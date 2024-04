Oroscopo settimanale Acquario dal 28 aprile al 3 maggio 2024, infortuni lievi.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Oroscopo dell’Amore dell’Acquario di questa settimana

La prima parte della giornata è altamente produttiva in termini di romanticismo. Potresti incontrare qualcuno di speciale e proporre. Le femmine possono aspettarsi una proposta che potrà rivelarsi fruttuosa nei prossimi giorni. Considera l’idea di portare la storia d’amore al livello successivo. Potresti preferire trascorrere più tempo insieme e le nuove relazioni amorose diventeranno più forti durante questo periodo. Alcune donne sposate concepiranno e i maschi nativi dell’Acquario dovrebbero stare lontani dalle relazioni extraconiugali che possono portare brutti momenti.

Oroscopo del lavoro Acquario questa settimana

Aspettatevi un programma professionale fitto di appuntamenti questa settimana. Affronta spese aggiuntive per dimostrare il tuo coraggio. Le tue capacità di comunicazione funzioneranno durante le riunioni del tè e le discussioni con i clienti. Coloro che desiderano trasferirsi all’estero per lavoro vedranno nuove opportunità. La seconda parte della settimana è buona per cambiare lavoro e chi ha dei colloqui in programma può essere fiducioso del successo. Alcuni studenti che cercano di volare all’estero per studi superiori potrebbero ricevere l’ammissione nella seconda parte della settimana.

Oroscopo dei soldi Acquario questa settimana

Avere il controllo sulla spesa. Non spendere troppo in articoli di lusso. Tuttavia, sei bravo a prendere decisioni di investimento cruciali, comprese azioni e scambi. Coloro che sono impegnati nel mondo degli affari vedranno fondi aggiuntivi per la promozione in nuovi territori. Verranno pagate le quote a lungo pendenti e alcuni nativi dell’Acquario otterranno anche l’approvazione di un prestito bancario. Puoi anche ereditare una proprietà di famiglia.

Oroscopo della salute dell’Acquario questa settimana

Chi soffre di asma o di disturbi polmonari deve prestare la massima attenzione. Alcuni anziani potrebbero sviluppare problemi legati al sonno e consultare un medico per un parere migliore. Trascorri più tempo con le persone che ami. Le donne incinte dovrebbero fare attenzione mentre salgono su un treno o mentre prendono parte ad attività avventurose. Atleti e sportivi potrebbero avere lievi infortuni questa settimana.