio che rifletterà la tua importanza nel team. Chi ha intenzione di trasferirsi all’estero per studi superiori avrà buone notizie. Gli imprenditori dovrebbero continuare a lanciare nuovi prodotti e concetti mentre coloro che si occupano di tessile, prodotti IT, elettronica e automobili vedranno risultati positivi.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Ottieni il meglio sul posto di lavoro e sii anche produttivo. Alcuni nuovi incarichi richiederanno che tu faccia degli straordinari e questo garantirà anche la crescita della carriera. Il tuo rapporto con i tuoi colleghi ti aiuterà nei compiti di squadra. La politica d’ufficio non fa per te. Gli uomini d’affari devono mantenere un rapporto cordiale con i partner e cercare di risolvere ogni problema amichevolmente. I trader otterranno buoni rendimenti trattando prodotti tessili, elettronici, automobili, accessori moda e materiali da costruzione.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Continuare la disciplina e l’impegno sul lavoro. Nuove responsabilità busseranno alla porta. Assumi nuovi compiti senza esitazione e presenta la tua opinione alle riunioni. Un collega potrebbe essere insoddisfatto della tua crescita e potrebbe anche provare a crearti problemi. Superare questa crisi diplomaticamente. Alcuni clienti richiederanno appositamente il tuo servizio che rifletterà la tua importanza nel team. Chi ha intenzione di trasferirsi all’estero per studi superiori avrà buone notizie.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Il tuo atteggiamento positivo avrà un risultato produttivo sul posto di lavoro. I professionisti dell’IT, della sanità, dell’animazione, del design, dell’architettura e dell’automobile vedranno opportunità all’estero. Chi vuole lasciare il lavoro può posare la documentazione e aggiornare il profilo su un portale del lavoro. Tra un giorno arriveranno nuove chiamate per i colloqui. I commercianti avranno piccoli problemi di licenza con le autorità locali che dovranno essere risolti amichevolmente. Gli studenti che cercano l’ammissione alle università straniere vedranno risultati positivi.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Nonostante il tuo duro lavoro, gli anziani potrebbero non essere d’accordo con te e non considererebbero i tuoi sforzi poiché il risultato non corrisponde alle aspettative. Ciò può incidere sul morale, ma non arrenderti. Mostra la volontà di affrontare le sfide e di uscirne con successo. Utilizzare l’abilità comunicativa per impressionare il cliente. Gli uomini d’affari possono prendere in considerazione l’espansione della propria attività o l’avvio di nuove partnership. Bisogna però evitare investimenti su larga scala in località estere.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

I tuoi anziani e i tuoi clienti parleranno molto bene delle prestazioni. Alcuni avvocati gestiranno casi cruciali che attireranno l’attenzione del pubblico. Potresti anche vedere opportunità di lavoro all’estero. Possono esserci problemi minori legati all’ego ma non influiscono sulla produttività. Gli uomini d’affari potrebbero dover affrontare problemi nella partnership. Non entrare in discussioni con gli anziani.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

La direzione sarà felice di analizzare il tuo approccio sincero sul posto di lavoro. Ci saranno alcuni politici d’ufficio, ma non distogliere la tua attenzione. Per alcune riunioni del team dovrai partecipare preparato. Avere un piano B per superare il momento difficile. I commercianti avranno piccoli problemi di licenza con le autorità locali che dovranno essere risolti amichevolmente. Gli studenti che cercano l’ammissione alle università straniere vedranno risultati positivi.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Il successo professionale arriva con impegno e disciplina. E devi mostrarli entrambi sul posto di lavoro. Assumi un nuovo ruolo sul posto di lavoro e vedrai i cambiamenti in atto. Utilizzare le capacità di comunicazione per negoziare con il cliente straniero. Non essere apprensivo durante le riunioni del team ed esprimi liberamente la tua opinione. Potresti anche fornire un feedback che aumenterà le tue possibilità di un aumento del ruolo e dello stipendio. Gli uomini d’affari lanceranno nuove iniziative e potranno anche portare avanti il piano per firmare nuove partnership.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

La prima parte della settimana potrebbe non essere produttiva e questo può portare a piccoli problemi sul posto di lavoro. Concentrarsi sui compiti assegnati e rinunciare alla politica d’ufficio. Non perdere la pazienza sul posto di lavoro e assicurati di mantenere un buon rapporto con gli anziani. Chi ha intenzione di trasferirsi all’estero per studi superiori avrà buone notizie. Ci sarà pressione per svolgere compiti non etici, ma non accettarli perché potresti trovarti in una situazione in seguito. Gli imprenditori in cerca di espansioni aziendali possono scegliere la prima parte della settimana.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Fai attenzione mentre assumi nuovi incarichi. L’obiettivo sarà stretto e dovrai lavorare instancabilmente per raggiungere l’obiettivo. Troverai anche nuove opportunità lavorative e anche la partecipazione ai colloqui porterà buoni risultati. Impressionerai i clienti con la comunicazione e coloro che sono interessati allo sviluppo del business avranno bisogno di mettere in atto strategie innovative. Alcuni esperti automobilistici riceveranno un aumento di stipendio e designazione. Artisti, musicisti, autori e copywriter avranno l’opportunità di dimostrare le proprie capacità. Gli uomini d’affari troveranno il successo.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Un anziano sul posto di lavoro cercherà di sminuire i risultati. Tuttavia, assicurati che la tua produttività non venga compromessa. La tua prestazione potrebbe non essere all’altezza delle aspettative e questo può portare a un piccolo caos. Sii sincero sul lavoro e assicurati di mantenere intatto il rapporto con gli anziani. Alcuni nativi dei Pesci possono aspettarsi di viaggiare nell’orario di lavoro.

