Oroscopo settimanale Gemelli dal 28 aprile al 3 maggio 2024, un nuovo viaggio

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Oroscopo dell’amore Gemelli questa settimana

Non c’è spazio per l’ego personale nella relazione. Questa settimana puoi aspettarti problemi nella vita amorosa e devi discutere apertamente i problemi con l’amante. La tua ex fiamma potrebbe essere tornata nella tua vita, riportando vecchi giorni felici perduti. Ma i nativi Gemelli sposati dovrebbero fare attenzione a questo poiché la tua vita familiare avrà un impatto serio. I primi giorni della settimana sono buoni per sistemare vecchie questioni.

Oroscopo del lavoro Gemelli questa settimana

Puoi aspettarti un aumento di stipendio o un aumento di posizione nella prima parte della settimana. Impegnarsi maggiormente per portare a termine alcuni compiti complicati che otterranno anche l’apprezzamento del management e dei clienti. Utilizzare le capacità di comunicazione mentre si è al tavolo delle trattative con i clienti. Tieni lontana la politica dell’ufficio e concentrati sul lavoro. Puoi anche aggiornare il curriculum poiché potresti ricevere chiamate per colloqui.

Oroscopo dei soldi Gemelli questa settimana

Ci sarà un buon afflusso di ricchezza da diverse fonti. Assicurati di mantenere un equilibrio tra entrate e uscite. Abbi cura di utilizzare la ricchezza in modo intelligente. Alcuni nativi dei Gemelli acquisteranno una proprietà o un veicolo. Un investimento precedente porterebbe un buon reddito che si rifletterà nello stile di vita. Assicurati di avere una guida adeguata mentre tenti la fortuna in azioni, commercio e affari speculativi.

Oroscopo della salute dei Gemelli questa settimana

Nessun problema medico importante ti disturberà. Inoltre, potresti anche riprenderti dai disturbi. Assicurati di avere un menu equilibrato e ricco. Alcuni nativi potrebbero sviluppare lividi e i bambini devono prestare attenzione mentre giocano. Dovresti anche evitare l’alcol e non prendere parte a sport avventurosi tra cui mountain bike e trekking, soprattutto quando piove.