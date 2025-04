Cosa dice l’oroscopo del 1 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 1 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Cancro è in dissonanza a Venere e Nettuno nel vostro segno: è una giornata in cui circola agitazione, forti emozioni ed è importante trovare un modo per prendere cura di voi stessi. Circondatevi da persone positive e cercate – anche se non vi sarà facile – di mantenere sotto controllo lo stato d’animo poiché rischiate di scaricarlo sulla persone care. Non è la giornata ideale, infine, per prendere delle decisioni, soprattutto di tipo finanziario. Rimandate a domani. Amore: in coppia, il partner vi farà capire che i suoi bisogni hanno la priorità e potreste pensare che sia un po’ egoista. Soli: potreste confidare a una persona le delusioni d’amore del passato. Ma l’altro/a prova per voi ben altro che amicizia.

Oroscopo 1 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ la giornata ideale per fare il punto sulla cerchia delle amicizie. In poche parole, chi vi tira su quando siete giù di corda e vi fa ridere, vi sostiene anziché parlare solo ed esclusivamente dei suoi problemi? Le amicizie sono importanti ma è bene fidarvi solo di chi è leale e sincero. Se oggi lavorate, alcuni conflitti potrebbero compromettere la produttività ma riuscendo a individuare la fonte dell’attrito potreste trasformarli in un cambiamento positivo. Amore: in coppia, farete di tutto per evitare discussioni e mantenere l’armonia! Sarete più pazienti, più tolleranti e più attenti ai desideri del partner. Soli: non è esclusa una forte attrazione che si trasformerà in una storia importante.

Oroscopo 1 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna esce dal vostro segno ed entra in Cancro, in dissonanza con Venere e Nettuno: prima di far decollare la giornata potreste avere bisogno di più tempo del solito. Evitate di accendere subito il telefono o il pc… A parte questo è un’ottima giornata per ampliare la cerchia delle conoscenze, stringere nuove amicizie con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Potrebbero aprire nuove porte, offrire nuove opportunità da cogliere al volo. Amore: in coppia, con il partner guardate nella stessa direzione. Metterete da parte le divergenze non ancora risolte e vi concentrerete sui punti in cui andate d’accordo. Soli: potreste scoprire, con gioia, che la persona che vi attrae prova qualcosa per voi.

Oroscopo 1 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con la congiunzione Venere e Nettuno in Ariete in sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni. Cercate di stringere nuovi contatti poiché potrebbero essere d’aiuto a ottenere il lavoro dei vostri sogni. Sia che le conoscenze professionali vi garantiscano un colloquio per un nuovo lavoro o che vi segnalino per ottenere una promozione, il lavoro di squadra vi permetterà di avverare i vostri desideri. Amore: in coppia, un po’ agitati, nella relazione circola confusione, pensate che il partner non vi metta al primo posto. Soli: un flirt prende una brutta piega ma prenderete una una decisione definitiva. Volete qualcosa di ben diverso e avete ragione!

Oroscopo 1 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: potrebbe spingere a fare il punto sulla vostra vita e su ciò che per voi è ormai superato. Potrebbe essere necessario prendere decisioni difficili riguardanti determinate persone o situazioni, stabilire se debbano rimanere o meno nella vostra vita. Seguite la voce del cuore e non sbaglierete. In ogni caso se avete voglia di chiamare o incontrare un amico, fatelo: farà arrivare una ventata di allegria. Amore: in coppia, del partner oggi vedete solo i difetti! Le sue qualità non riusciranno a contrastare questa tendenza. Soli: una persona affascinante, con cui parlate on line da un po’ di tempo, via messaggio o e-mail, vi conquisterà definitivamente.

Oroscopo 1 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ la giornata ideale, se oggi non lavorate, per trascorrere del tempo con amici e familiari. Gli aspetti odierni rappresentano una tregua da pensieri invadenti, dallo stress quotidiano. In ogni caso scegliete con attenzione le persone da avere accanto, evitate di impegnare tempo ed energie in chiunque sia nervoso e pronto a scatenare una discussione accesa. E’ inoltre un buon momento per eliminare dal telefono e dal pc. vecchi file e app inutilizzate. Amore: in coppia, cercherete di appianare eventuali difficoltà presenti nella relazione. Entrerete in empatia con lo stato d’animo del partner. Soli: una persona vi attrae? E’ sicuro che ricambia e che darete il via a una storia importante.

Oroscopo 1 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza tra la Luna in Cancro con Venere e Nettuno in Ariete, è una giornata in cui siete irrequieti, l’atmosfera è carica di tensioni. Cercate di rallentare il ritmo, rilassarvi così da scrollare di dosso queste vibrazioni per voi complicate. Riflettete se il vostro stile di vita vi appaga o meno. Piccoli cambiamenti, ad esempio trascorrere meno tempo davanti allo schermo del pc o del telefono o dire dei “no” a chi vi chiede sempre dei favori, potrebbero avere un forte impatto. Amore: in coppia, è il momento giusto per riflettere sulla relazione e cercare un modo nuovo per evolvere insieme. Soli: evitate di assumere responsabilità che non vi competono. Potreste farvi scappare una storia d’amore.

Oroscopo 1 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Pur avendo delle splendide idee, se avete difficoltà a concretizzarle, con la dissonanza tra la Luna in Cancro con la congiunzione Venere-Nettuno in Ariete, per oggi fate un passo indietro e da domani ripartite da zero, studiate una nuova strategia oppure chiedete un parere o un consiglio a una persona esperta. Per oggi, rilassatevi e pensate ad altro, dedicate del tempo a un hobby che rigeneri le energie attraverso la creatività e accentui il vostro benessere. Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni e partite in quarta alla minima osservazione. Ritagliare del tempo per conto vostro vi farà un gran bene. Soli: pronti a fare una conquista, anche online, ma i contatti non vi spingeranno ad andare oltre.

Oroscopo 1 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Cancro siete dell’umore giusto per fare le grandi pulizie, mettere ordine anche interiormente. In questo momento desiderate ardentemente il cambiamento. In particolare nel pomeriggio sarete motivati a eliminare ciò di cui non avete bisogno, a ripulire il vostro armadio e cassetti da tutti gli oggetti indesiderati e fare spazio affinché entri il nuovo. E’ il momento di fare delle scelte più sane così da vivere meglio! Amore: in coppia, evitate di dare importanza alle banalità e concentratevi sull’essenziale. Cercate di essere più compiacenti anziché critici nei confronti del partner. Soli: il modo in cui guardate chi vi corteggia crea distanza! Siate più amabili e conquisterete un cuore.

Oroscopo 1 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Cancro, in dissonanza con la congiunzione Venere-Nettuno in Ariete, per il vostro segno non è una passeggiate di piacere, annuncia emozioni forti nei confronti delle persone care. Potreste pensare che vi abbiano mentito oppure trascurato e sarete spinti ad avere un atteggiamento aggressivo. Sebbene sia importante parlare apertamente di eventuali problemi, prima di affrontarli cercate di ritrovare l’equilibrio emotivo. Amore: in coppia, dovreste essere più comprensivi e con il partner parlare dei reciproci sogni e desideri. Andrà meglio. Soli: sembra che abbiate intenzione di dedicarvi solo al lavoro oppure uscire con gli amici. Per oggi desiderate metterete tra parentesi l’amore.

Oroscopo 1 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza tra la Luna in Cancro con Venere e Nettuno in Ariete scatena confusione mentale, qualche tensione e alcune situazioni di lavoro o di affari, potrebbero arrivare al limite di sopportazione. Ma la domanda è se il vostro stato d’animo sia provocato dalla situazione stessa o essere le persone care a scatenare il malumore. Anche se è un giorno di festa non vi dispiacerà lavorare o dedicarvi qualche attività creativa che permetta di distrarre l’attenzione. Amore: in coppia, le divergenze di opinione creano instabilità nella relazione. Riemergono vecchi rancori. Soli: metterete un stop a flirt e avventure senza futuro. Il desiderio è quello di impegnarvi e vivere una storia d’amore importante.

Oroscopo 1 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Cancro è una giornata in cui dare voce al vostro talento, esprimerlo, condividere le vostre idee innovative. Chi vi circonda le ammirerà e avrete la possibilità di aprire nuove porte. Bando dunque all’insicurezza che potrebbe scatenare la dissonanza tra la Luna con Venere e Nettuno in Ariete. Se oggi non lavorate, ritagliate del tempo per stare in compagnia degli amici più cari, quelli che sempre rappresentano un sostegno. Amore: in coppia, conversazioni importanti con il partner porteranno a compromessi, persino a soluzioni. Nella relazione c’è tenerezza e sensualità. Soli: combattuti tra ragione e sentimento. Il dilemma vi sembra insormontabile ma a ben vedere non lo è affatto.