Oroscopo settimanale Vergine, 31 marzo – 6 aprile 2024: romantica creativa

Oroscopo dell’Amore della Vergine questa settimana

La tua vita romantica sarà creativa. Distribuisci amore sul partner e vedrai i risultati. Le femmine oggi troveranno il sostegno dei genitori. Attieniti a un solo amore oggi e tutte le questioni extraconiugali possono causare seri danni alla relazione. Alcuni Vergine incontreranno l’ex fiamma per ravvivare il vecchio amore. Tuttavia, è necessario confermare che la vita familiare non sia compromessa. Alcune storie d’amore si trasformeranno in matrimonio e anche la seconda parte della settimana è buona per proporre.

Oroscopo del lavoro della Vergine questa settimana

Man mano che nuove opportunità bussano alla porta, la prima parte della settimana sarà produttiva e sperimentale nel lavoro. Sii diplomatico durante le riunioni del team e non parlare mai liberamente nelle ore cruciali. Alcuni incarichi richiederanno viaggi. Banchieri, addetti al marketing, imprenditori, architetti e accademici possono cambiare lavoro questa settimana. Gli studenti che devono sostenere un esame dovrebbero fare un piccolo sforzo in più questa settimana.

Oroscopo dei soldi dell Vergine questa settimana

Considera la possibilità di prendere decisioni monetarie cruciali poiché la situazione finanziaria lo consente. Puoi acquistare un immobile o venderne uno. La seconda parte della settimana è propizia per l’acquisto di dispositivi elettronici e mobili. Alcuni Vergine compreranno anche un veicolo. Puoi anche spendere soldi per prenotare i biglietti per una vacanza all’estero con la famiglia. Alcuni Vergine saranno curiosi di investire nel mercato azionario, che è anche una buona opzione per ottenere buoni rendimenti.

Oroscopo della salute della Vergine questa settimana

Questa settimana, alcuni Vergine anziani avranno bisogno di cure mediche poiché i problemi legati al raffreddore e alla tosse potrebbero causare problemi. Fai attenzione mentre prendi parte ad attività avventurose, inclusi gli sport subacquei. Assicurati di indossare il casco mentre vai in bicicletta. Gli atleti e gli sportivi possono riportare lievi infortuni nella seconda parte della settimana.