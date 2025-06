Cosa dice l’oroscopo del 1 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 1 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Senza stravolgere troppo il programma quotidiano, cercate di introdurre qualche novità, lasciate spazio all’improvvisazione. Ad esempio una nuova playlist che vi faccia compagnia mentre praticate esercizio fisico oppure mettere ordine in una stanza che ultimamente avete trascurato. Vedrete che l’umore migliorerà, vi sentirete meno stressati. Sapete bene che il vostro equilibrio ha un impatto sulle relazioni: fate il possibile per prendere cura di voi stessi e delle persone a cui volete bene. Amore: in coppia, è una giornata favorevole al dialogo, siete più disposti all’ascolto. E’ il modo più giusto per risolvere le piccole divergenze. Soli: prima di prendere in considerazione il passo successivo, date il via a una conversazione. Potrete distinguere il vero dal falso.

Oroscopo 1 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Forse le situazioni non si snodano come vorreste ma oggi cercate di essere più gentili con voi stessi. Lavoro o vita personale, sorridete anche se non ne avete molta voglia e vedrete che l’atmosfera migliorerà. Se arriva, accettate un invito poiché trascorrerete bei momenti. E’ una giornata ideale, inoltre per portare a termine i compiti che avete rimandato e capire al contempo se eludere ha avuto un impatto negativo sul lavoro. In questo caso, potete correggere il tiro apportando le modifiche necessarie. Amore: in coppia, siete dell’umore giusto per sorprendere il partner. Potreste ad esempio prenotare una romantica cenetta in un buon ristorante. Soli: incontro con una persona generosa, protettiva e scatterà qualcosa. Vi sembrerà di conoscerla da sempre.

Oroscopo 1 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un martedì in cui se un lato siete entusiasti, pronti a concretizzare nuove idee, a lanciarvi in nuove opportunità dall’altro rischiate di complicare le cose e sabotare il vostro impegno. Sarebbe un errore: se all’orizzonte si profila una splendida opportunità, va colta al volo e con determinazione! Avete la possibilità di arrivare in alto. Se potete, ritagliate del tempo per coccolarvi, ad esempio leggendo un libro che vi appassiona o con bagno rilassante: prendere cura di voi stessi, vi farà sentire ottimisti! Amore: in coppia, i disaccordi sulle questioni di denaro turbano l’equilibrio della relazione e la rendono fragile. Tra scoppi di rabbia e frustrazioni, vi sentite travolti dalle energie negative. Soli: le delusioni sono tante e avete difficoltà a sorridere. Fate uno sforzo…

Oroscopo 1 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

I passaggi odierni puntano i riflettori sul vostro settore della comunicazione: avrete conversazioni piacevoli dunque cercate delle opportunità per entrare in contatto con gli amici di sempre o di stringere nuove relazioni. Con questi transiti potreste essere spinti ad approfondire un argomento che vi appassiona. In serata con l’arrivo della Luna in Bilancia avrete voglia di godere del comfort della casa. In generale, è un buon momento in cui trovare un equilibrio tra il lavoro e la vita personale. Amore: in coppia, se il partner sembra distante, forse ha delle preoccupazioni che non osa condividere. Non forzate il dialogo. Soli: nella cerchia professionale qualcuno mostrerà un interesse inaspettato. Prima di impegnarvi prendete il tempo necessario per analizzare la situazione.

Oroscopo 1 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete in programma un colloquio di lavoro, un incontro importare o un evento nella vita sociale a cui partecipare? Con il buon aspetto tra la Luna in Vergine e Venere in Toro è la giornata ideale per dare una rinfrescata al look, cambiare abbigliamento: l’autostima sarà al top, il che significa che ovunque brillerete, sarete vincenti! Riscuoterete l’ammirazione di chi vi circonda e arriveranno nuove opportunità. Su un altro piano: oggi avete la possibilità di portare a termine un progetto complicato. Amore: in coppia, il vostro comportamento esuberante sarà la chiave del successo, o meno, nella relazione. Cercate di capire se il partner ha il vostro stesso stato d’animo. Soli: se state cercando l’amore evitate di cedere troppo in fretta a chi sembra brillare..

Oroscopo 1 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno è in armonia con Venere in Toro: la giornata sarà molto positiva e in serata un invito ad uscire insieme agli amici avrà il potere di distrarvi e uscire dalla routine, nonché di stringere nuove relazioni. In generale, per oggi pensate di meno alle responsabilità e cercate di appagare qualche desiderio personale. Non c’è nulla di male a essere autoindulgenti! È un momento ideale per stabilire alcuni obiettivi che contribuiranno a una crescita nel prossimo futuro. Amore: in coppia, il partner potrebbe parlare di cambiamenti ma a voi piace la vostra routine. Tuttavia ponetevi le domande giuste. Soli: il vostro cuore esita tra due persone che vi corteggiano. Le valuterete per analizzare le possibilità che vi offrono. Non è una buona partenza.

Oroscopo 1 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi astrali odierni rappresentano un invito a prendere decisioni veloci e decisive riguardo a ciò che nella vostra vita funziona o no e muovervi di conseguenza. Tenete presente che in serata la Luna entrerà nel vostro segno e sarete certi di aver fatto le scelte giuste, proverete un senso di sollievo poiché potrete appagare il desiderio di evolvere, di progredire. Ci sarà chi contrasterà le vostre decisioni ma evitate di cedere a un atteggiamento negativo e state in compagnia di chi vi sostiene. Amore: in coppia, sfruttate le belle vibrazioni Luna-Venere per flirtare con la dolce metà così da accrescere la passione! Soli: una persona che pensavate fosse solo un amico/a potrebbe farvi capire chiaramente che è innamorato/a di voi. E probabilmente ricambiate.

Oroscopo 1 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un’ottima giornata per riflettere ed elaborare, e particolarmente positiva per risolvere un problema grazie alla saggezza e all’esperienza. È un eccellente momento infatti per individuare e gestire i dettagli. Con il buon aspetto Luna-Venere la serata sarà piacevole, sarete circondati dall’affetto delle persone care. Visto che la vita sociale sarà vivace, per molti si tratterà di una visita o di un incontro con un amico. Se inoltre, siete sul punto di partire per le vacanze, vivrete momenti rilassanti e divertenti. Amore: in coppia, il partner vi farà elogi, complimenti, saprà cosa dire e vi sentirete al centro dell’attenzione. Soli: cederete a una relazione leggera, senza che ci sia un impegno reciproco. E di tanto in tanto fa bene lasciarsi un po’ andare.

Oroscopo 1 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un martedì in cui potete ottenere soddisfacenti progressi nelle questioni di tipo pratico, nel lavoro e nella risoluzione dei problemi. Potrebbero arrivare dei complimenti per ciò che farete e vi sentirete giustamente apprezzati, gratificati. Le conversazioni possono essere fruttuose ed è una buona idea impegnarvi più del solito per fare dei miglioramenti. Forse non vedrete immediatamente i risultati ma non dovete perdere lo slancio: state pur certi che arriveranno nel giro di poco tempo. Amore: in coppia, sentite il peso delle abitudini, una certa stanchezza. Ma ciò vi permetterà di trovare delle soluzioni per riaccendere la fiamma. Soli: pur non prendendo in considerazione la possibilità di tornare con un/a ex oggi sarete inclini a rivivere alcuni ricordi.

Oroscopo 1 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto tra la Luna in Vergine e Venere in Toro, oggi siete molto positivi ed è un buon momento per entrare in contatto con chi vi circonda, avete la possibilità di interagire in modo piacevole e proficuo. Siete nella posizione ideale per introdurre maggiore creatività o brio al vostro lavoro o per ottenere un po’ di riconoscimento per le vostre idee. Nel corso della giornata, la Luna entrerà in Bilancia e sarete spinti a occuparvi degli affari, a prendere l’iniziativa e a dare il massimo. Amore: in coppia, non è la serata giusta per esprimere al partner ciò che provate. Rischiate di essere impacciati o poco convincenti… Soli: optate per gli sms: sarete troppo permalosi e potreste rovinare, senza volerlo, una storia che sembrava promettere bene.

Oroscopo 1 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Buone notizie dal cielo astrale: Mercurio in Leone sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro. Il che significa che una conversazione riguardante un affare si rivelerà positiva. Sarete molto determinati, convincenti ma se volete che la conclusione della questione vada a vostro vantaggio, ovvero raggiungere il risultato da voi desiderato, al contempo dovete cerca di essere accomodanti e all’occorrenza, trovare un piccolo compromesso. Non sarà difficile. Amore: in coppia, il partner accende i vostri sensi, vi piace giocare al gatto e topo. Tra voi regna sempre la complicità, la fiducia e il reciproco desiderio. Single: quella che pensavate fosse una semplice cotta che passeggera potrebbe benissimo trasformarsi in una vera e dolce relazione romantica

Oroscopo 1 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi odierni sono ideali per coltivare le relazioni con i colleghi e i superiori, che nel prossimo futuro potrebbero essere d’aiuto a fare progressi nel lavoro. C’è una maggiore attenzione alla collaborazione, anche con un socio, e questa inclinazione può essere particolarmente costruttiva. Il passaggio è utile per fare dei piani e valutare realisticamente le questioni. In generale oggi nei legami c’è armonia reciproca e un sentimento di pace e sicurezza con e attraverso gli altri. Amore: in coppia, con il buon aspetto Luna-Venere la serata sarà molto romantica e sensuale. Soli: un complimento ben fatto, mirato ed elegante avrà più effetto di discorsi infuocati o sguardi intriganti. È con la mente che potete segnare punti e conquistare chi vi attrae.