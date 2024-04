Oroscopo settimanale del Sagittario dal 28 aprile al 3 maggio 2024, opportunità alle porte.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre).

Oroscopo dell’amore per il Sagittario questa settimana

Esplora nuovi angoli d’amore questa settimana. Alcuni nativi del Sagittario saranno al culmine della storia d’amore e saranno pronti a fare qualsiasi cosa. Il tuo partner preferisce la tua presenza e devi trascorrere più tempo in amore. Potresti pianificare una vacanza romantica questa settimana. Alcune storie d’amore si trasformeranno in matrimoni con il sostegno degli anziani a casa. I nativi maschi devono stare attenti alle relazioni extraconiugali poiché la tua relazione coniugale sarà in pericolo.

Oroscopo del lavoro Sagittario questa settimana

Alcuni nativi del Sagittario avranno difficoltà a gestire progetti critici con scadenze ravvicinate. La tua fiducia è il fattore chiave che ti lega strettamente alla squadra. Coloro che hanno in programma delle interviste, le risolveranno senza troppe difficoltà. I nativi del Sagittario che sono nel mondo degli affari avranno nuove idee e concetti che potranno essere lanciati senza paura. e vacanze vedranno buoni ricavi.

Oroscopo dei soldi Sagittario questa settimana

Potrebbero esserci piccoli problemi monetari all’inizio della settimana. Tuttavia le cose miglioreranno con il passare della settimana. Non spendere cifre elevate per lo shopping, ma puoi considerare l’oro come una buona fonte di investimento. Un’emergenza medica a casa richiederebbe una grossa somma. Gli uomini d’affari possono avere problemi legati ai fondi, ma in questo caso un cliente o un partner può essere di grande aiuto. Potresti anche ricevere fondi da clienti all’estero che allenteranno i problemi finanziari.

Oroscopo della salute del Sagittario questa settimana

Inizia a fare attività fisica che avrà un impatto serio sulla tua salute. Evita di mangiare spesso cibi grassi e provenienti dall’esterno, poiché potrebbero influire sulla tua salute e discostarsi dal piano sanitario che ti sei prefissato. Alcune donne possono lamentare emicrania, infezioni della pelle o mal di gola.