Cosa dice l’oroscopo del 30 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 30 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere ri-entra nel vostro segno, sosterà fino al 6 giugno: il pianeta rosa vi dota di grande fascino, il che significa che se avete bisogno di una mano per concretizzare un progetto, raggiungere un obbiettivo, gli altri saranno entusiasti di dare un aiuto. Tuttavia, tenete presente che nelle prossime settimane le prime impressioni saranno cruciali dunque assicuratevi di dare il meglio. E’ un ottimo momento anche per cambiare look. Venere infine, fa arrivare belle notizie anche sul fronte denaro! Amore: in coppia, il partner vi darà deliziose prove dei suoi sentimenti, passione al top! Soli, esplode una passione intensa ma ricordate che il vero amore si costruisce giorno dopo giorno.

Oroscopo 30 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere riprende il moto diretto in Ariete e fino al 6 giugno sosterà alle spalle del vostro segno. Il transito vi invita al relax e ritagliare più tempo per voi stessi. Vi darà modo di riflettere, capire meglio il vostro passato e le emozioni provate riguardo ad avvenimenti recenti. E’ il momento di migliorare la vostra autostima e chiedervi se per caso vecchi schemi vi spingono a giocare in piccolo. Se la risposta è sì dovete mollarli. Volervi più bene non è da egoisti ma è la base per relazioni più sane. Amore: in coppia, potreste porvi tante domande alle quali sarà meglio non dare una risposta immediata. Soli: rischiate di concedere fiducia a chi incontrate e non è proprio il vostro tipo.

Oroscopo 30 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

iCon Venere che riprende il moto diretto in Ariete, fino al 6 giugno, lascerete alle spalle finalmente gli ostacoli che avete trovato sul vostro percorso. La vita sociale, le amicizie saranno piacevolmente movimentate. La presenza del pianeta rosa in questo segno vi rende più affascinanti, aperti, espansivi: lavoro o vita personale andrete d’accordo con tutti. Inoltre avete la possibilità di cementare i rapporti già esistenti e di stringere nuove relazioni con chi è sulla vostra lunghezza d’onda. Amore: in coppia, la relazione va alla grande, splendida complicità. Soli: a caccia dell’amore? Aggiornate il profilo sui siti di incontri o uscite e accettate gli inviti!

Oroscopo 30 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere ritorna in Ariete, fino al 6 giugno sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: sarete concentrati nel lavoro, a ottenere la riuscita, una vittoria nella professione. C’è forse un avversario che non riuscite a eliminare o qualcuno che sta invadendo il vostro territorio, tenta di mettere i bastoni tra le ruote? Più in generale sembra che niente e nessuno possa fermare la vostra corsa verso il successo, grazie all’impegno otterrete ciò che desiderate. Amore: in coppia, qualche piccola novità farà un gran bene alla relazione. Soli: se una persona vi attrae, cercate di conoscerla meglio, così da capire se potrebbe o meno essere quella giusta.

Oroscopo 30 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Venere rientra in Ariete, sosterà fino al 6 giugno e accenderà la voglia di ampliare gli orizzonti. Il pianeta vi dota di fascino, di buonumore e al contempo sarete più audaci e pronti a sperimentare, diversificare, vivere nuove esperienze, attratti da tutto ciò che esula dalla routine. Una persona cara, ad esempio un amico, potrebbe sollecitare in voi nuovi modi di pensare, vedere le situazioni in una prospettiva diversa. Nelle prossime settimane non è escluso che farete un viaggio. Amore: in coppia, voglia di partire con il partner verso una meta esotica, così da ritrovare la passione dei primi tempi. Soli: potere di seduzione al top, potete conquistare chi volete!

Oroscopo 30 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere ritorna il Ariete, fino al 6 giugno sarà un periodo eccellente e nulla dovrebbe turbare l’armonia. Eppure avrete dei dubbi su chi vi circonda, tuttavia anziché torturarvi, parlatene apertamente con il diretto interessato. Se in una relazione di lavoro o personale, pensate ci sia qualcosa che non torna è il momento di chiarire con tatto la situazione. In questo periodo, come detto positivo, potreste inoltre ricevere una proposta di lavoro o firmare un contratto. Eliminate le perplessità! Amore: in coppia, c’è un rinnovamento, apporterete delle modifiche che vi faranno sentire meno oppressi dalla routine. Soli: una relazione platonica potrebbe diventare più intima.

Oroscopo 30 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il ritorno di Venere in Ariete, fino al 6 giugno, rende entusiasmante la vita sociale: mettete in conto inviti, uscite, incontri (alcuni anche utili sul piano professionale), ogni interazione sarà piacevole. Infine, se dovete risolvere un problema riguardo una relazione personale o di lavoro, parlarne gentilmente con il/la diretto interessato darà ottimi risultati. Più in generale, grazie al vostro pianeta governatore, nelle prossime settimane avrete la possibilità di concludere ottimi affari e accordi. Amore: in coppia, avrete la sensazione di aver trovato un equilibrio tra i vostri bisogni e quelli del partner. Soli: una nuova storia d’amore è dietro l’angolo, gli affari di cuore brillano!

Oroscopo 30 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Venere torna in Ariete e fino al 6 giugno sosterà nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro. E’ un ottimo momento per ritrovare un equilibrio nel quotidiano, introdurre abitudini sane. seguire una buona dieta e praticare esercizio fisico. Il pianeta rosa è favorevole alle relazioni di lavoro soprattutto se ci sono state delle incomprensioni o disaccordi. Ora, se sistemerete alcune questioni in sospeso, la vita lavorativa sarà più tranquilla, l’atmosfera decisamente più armoniosa. Amore: in coppia, oggi un nulla vi fa innervosire ma il partner saprà distendere la situazione. Soli: guardare al passato non è un buon modo per evolvere verso il futuro.

Oroscopo 30 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il ritorno di Venere in Ariete, fino al 6 giugno, per il vostro segno è un passaggio astrale ottimo, avrete la possibilità di stringere nuove amicizie e stabilire armonia con chi condivide i vostri interessi. Quel che è certo, è che apprezzerete al massimo le cose belle e buone della vita! E’ uno splendido momento per scoprire – o riprendere – un nuovo hobby che accenda la vostra passione, vi regali gioia o per rivedere un progetto a cui stavate lavorando tra febbraio e marzo. Amore: in coppia, Venere aggiunge miele e peperoncino alla relazione… Soli: con questo transito perderete la testa per una persona e partirete in quarta ma… per quanto tempo?

Oroscopo 30 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere in Ariete torna in moto diretto e fino al 6 giugno sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: il vostro amore per il “nido”, i legami con le persone care, il comfort e la sicurezza per voi saranno una priorità. Se, dunque, ci sono state delle discussioni accese, delle tensioni – anche con i parenti – è un buon momento per ritrovare l’armonia. Nelle prossime settimane, se capite che le vostre priorità sono cambiate, vi sarà utile stabilire un equilibrio tra lavoro e vita personale. Amore: in coppia, amate il partner ma non è escluso che rivedere una persona del passato risvegli dei ricordi. Soli: dopo un incontro capirete che è solo un’avventura e cambierete strada.

Oroscopo 30 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il ritorno in moto diretto di Venere in Ariete, fino al 6 giugno, nel vostro settore della comunicazione, metterà in luce il vostro lato attraente, convincente in qualsiasi conversazione, soprattutto se vi troverete di fronte a persone per voi importanti. Le conquisterete! Il pianeta rosa, inoltre, movimenterà piacevolmente la vita sociale, arriveranno buone notizie riguardanti gli affari. Se una conversazione o una negoziazione complicata è rimasta bloccata avrete modo di sistemare la situazione. Amore: in coppia, a suon di belle parole saprete come eludere argomenti spinosi ma il partner non è ingenuo. Soli: attrazione per una persona ma giusto il tempo di riprendervi e passare ad altro.

Oroscopo 30 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere riprende il moto diretto in Ariete, fino al 6 giugno al centro della scena c’è il denaro. Un acquisto che verso febbraio o marzo avete rimandato o di vivere una bella avventura nelle prossime settimane potrebbero essere finalmente a portata di mano. Potreste avere inoltre una seconda possibilità di riprendere un progetto o un’iniziativa redditizia dal punto in cui l’avevate lasciati oppure ricevere una somma che aspettate da tempo. Il transito è molto utile per scovare buoni affari. Amore: in coppia, tutto va bene, non c’è una nuvola, anche se il lavoro vi prende tempo ne trovate sempre per il partner. Soli: un ex torna alla carica ma voi sarete pieni di dubbi.