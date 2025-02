Cosa dice l’oroscopo del 1 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 1 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se riguardo a un accordo o a un’offerta, siete indecisi oggi lo sarete ancora di più e non saprete proprio come muovervi. La cosa migliore è prendere tempo. Inoltre, potrebbero venire alla luce nuove opzioni che per voi potrebbero essere ancora migliori. Venere entra in moto retrogrado nel vostro segno; nelle prossime settimane, rifletterete su come davvero volete vivere. Tuttavia, non fate cambiamenti improvvisi: potrebbero ritorcersi contro di voi. Amore: in coppia, il partner aspetta una risposta e oggi vi metterà spalle al muro. Parlatene invece di eludere… Soli: un flirt divertente sta prendendo una piega più seria. Non dovete avere paura!

Oroscopo 1 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Avrete un’eccellente opportunità per mostrare le vostre capacità ma al contempo, se lo desiderate, è un buon momento per migliorarle. Potreste avere la consapevolezza che altre persone, ovvero colleghi, sono estremamente talentuosi, il che potrebbe spingere a impegnarvi ancora di più. Venere in Ariete oggi entra in moto retrogrado: è il momento perfetto per fermarvi, esaminare ed essere sinceri con voi stessi. Quale passione avete ignorato o trascurato? Amore: in coppia, con il partner rischiate di non essere d’accordo su nulla. Dovrete discutere a lungo. Soli: no ai pensieri negativi, nel caso per tirare su il morale parlatene con un amico.

Oroscopo 1 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con i passaggi odierni è una giornata in cui se avete bisogno di un incoraggiamento gli amici saranno presenti. Queste vibrazioni sono inoltre perfette anche per distinguervi dalla massa. E’ un buon momento per accrescere la popolarità o la presenza sui social media. Cercate tuttavia di non rimanere risucchiati o perderete gran parte del sabato a seguire le app. Non è escluso che riappaiano nella vostra vita amici del passato! Amore: in coppia, avrete difficoltà a distinguere la verità dalla bugia. Cercate di non confondere le paure con le deduzioni. Soli: dubbi su una persona che vi corteggia? Chiedete apertamente ciò che volete sapere!

Oroscopo 1 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel lavoro potreste avere una scadenza da rispettare e pur essendo motivati a dare il meglio, uno stato d’animo ansioso non sarà d’aiuto. L’atteggiamento migliore è ritagliare un po’ di tempo per elaborare un piano d’azione. Procedere con calma vi permetterà di lavorare più velocemente e ottenere ottimi risultati. Al contempo, Venere oggi entra in moto retrogrado: prima di chiedere un aiuto a una persona influente, pensateci. In seguito potreste scoprire di essere in debito. Amore: in coppia, il partner risponderà distratto ai gesti d’amore ma non ne fate un dramma. Soli: stesso discorso: oggi non riceverete necessariamente le risposte che aspettate…

Oroscopo 1 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Con un amico o una familiare potreste aver parlato di un viaggio o di una vacanza da fare insieme. E il pensiero di vivere momenti sereni, divertenti in un bel posto vi spingerà a pianificare e prenotare. Se per motivi di tempo o di denaro non è possibile tenete presente che una semplice gita in un bel luogo nelle vostre vicinanze, può essere altrettanto efficace. Anche staccare la spina per un’ora o due e godere del paesaggio sarà molto rilassante. Amore: in coppia, pace e gioia nella relazione. I momenti trascorsi con il partner saranno molti dolci. Soli: un incontro sarà un balsamo al cuore, una dolce parentesi di cui apprezzerete ogni minuto.

Oroscopo 1 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Un problema in corso con una persona potrebbe essere tutt’altro che finito, tuttavia potreste iniziare a fare progressi. Probabilmente non vi sembrerà molto, ma perseverando la distanza che vi divide potrebbe accorciarsi e trovare dunque un accordo. Nel lavoro potreste avere una nuova comprensione delle vostre capacità, delle competenze e avrete delle intuizioni improvvise per migliorare la professione. Amore: in coppia, progetti importanti: il matrimonio, un nido accogliente… oppure più semplicemente la realizzazione di un desiderio. Soli: è possibile un invito romantico. È molto probabile che non trascorrerete la notte da soli.

Oroscopo 1 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Qualcosa nel programma della giornata potrebbe andare storto e ritrovarvi a girare a vuoto. Con Venere in Ariete che entra in moto retrogrado, entrate nell’ordine di idee che dovrete affrontare ritardi e frustrazioni. Imparare a seguire la corrente anziché nuotare controcorrente come i salmoni può essere utile, non ultimo a non disperdere le energie. L’eventuale interruzione, inoltre, non è del tutto negativa. Potrebbe portare a nuove opportunità e sviluppi. Amore: in coppia, l’atmosfera è tesa, c’è disaccordo e le vostre reazioni sicuramente non sono d’aiuto a mantenere l’armonia. Soli: l’umore oggi non è al top e rischiate di far scappare chi vi corteggia.

Oroscopo 1 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i passaggi odierni è il momento di rallentare il ritmo, in mattinata seguite il vostro istinto e prendete tutto con calma. Dovreste riflettere eventualmente se volete cambiare qualcosa nello stile di vita. Non abbiate timore di stabilire dei limiti, soprattutto riguardo ai familiari. Su un altro piano: se una persona ha fatto dietrofront rispetto a un piano o una proposta, non preoccupatevi poiché per voi potrebbe andare meglio, avrete la possibilità di sfruttare altre opportunità. Amore: in coppia, oggi sarà bene esprimere i vostri sentimenti! Di buonumore, gioiosi il che farà piacere al partner. Soli: sentite che il vento gira in una direzione positiva. Bei cambiamenti!

Oroscopo 1 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

I transiti odierni indicano di rimanere in santa pace e rilassarvi in totale serenità, eventualmente andare in cerca di qualcosa che accenda il vostro entusiasmo. Se inoltre ultimamente avete provato rancore nei confronti di un amico o un familiare, è il momento di lasciarlo alle spalle e ritrovare l’armonia. Vi libererete di un fardello e vi sentirete più leggeri. Su un altro piano: se oggi non arriverà una risposta che state aspettando è necessario sviluppare pazienza. Amore: in coppia, se in questo momento la relazione è un po’ freddina, tornerà l’amore e sarà più forte di prima! Soli: valutate la possibilità di dichiarare i vostri sentimenti a chi vi attrae. Vi sentite pronti?

Oroscopo 1 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste provare un senso di instabilità ma con la Luna in Ariete il consiglio è di muovervi assecondando il vostro ritmo e la sensazione passerà. Non è escluso che i familiari potrebbero insistere affinché facciate qualcosa o prendiate una decisione riguardante l’abitazione. Ignorate chi vi mette sotto pressione, non è il momento delle grandi iniziative né di impegnarvi. Eludendo le loro richieste, facendo le cose nei vostri tempi e a modo vostro la giornata sarà positiva. Amore: in coppia, avete voglia di approfondire il dialogo, rafforzare il legame e insieme raggiungerete un equilibrio. Soli: incontri interessanti. Uno in particolare vi farà perdere la testa!

Oroscopo 1 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se nei giorni scorsi vi siete sentiti giù di corda grazie all’arrivo della Luna in Ariete, dovreste ritrovare uno stato d’animo più sereno. Concedetevi il permesso di mollare qualsiasi pensiero negativo e fate uno sforzo per accogliere cose e persone che vi regalano gioia. Soprattutto in serata la Luna farà entrare una ventata di aria fresca. Questo fine settimana rappresenta un’opportunità per vivere ciò che desiderate: i pianeti hanno intenzione di coccolarvi! Amore: in coppia, la relazione con il partner riprende slancio, il che rafforzerà i reciproci sentimenti. Soli: non disperate, oggi avete grandi possibilità di incontrare l’amore!

Oroscopo 1 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sul fronte finanze potete mollare un po’ di controllo e fare un acquisto che vi piace. Potrebbe trattarsi di un oggetto di tipo pratico o di un piccolo regalo che vi dà la spinta di cui avete bisogno, vi gratifica, soprattutto se avete lavorato sodo. Sia chiaro: allo stesso tempo, se vi ritrovate a desiderare o a fantasticare su qualcosa che costa un occhio della testa, evitate di mettere mano al portafoglio. Riflettete, invece, se l’acquisto nasconda un vuoto interiore da colmare. Amore: in coppia, la relazione è armoniosa e le conversazioni costruttive. L’accordo è totale. Soli: un incontro si trasformerà in una relazione duratura. State entrando in un periodo appagante!