Cosa dice l’oroscopo del 28 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 28 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Pesci vi offre la possibilità di un nuovo inizio ma visto che sosta alle spalle del vostro segno prima di entrare in azione tenete presente che è indispensabile ricaricare le batterie. Evitate di essere impazienti con chi vi circonda, rimandate alcune scadenze che vi siete prefissi. E’ un buon momento per concedervi una pausa dal duro lavoro, dalle responsabilità: riposate e rilassatevi. Con questo transito la parola d’ordine è coccolarvi! Amore: in coppia, zero discussioni, circola complicità! Con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda. I vostri piani per il futuro iniziano a concretizzarsi. Soli: vi lancerete nella ricerca dell’anima gemella ed è probabile che la incontrerete. Sarete molto fiduciosi sul seguito della storia.

Oroscopo 28 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la Luna Nuova in Pesci: un progetto importante è sulla strada giusta o forse state dando il via a qualcosa di nuovo. Cercate quanto più vi è possibile di ampliare la cerchia dei contatti, anche on line, poiché potrebbero presentarsi delle interessanti opportunità oppure in caso di necessità trovare chi sarà pronto a dare una mano! Godetevi queste belle vibrazioni uscendo con gli amici di sempre, stringendo nuove relazioni e migliorando la vita sociale. Amore: in coppia, molto romantici, oggi sembrate due piccioncini che tubano. L’intesa è praticamente perfetta. Soli: attribuirete molta importanza a un incontro. La persona vi farà sciogliere il cuore, sarete rassicurati dal suo realismo e dalla sua tenerezza. Vi rivedrete…

Oroscopo 28 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Nuova in Pesci sosta nel vostro settore delle ambizioni, della carriera: puntate in alto e fate dei passi avanti. Se volete farvi notare, ottenere la riuscita, piantate ora i semi e nel giro di sei mesi otterrete la riuscita. E’ una buona giornata anche per inviare il vostro curriculum per ottenere un nuovo lavoro o fare marketing per la vostra attività. Le relazioni sono importanti soprattutto se volete progredire. Prendete l’iniziativa. parlate con chi potrebbe esservi utile. Amore: in coppia, i passaggi odierni rafforzano la relazione, è il ritorno dell’armonia e dell’equilibrio. Soli: se una persona vi attrae che aspettate a farvi avanti? Nessun rischio di rimanere delusi, solo il rischio di essere felici. Lanciatevi nella nuova avventura d’amore.

Oroscopo 28 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Pesci apre un ciclo di sei mesi, vi rende ottimisti ed è ora di riflettere cosa volete fare o dove volete andare per migliorare il vostro percorso professionale. Potreste dare il via immediatamente poiché il passaggio accentua la fiducia in voi stessi, nei vostri risultati! Mettetevi dunque al centro della scena! Nelle prossime quattro settimane sarebbe bene fare programmi di viaggio. Potrebbe trattarsi di lavoro o recarvi nel posto dei vostri sogni. Amore: in coppia, con la Luna Nuova è un momento eccellente per pianificare insieme al partner le prossime vacanze o alcune divertenti avventure! Soli: se volete scovare la perla rara dovete uscire, farvi notare e mettere alla prova il vostro potere di seduzione.

Oroscopo 28 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Concentratevi sulla ricerca di opportunità finanziarie che vi permettano di guadagnare di più e dunque, ad esempio, consentirvi di eliminare un debito! Con il Novilunio in Pesci adotterete un nuovo approccio alla gestione di bollette, tasse e denaro che condividete con altre persone. La presenza di Venere in Ariete accentua il vostro coraggio ed è il momento ideale per lanciarvi in nuove esperienze che potrebbero inoltre cambiare la vostra prospettiva. Amore: in coppia, per migliorare la relazione, farete nuovi passi mano nella mano. Parlerete di progetti a due e avrete un atteggiamento più positivo. Soli: conquistati da una persona affascinante conosciuta di recente. Se l’altro/a ricambia tuttavia evitate di saltare le tappe.

Oroscopo 28 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Pesci sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro: rappresenta un’opportunità per dedicare tempo ed energie ai rapporti importanti. Nelle prossime quattro settimane nella vita sociale potreste incontrare molte nuove persone. E’ possibile che entriate a far parte di un nuovo gruppo di amicizie o in società con una persona oppure lavorerete in un nuovo ufficio. Per il vostro segno la parola chiave è “collaborazione”! Amore: in coppia, il Novilunio al vostro segno parla di impegno. Con il partner potreste decidere di cambiare casa o sposarvi. Soli: incontro con una persona che come voi desidera la stabilità. Potrebbe trattarsi dell’anima gemella e di sicuro non ve la farete scappare…

Oroscopo 28 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna Nuova in Pesci, è il momento ideale per dare il via ad abitudini sane mirate al benessere ed esaminare se in ciò che fate quotidianamente vi aiutano o vi ostacolano nel raggiungimento degli obbiettivi. Fate attenzione alle abitudini che adottate in questo momento poiché potreste mantenere anche quelle negative… Cercate anche di apportare delle modifiche alla routine lavorativa. Siate un po’ egoisti non abbiate timore di mettervi al primo posto. Amore: in coppia, con il partner rifiutate di lasciarvi sopraffare dalle preoccupazioni di lavoro e stabilirete dei limiti. La relazione viene prima di tutto. Soli: la vita sentimentale è in primo piano: In programma ci sono nuovi incontri, nuove conquiste e non vi annoierete.

Oroscopo 28 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Pesci per il vostro segno è un transito eccellente, sarete più motivati che mai a dare il via a un progetto, a un hobby o a un’attività che accenda il vostro entusiasmo. Questo transito vi permette inoltre di capire cosa è che vi piace davvero, vi diverte e vi regala gioia! Seguite la voce del cuore e avrete splendide sorprese. Lasciare qualcosa alle spalle o uscire fuori da una routine monotona può portare a un nuovo inizio a livello creativo e ricreativo. Amore: in coppia, vivrete momenti romantici e di passione: sfruttate il Novilunio per riaccendere la fiamma, esprimete i vostri desideri piccantini. Soli: grande possibilità di incontrare l’anima gemella! La Luna Nuova parla di vero amore e di grande passione!

Oroscopo 28 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Pesci sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e nell’arco dei prossimi sei mesi al riguardo prenderete in considerazione l’acquisto di una casa o di prenderne una in affitto, pensare di mettere su una famiglia! Potreste anche rinnovare l’abitazione o acquistare nuovi mobili oppure adottare un approccio diverso per migliorare le relazioni con le persone care. Il transito apre un nuovo ciclo che vi consentirà di seguire un programma quotidiano in linea con le vostre esigenze e trovare un equilibrio tra il lavoro e la vita privata. Amore: in coppia, conversazioni appassionate e riavvicinamenti intensi. In programma c’è una serata hot! Soli: gli incontri sono divertenti ma vi manca l’amore? Guardatevi intorno…

Oroscopo 28 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna Nuova in Pesci avrete un nuovo modo di pensare e parlare delle situazioni, anche sul posto di lavoro e nelle prossime quattro settimane, ciò vi permetterà di comunicare in modo più efficace con il mondo circostante. Sarete più curiosi, spinti ad ampliare i vostri orizzonti, a frequentare un corso di studi, uscire dalla vostra zona di comfort. Il transito vi rende più allegri, gioiosi, più aperti con chi vi circonda e con amici sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Amore: in coppia, l’amore vi ispira, con la dolce metà parlate con il cuore. Soli: è una giornata in cui contattare una persona che ha acceso il vostro interesse o per aggiornare i profili sui social media così da essere intriganti per i potenziali corteggiatori.

Oroscopo 28 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Pesci punta i riflettori sul vostro settore delle finanze e con cinque pianeti in questo segno siete come una calamita acchiappa soldi! E’ possibile, ad esempio, che grazie a un affare entri una consistente somma di denaro o avrete un aumento di stipendio oppure che troverete una nuova fonte di reddito. Il transito inoltre è perfetto per studiare nuove strategie così da poter eventualmente risparmiare denaro e stabilire chiari obiettivi finanziari. Amore: in coppia, con la dolce metà potreste esaminare il budget ed è un ottimo momento per eliminare eventuali spese inutili. Soli: quella che pensate sia un’avventura senza futuro potrebbe, a sorpresa, trasformarsi in una romantica storia d’amore!

Oroscopo 28 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

iLa Luna Nuova nel vostro segno annuncia un nuovo inizio, accentua la creatività! È tempo di prendere in considerazione più seriamente uno dei vostri sogni e trasformarlo in realtà. Nell’arco dei prossimi sei mesi, vorrete fare quante più cose nuove possibili. Rappresentano i semi che pianterete e che verso il 7 settembre vi permetteranno di ottenere un ottimo raccolto! Dare il via a nuove iniziative potrebbe includere, ad esempio, cercare un nuovo lavoro, conoscere nuove persone, cambiare una relazione o persino il vostro look! Amore: in coppia, c’è un ritorno alla fiducia nel futuro e alla solidità della vostra unione! Soli: in programma c’è un incontro e entrambi avrete voglia di prolungare all’infinito la conversazione…