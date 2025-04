Il governo ha introdotto un emendamento al decreto bollette che offre una protezione fiscale a chi ha ordinato un’auto aziendale come fringe benefit nel 2024, ma che riceverà la consegna del veicolo tra gennaio e giugno 2025. Questa misura consente di mantenere l’accesso al regime fiscale agevolato, evitando l’imposizione fiscale aggiuntiva a coloro che, altrimenti, sarebbero esclusi. Grazie a questa clausola di salvaguardia, chi riceverà l’auto aziendale come beneficio welfare non dovrà affrontare una pesante stangata fiscale.

I costi e le condizioni della norma

Gli oneri derivanti da questa misura sono stimati in 8,3 milioni di euro per il 2025, 9,5 milioni per gli anni 2026 e 2027, e 1,2 milioni per il 2028. La copertura dei costi avverrà tramite il Fondo per interventi strutturali di politica economica. La norma si applicherà solo alle auto aziendali concesse in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025. Una proposta simile, avanzata da FdI, è stata invece giudicata inammissibile dalla Commissione Attività produttive.