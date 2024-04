Oroscopo settimanale Capricorno dal 28 aprile al 3 maggio 2024, una settimana romantica.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Oroscopo dell’amore Capricorno questa settimana

Abbraccia una nuova storia d’amore questa settimana. Potresti incontrare qualcuno di speciale durante un viaggio, a una conferenza, a una funzione ufficiale o a una festa. Poiché le stelle del romanticismo sono più forti, potresti avvicinarti per proporre. La risposta sarà positiva. Alcune relazioni amorose diventeranno tossiche nella prima parte della settimana e dovrai essere ragionevole. Evitate discussioni che possano causare scontri nella relazione amorosa e rispettate l’opinione dell’altra persona. L’oroscopo romantico prevede una gravidanza e le donne native non sposate devono essere caute.

Oroscopo del lavoro Capricorno questa settimana

Sii sicuro della tua prestazione. La tua competenza sarà messa alla prova in ufficio attraverso nuovi progetti e incarichi. Sii pronto con idee e suggerimenti innovativi alle riunioni che avranno partecipanti. Potresti trasferirti all’estero questa settimana per motivi legati al lavoro. Gli studenti che hanno esami cruciali dovranno rispolverare le loro conoscenze e impegnarsi un po’ di più questa volta. Gli uomini d’affari possono avere fiducia nelle nuove iniziative.

Oroscopo dei soldi Capricorno questa settimana

Sii calmo quando si tratta di ricchezza. Non ci sarà alcun grosso intoppo monetario. Alcuni Capricorno riceveranno entrate da investimenti passati e la guida di un esperto finanziario aiuterà a effettuare investimenti cruciali tra cui azioni, commercio e attività speculative. Potresti anche considerare un investimento nel settore immobiliare. Una celebrazione a casa richiederà un tuo contributo generoso. Alcuni Capricorno risolveranno anche una disputa familiare sulla proprietà.

Oroscopo della salute del Capricorno questa settimana

Buona settimana in termini di salute. Nonostante le malattie minori associate alla gola, agli occhi e alle orecchie, sarai per lo più sano per tutta la settimana. Evita gli sport avventurosi, in particolare le attività subacquee, e non bere alcolici mentre guidi un’auto. Puoi anche iniziare a fare esercizio per renderlo una routine. Evita anche alcol e tabacco.