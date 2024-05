Oroscopo Gemelli, settimana 19-24 maggio 2024, presto fortuna negli affari.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Oroscopo dell’amore Gemelli questa settimana

Non verrà fuori alcun grosso problema legato all’amore. Risolvi i problemi del passato e dedica più tempo alla relazione. Alcune storie d’amore avranno l’opposizione dei genitori ma li convinceranno a portare la storia d’amore al livello successivo. Potresti pianificare un fine settimana romantico. Potresti avere un nuovo membro in famiglia. I single della Bilancia possono anche aspettarsi di incontrare qualcuno di speciale nella prima metà della settimana. Mantieni l’ego fuori dalla storia d’amore per rimanere felici insieme.

Oroscopo del lavoro Gemelli questa settimana

Il tuo programma professionale è molto fitto e ci si aspetta che tu svolga compiti importanti che potrebbero portare fortuna all’azienda. La tua disciplina vincerà riconoscimenti sul lavoro. Nuovi incarichi ti richiederanno di viaggiare anche verso destinazioni estere. Alcuni operatori sanitari gestiranno casi complicati. Coloro che desiderano cambiare lavoro possono presentare una lettera di dimissioni all’inizio della settimana e si uniranno a un nuovo lavoro entro un giorno o due.

Oroscopo dei soldi Gemelli questa settimana

È bene avere un piano finanziario adeguato e una guida per investire in attività speculative. Risolverai anche una vecchia controversia finanziaria con il fratello. La ricchezza arriverà da molte fonti, tra cui proprietà e investimenti precedenti. Potresti prendere in considerazione l’investimento nel settore speculativo e nel mercato azionario. Tuttavia, non provare la lotteria online poiché ciò non porterà buoni risultati. Questo è anche un buon momento per riparare la casa.

Oroscopo della salute dei Gemelli questa settimana

La tua salute sarà intatta e nessun problema di salute serio ti disturberà. Prova a sgranocchiare snack sani e cotti al forno e stai lontano dagli snack fritti. Puoi anche preparare la tua versione di snack salutari. Chi guida un fuoristrada dovrebbe fare attenzione. Evita alcol e tabacco questa settimana e bevi molta acqua.