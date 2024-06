Oroscopo settimanale, 30 giugno – 6 luglio 202, per tutti i segni – Blitzquotidiano.it

Oroscopo dell’amore per la settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2024, tutti i segni: le stelle e la tua vita amorosa.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Nessun tremore importante influenzerà la relazione. Ma aspettati problemi minori legati all’ego e assicurati di superarli con tatto. Una vecchia storia d’amore tornerà a rivivere portando felicità.

Potresti prendere in considerazione il matrimonio e i genitori lo approveranno. I singoli nativi dell’Ariete possono aspettarsi che qualcuno entri nella loro vita con il passare della settimana.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Alcune relazioni amorose a distanza avranno problemi principalmente a causa della mancanza di una comunicazione adeguata. Devi dedicare più tempo all’amore e devi parlare con il tuo partner almeno una volta al giorno.

Esprimi i tuoi sentimenti senza esitazione e poiché le stelle del romanticismo sono più luminose questa settimana, la tua proposta sarà accettata. Le donne sposate troveranno l’interferenza dei membri della famiglia molto irritante e questo deve essere discusso con il coniuge.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Le femmine Gemelli single saranno il centro di attrazione mentre partecipano a un evento ufficiale o a una funzione familiare e possono aspettarsi una proposta. Alcuni nativi del Toro troveranno qualcuno di speciale durante il viaggio o anche al ristorante. Coloro che vogliono esprimere i loro sentimenti possono scegliere la seconda parte della settimana. Potresti anche considerare il matrimonio questa settimana.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

Tieni le tue carte legate al romanticismo vicino al petto. Aspettatevi grandi cambiamenti nello stato civile. I tuoi genitori approveranno la storia d’amore. Le donne sposate saranno felici con il loro coniuge, ma alcuni parenti influenzeranno le tue decisioni, il che può complicare le cose.

Sii sincero con tua moglie e assicurati che non si verifichino nuovi incontri che potrebbero avere un impatto sulla vita coniugale. Le relazioni a distanza avrebbero bisogno di più conversazioni e videochiamate.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

La tua vita amorosa vedrà piccole turbolenze. Mantieni il tono basso durante le discussioni e assicurati di non ferire le emozioni del partner. Trascorri più tempo insieme come preferisce il tuo amante.

Non lasciare che una terza persona detti le cose nei tuoi affari personali. Le persone sposate dovrebbero stare lontane da una relazione al di fuori del matrimonio. Potresti anche riconciliarti con l’ex amante che ha rotto per problemi di ego. Le femmine Leone sposate potrebbero rimanere incinte nella seconda metà della settimana.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Questo è il momento giusto per progettare il tuo futuro. Prendi le decisioni relative alla tua relazione. Stai sempre lontano dagli scontri con l’ego, soprattutto con qualcuno che hai incontrato di recente. Alcune relazioni a lungo termine potrebbero finire con una rottura questa settimana.

Non permettere a una terza persona, compresi i tuoi genitori, di rispondere a una chiamata su argomenti legati all’amore poiché ciò potrebbe essere motivo di malcontento. Fare attenzione a non entrare in relazioni extraconiugali che possono anche mettere a dura prova la storia d’amore.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Conquisterai il cuore della persona che ti piace questa settimana e ci sarà divertimento e avventura nella relazione. Alcuni Bilancia pianificheranno una vacanza romantica mentre la tua famiglia sosterrà la relazione. Trascorrete più tempo insieme e condividete le vostre emozioni.

Alcune ragazze sposate potrebbero rimanereincinte questa settimana e coloro che hanno problemi con la famiglia del coniuge devono discuterne per risolvere i problemi amichevolmente. Le donne possono aspettarsi una proposta da una persona inaspettata, incluso un amico intimo o un anziano dell’ufficio.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

La tua vita amorosa vedrà colpi di scena a sorpresa questa settimana. Potete proporvi nella prima parte della settimana per ottenere una risposta positiva. Considera l’idea di fissare una data per il matrimonio e i tuoi genitori sosterranno la vostra relazione.

Trascorrendo del tempo insieme, evitate conversazioni spiacevoli. Non imporre i tuoi concetti all’amante e valorizza invece le opinioni del partner. Inizieranno anche molte nuove relazioni, soprattutto nella seconda metà della settimana, che possono apportare cambiamenti nella vita.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Le relazioni amorose a distanza possono avere problemi a causa della mancanza di comunicazione. Le tue emozioni parleranno attraverso le azioni e il partner prenderà in considerazione le tue aspirazioni questa settimana. Valorizzare la persona e le opinioni per garantire che la relazione sia solida. Alcune donne single troveranno una persona interessante e potranno prendere in considerazione la proposta. Poiché le stelle del romanticismo sono più forti, la risposta sarà positiva.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Devi essere più maturo nell’atteggiamento e dovresti anche essere positivo nei confronti della vita. Un’ex fiamma tornerà in vita, portando felicità. Tuttavia, le donne sposate devono starne alla larga poiché la loro vita coniugale sarà in pericolo. Il romanticismo in ufficio sembra bello nei film e nei romanzi, ma può danneggiare la tua vita coniugale. Alcune relazioni amorose possono diventare tossiche e anche il tuo amante potrebbe essere possessivo, il che ti fa uscire dalla relazione questa settimana.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

La comunicazione aperta è fondamentale in una relazione e dovreste trascorrere più tempo insieme. Evita discussioni su argomenti banali e assicurati di inondare d’amore la persona amata. Coloro che sono nuovi ad una storia d’amore possono pianificare una vacanza insieme per aprirsi. Sii calmo anche quando hai dei disaccordi. Coloro che hanno recentemente avuto una rottura si innamoreranno di nuovo. Le donne sposate possono concepire e le donne single possono aspettarsi una proposta nella seconda parte della settimana.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Questa settimana è buona per esplorare cose nuove nella vita amorosa. Sii positivo e il tuo impegno nella relazione sarà apprezzato dall’amante. Buon divertimento, avventura e intrattenimento. Alcuni nativi dei Pesci riaccenderanno la relazione con un ex amante. Tuttavia, i nativi Pesci sposati dovrebbero starne alla larga poiché la tua vita familiare sarà compromessa.

