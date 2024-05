Oroscopo settimanale Leone, 19-25 maggio 2024, viaggi all’estero.

Leone: dal 23 luglio al 22 agosto

Oroscopo dell’amore per il Leone questa settimana

Il tuo amante riverserà felicità nella vita amorosa e ci saranno anche molti momenti piacevoli da custodire. Risolvi le questioni romantiche del passato e assicurati anche che entrambi condividerete più momenti. Sii ragionevole mentre prendi decisioni vitali perché non vuoi mettere la relazione in acque torbide. Questo è un buon momento per prendere decisioni cruciali sulla relazione e presentare il tuo amante alla famiglia. Questa settimana è buona per sistemare il matrimonio e coloro che prendono sul serio la relazione possono prendere le decisioni adeguate.

Oroscopo del lavoro Leone questa settimana

La tua disciplina funzionerà in ufficio. Alcuni professionisti incontreranno più opportunità per dimostrare la propria competenza. Le tue capacità comunicative funzioneranno durante la gestione di un cliente dall’estero. Architetti, artisti, pittori, grafici, redattori, addetti ai media e chef avranno l’opportunità di dimostrare le loro abilità. Gli imprenditori vedranno la possibilità di aumentare il commercio e la seconda parte della settimana è anche la migliore per lanciare nuove iniziative.

Oroscopo dei soldi Leone questa settimana

Dal punto di vista finanziario sei bravo, ma alcuni Leone dovranno affrontare problemi sotto forma di prestiti bancari o spese mediche. Dovresti essere pronto a risparmiare denaro per un parente o un fratello. Puoi acquistare un veicolo o una proprietà e persino pianificare una vacanza all’estero. Prima di investire in attività speculative, studia il mercato.

Oroscopo della salute del Leone questa settimana

Nessun problema medico importante causerà problemi. Tuttavia, coloro che hanno una storia di malattie cardiache avranno bisogno di cure mediche. Se sviluppi asma o problemi respiratori, fai attenzione mentre ti avventuri fuori. Pratica yoga o meditazione per risolvere i problemi di stress mentale. Cammina sia al mattino che alla sera perché questo può mantenerti in salute.