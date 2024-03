Oroscopo settimanale Leone, 31 marzo – 6 aprile 2024: fortuna nel fine settimana

Oroscopo dell’amore per il Leone questa settimana

La tua vita amorosa sarà produttiva questa settimana. Ci sono possibilità che tu riconcili un vecchio amante, ma devi essere cauto soprattutto se sei sposato poiché ciò potrebbe avere un impatto sulla vita familiare. I Leone single saranno fortunati a trovare l’amore. Proporre oggi per una dignitosa accettazione. Se ci sono problemi nella relazione, mantenete un profilo basso per evitare nuovi scontri. Sia tu che l’amante dovreste impegnarvi in ​​ugual misura per migliorare la relazione e cercare di evitare tutti i malintesi che prevalevano in passato.

Oroscopo del lavoro del Leone questa settimana

La tua comunicazione è importante al lavoro. Evitare scontri in ufficio, soprattutto con gli anziani. Alcuni Leo viaggeranno questa settimana per motivi di lavoro. I professionisti dell’IT, della sanità, delle vendite, del design e dell’ospitalità vedranno opportunità all’estero. Banchieri e contabili avranno orari serrati e i dipendenti pubblici possono aspettarsi un cambiamento di sede. Gli uomini d’affari dovranno affrontare alcune sfide, soprattutto legate ai fondi, nella prima metà della settimana.

Oroscopodei soldi del Leone questa settimana

Attenzione alle spese. La situazione finanziaria non sarà forte nella prima parte della settimana. Tuttavia le cose miglioreranno con il passare della settimana. Un’emergenza medica a casa richiederebbe una grossa somma. Puoi anche aspettarti problemi legali che richiederebbero anche spese elevate. Puoi acquistare una casa o un veicolo nella prima parte della settimana. Questo è anche il momento giusto per investire in borsa o in attività speculative.

Oroscopo della salute del Leone questa settimana

Potresti riprenderti da molti disturbi e questo porta positività nella vita. Tuttavia, piccoli disturbi potrebbero disturbarti, come un’infezione alle orecchie. Chi è in vacanza deve fare attenzione a prendere parte ad attività avventurose comprese le attività subacquee. Rendi l’esercizio fisico una parte del tuo stile di vita.