Oroscopo settimanale Leone dal 28 aprile al 3 maggio 2024,, attenti alla salute.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Oroscopo dell’amore per il Leone questa settimana Nessun problema serio ostacolerà la relazione questa settimana. Ci sarà cooperazione da parte del partner sia nella vita personale che professionale. Trascorri più tempo con il tuo amante e dedicati ad attività avventurose che adorerete entrambi. Anche il matrimonio è in programma. Questo è anche un periodo per riaccendere la relazione passata poiché potresti incontrare la tua ex fiamma. Tuttavia, i Leone sposati devono stare attenti poiché ciò potrebbe avere un impatto sulla vita familiare.

Oroscopo del lavoro Leone questa settimana

Hai la fortuna di avere molte opportunità per dimostrare il tuo coraggio professionale. I professionisti dell’IT, della sanità, dell’ospitalità, del design e del settore bancario troveranno opportunità di trasferirsi all’estero. Coloro che desiderano cambiare lavoro possono partecipare ai colloqui. I tuoi anziani ti consiglieranno per una valutazione. Gli imprenditori possono prendere seriamente in considerazione l’espansione dell’attività, ma assicurati di avere partner affidabili.

Oroscopo dei soldi Leone questa settimana

Sii calmo quando si tratta di soldi. Venderai un immobile o ne comprerai uno. Anche un lavoro con reddito aggiuntivo porterà denaro. Alcuni Leone saranno felici di risolvere un problema finanziario con un fratello. Potresti ereditare una proprietà mentre alcuni anziani saranno seriamente intenzionati a dividere la proprietà tra i bambini. Puoi anche fornire aiuto finanziario a un amico bisognoso.

Oroscopo della salute del Leone questa settimana Sebbene le infezioni minori colpiscano gli occhi o il naso, la tua salute generale sarà buona. Gli anziani dovrebbero fare attenzione mentre usano le scale. Evitare di guidare l’auto ad alta velocità, soprattutto nelle ore serali. Coloro che hanno il diabete potrebbero aver bisogno di visitare un medico nella prima metà della settimana. Fai una passeggiata al mattino o siediti sotto un albero per un po’ di tempo, questo ti manterrà ringiovanito per l’intera giornata.