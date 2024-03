Oroscopo settimanale Gemelli, 31 marzo – 6 aprile 2024: fortuna

Oroscopo dell’amore Gemelli questa settimana

Alcuni nativi dei Gemelli avranno la fortuna di innamorarsi questa settimana. Potresti incontrare qualcuno di interessante durante un viaggio o ad un evento. Poiché le stelle del romanticismo sono più forti, non esitare a esprimere il sentimento e ottenere una risposta positiva. La seconda parte della settimana è buona per presentare il tuo amante ai genitori e discutere del futuro. Le donne sposate non dovrebbero cercare di dominare i loro coniugi poiché ciò potrebbe causare problemi.

Oroscopo della professione dei Gemelli questa settimana

Sei fortunato a vedere una crescita nella tua carriera. Alcuni professionisti riceveranno una valutazione o aumenteranno la designazione. Nuovi compiti richiederanno uno sforzo aggiuntivo e dovrai anche fornire i risultati attesi. Il tuo rapporto con i clienti sarà utile per raggiungere gli obiettivi. Sii cool anche nelle ore tese in ufficio e questo ti aiuterà a dare i migliori risultati. Gli imprenditori potrebbero avere difficoltà a reperire fondi e nuovi impulsi espansivi dovrebbero attendere ancora per qualche tempo.

Oroscopo dei soldi dei Gemelli questa settimana

La prosperità porterà cambiamenti nello stile di vita. Fai attenzione a non perdere denaro senza una guida adeguata. Avere un esperto al tuo fianco per decidere sugli investimenti, tra cui il commercio di azioni e le attività speculative. Potresti anche ottenere un sostegno finanziario dalla banca. Alcuni nativi dei Gemelli erediteranno la proprietà nella prima parte della settimana, mentre gli anziani possono prendere in considerazione il trasferimento della proprietà a nome dei figli.

Oroscopo della salute dei Gemelli questa settimana

I nativi Gemelli con problemi cardiaci potrebbero aver bisogno di cure mediche nella prima parte della settimana. Alcune donne svilupperanno complicazioni dovute all’ipertensione e a problemi respiratori. È bene evitare gli sport avventurosi, soprattutto la mountain bike nella seconda metà della settimana. Ridurre il consumo di cibi grassi e piccanti e aggiungere invece più verdure a foglia alla dieta.