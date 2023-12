Oroscopo settimanale Vergine, 31 dicembre – 6 gennaio 2024, equilibrio tra lavoro e vita privata

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Cambiamenti nella tua vita amorosa. La vita professionale sarà creativa ma caotica. Gestisci la ricchezza in modo intelligente e la salute sarà normale.

Oroscopo dell’Amore della Vergine

Nessun problema importante avrà un impatto sulla vita amorosa e la relazione romantica sarà produttiva. Nonostante alcuni Vergine siano in disaccordo su determinati argomenti, la relazione non verrà influenzata. Alcuni amanti saranno fastidiosi e istigheranno problemi, ma sii paziente nel gestire i problemi.

Tuttavia, sii maturo nell’atteggiamento e questo ti aiuterà a gestire ogni problema. Questo è anche un buon momento per ottenere l’approvazione dei genitori. Le donne Vergine appena sposate possono prendere in considerazione l’idea di espandere la famiglia.

Oroscopo della carriera della Vergine

Vedrai nuovi ruoli in ufficio ed è bello essere diplomatici negli affari d’ufficio. Alcuni anziani potrebbero provare a sminuire i tuoi risultati. Tuttavia, non arrenderti. Mostra invece maggiore attenzione verso la performance.

Gli imprenditori possono lanciare con sicurezza nuove iniziative poiché il successo sarà il tuo compagno. Gli studenti che si presentano ai concorsi possono ottenere risultati positivi. Chi è alla ricerca di un nuovo lavoro vedrà risultati positivi entro pochi giorni.

Oroscopo dei soldi Vergine

Assicurati di mantenere un equilibrio tra entrate e uscite. Nonostante i buoni rendimenti in termini di ricchezza, si consiglia di evitare spese su larga scala. Tuttavia, potresti tentare la fortuna nel mercato azionario. La prima metà della settimana è propizia per investire in affari speculativi. I commercianti che commerciano in prodotti tessili, calzature, articoli elettronici e accessori moda vedranno buoni ricavi. Si svolgerà una celebrazione in famiglia e ci si aspetta che tu contribuisca con una somma decente.

Oroscopo della salute della Vergine

Evita gli sport avventurosi, comprese le attività subacquee. Alcune donne possono sviluppare disturbi cardiaci e avranno bisogno di cure mediche immediate. I bambini dovrebbero fare attenzione mentre giocano. Anche i nativi del Toro senior devono fare attenzione mentre usano le scale. Alcuni Vergine possono anche subire piccoli incidenti ed è consigliabile evitare di guidare ad alta velocità.