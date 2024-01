Oroscopo settimanale Acquario, dal 7 al 13, 2024 lavora sulla salute

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Nonostante le sfide, sia la vita personale che quella professionale vedranno il successo questa settimana. La prosperità consente investimenti intelligenti. Anche la salute va bene questa settimana.

Amore

La tua sincerità si rifletterà nella relazione. Salta gli interventi di estranei nella vita amorosa e trascorri più tempo insieme per condividere le emozioni. Sorprendi sempre il partner con regali e vacanze del fine settimana in quanto ciò può rendere la relazione ricca di eventi e avvincente. Puoi presentare l’amante ai genitori per ottenere il consenso al matrimonio. I nativi single dell’Acquario incontreranno qualcuno durante un viaggio, a una funzione ufficiale o al ristorante.

Carriera

Buona settimana dal punto di vista lavorativo. Si presenteranno molte opportunità per dimostrare il coraggio. Mostra professionalità sul posto di lavoro e il tuo management apprezzerà i tuoi sforzi. Questa settimana fioriranno i settori sanitario, alberghiero, informatico, automobilistico, dell’istruzione, dei trasporti e petrolifero. I nativi che operano in questi settori vedranno una crescita della carriera. Uomini d’affari e commercianti potrebbero dover affrontare le ire delle autorità per le diverse politiche ed è importante risolvere la questione senza indugi.

Soldi

Uomini d’affari e imprenditori vedranno fortuna questa settimana. La ricchezza arriverà da molteplici fonti e anche un investimento precedente contribuirà. Con l’arrivo della ricchezza, anche le tue spese aumentano vertiginosamente.

Ciò può causare problemi minori nella vita finanziaria. Tieni i fondi pronti per tentare la fortuna negli affari. Investi in luoghi sicuri come i fondi comuni di investimento, il mercato azionario e i depositi fissi.

Salute

I nativi anziani dell’Acquario devono stare attenti ai farmaci e non dovrebbero saltare gli appuntamenti con il medico. Saranno presenti problemi minori legati alla vista. Sii chiaro riguardo alla dieta e allo stile di vita. Coloro che soffrono di disturbi cardiaci devono essere cauti e potrebbero aver bisogno di cure mediche.