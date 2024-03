Oroscopo settimanale Toro, 31 marzo – 6 aprile 2024: espansione del business

Oroscopo dell’amore del Toro questa settimana

Nessun grosso problema avrà un impatto sulla tua vita amorosa. Tuttavia, è più probabile che tu perda la pazienza mentre hai dei disaccordi e questo potrebbe causare confusione nella seconda parte della settimana. La possibilità di trovare un nuovo amante è maggiore e anche la relazione diventerà più forte. Devi essere espressivo mentre trascorri del tempo con il tuo partner e non esitare a esprimere i tuoi sentimenti. Alcune relazioni amorose si trasformeranno in matrimonio. Anche la seconda parte della settimana è buona per fidanzarsi.

Oroscopo del lavoro Toro questa settimana

Non esitate a correre rischi sul lavoro. Devi sapere che ogni nuovo compito è un’opportunità per dimostrare il coraggio. Potresti avere delle interviste in programma e rispolverare le tue abilità per cancellarle. Alcuni studenti riceveranno la loro prima lettera di offerta questa settimana. Se ti piacciono gli affari, questo è il momento di espandersi oltre gli orizzonti e investire in molteplici iniziative. I più fortunati espanderanno la propria attività anche all’estero. Coloro che si occupano di aviazione, banche, sanità e media possono aspettarsi un aumento di stipendio.

Oroscopo dei soldi del Toro questa settimana

È necessario essere seri riguardo agli investimenti. Non spendere in acquisti di lusso ma preferisci risparmiare per i giorni difficili. Alcuni nativi del Toro compreranno una nuova casa o una proprietà che rappresenta una forma di investimento. I commercianti potranno espandere l’attività in nuovi territori mentre avrai bisogno anche di spendere per una festa in ufficio o in famiglia.

Oroscopo della salute del Toro questa settimana

Sii energico perché nessun grosso problema di salute ti disturberà. Possono esserci problemi minori che possono influire sul sonno o persino sulla respirazione. Consultare un medico per un consiglio migliore. Pratica yoga o meditazione per rimanere mentalmente sano. Dovresti anche considerare di evitare sia il tabacco che l’alcol.