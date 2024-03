Oroscopo settimanale Acquario, 31 marzo – 6 aprile 2024: risultati contrastanti

Oroscopo dell’Amore dell’Acquario di questa settimana

Vedrai alcuni momenti memorabili in amore. Nonostante piccoli intoppi, nessun grosso problema potrà danneggiare il tuo flusso d’amore. I nativi single dell’Acquario avranno la fortuna di innamorarsi e le donne possono aspettarsi una proposta nella seconda parte della settimana. Non lasciare che qualsiasi disaccordo si trasformi in un battibecco che potrebbe portare a una situazione disastrosa. Anche se alcuni nativi sposati si innamorano di nuovo, è bene evitarlo per salvare la vita coniugale.

Oroscopo del lavoro dell’ Acquario questa settimana

Questa settimana è un miscuglio per la professione poiché potresti avere sia aspetti positivi che negativi sul posto di lavoro. Anche se sul lavoro si verificheranno piccoli problemi, la tua produttività non sarà compromessa. Stai lontano dalla politica dell’ufficio e concentrati sui compiti assegnati. Coloro che sono interessati all’arte, alla musica, all’editoria, al diritto, all’architettura, al copywriting, alla pubblicità, al cinema e al mondo accademico avranno molte opportunità di crescita.

Oroscopo dei soldi Acquario questa settimana

Cerca altri modi per aumentare la ricchezza. Alcuni investimenti del passato possono dare i loro frutti questa settimana. Prova a risolvere una controversia finanziaria. Potrebbe verificarsi una controversia sulla proprietà in famiglia e dovresti adottare misure per evitarla. Alcune decisioni finanziarie potrebbero andare storte. Gli uomini d’affari riceveranno assistenza finanziaria dal coniuge. La seconda parte della settimana è buona per tentare la fortuna negli affari azionari e speculativi.

Oroscopo della salute dell’Acquario questa settimana

La tua salute è buona, ma alcuni anziani potrebbero sviluppare problemi legati al sonno. Rendi l’esercizio fisico una parte del tuo stile di vita. Ridurre il consumo di cibi grassi e piccanti e aggiungere invece più verdure a foglia alla dieta. Se pianifichi un viaggio, prova ad andare in posti che ti facciano sentire più rilassato e ringiovanito.