Oroscopo settimanale Capricorno, 31 marzo – 6 aprile 2024: problemi di salute per gli anziani

Oroscopo dell’amore Capricorno questa settimana

Il tuo amante vuole trascorrere più tempo con te. Evita le discussioni mentre siete insieme e condividete le emozioni senza inibizioni. La tua relazione amorosa vedrà nuovi traguardi questa settimana. Alcune femmine avranno il sostegno dei loro genitori. La seconda parte della settimana è buona per invitare al matrimonio. Questa settimana i Capricorno single incontreranno anche persone interessanti di cui innamorarsi. Coloro che sono sposati devono stare lontani dalle relazioni extraconiugali che metterebbero in pericolo la vita familiare.

Oroscopo del lavoro del Capricorno questa settimana

Gestisci la pressione dell’ufficio con cura e sfrutta ogni opportunità per dimostrare la competenza professionale. Non lasciare che le emozioni ti governino e utilizza invece la tua conoscenza ed esperienza per finalizzare le cose in ufficio. Ti verranno assegnate alcune nuove responsabilità e queste potrebbero anche richiedere che tu dedichi ulteriore tempo. Gli studenti che hanno esami cruciali dovranno rispolverare le loro conoscenze e impegnarsi un po’ di più questa volta.

Oroscopo dei soldi del Capricorno questa settimana

Nessun grosso problema finanziario ti disturberà. Ma alcuni Capricorno potrebbero avere problemi finanziari all’inizio della settimana. I rendimenti degli investimenti precedenti potrebbero non essere buoni come previsto. Gli uomini d’affari possono avere fiducia nei fondi t. Prima di investire in un’attività speculativa, studia il mercato poiché non è necessario investire alla cieca e perdere denaro.

Oroscopo della salute del Capricorno questa settimana

La maggior parte dei Capricorno sarà in buona salute dal punto di vista medico. Tuttavia, alcuni anziani potrebbero sviluppare problemi legati al sonno. Possono esserci infezioni minori legate al torace. Consultare un medico ogni volta che è necessario. Dovresti anche avere un kit medico pronto durante il viaggio, soprattutto nelle stazioni di collina. Attieniti a una dieta sana ricca di sostanze nutritive e proteine ​​ed evita le bevande gassate questa settimana.