Cosa dice l’oroscopo del 10 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 10 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ la giornata ideale per correggere la rotta o modificare i progetti che avete in cottura. Ricordate che il destino è nelle vostre mani e potete plasmarlo come desiderate. Ciò che un tempo sembrava impossibile potrebbe improvvisamente iniziare a sembrare fattibile. Una nuova prospettiva, una strategia intelligente o un supporto inaspettato potrebbero essere d’aiuto a trasformare un ostacolo in un trampolino di lancio. Non vi resta che prendere l’iniziativa. Amore: in coppia, deciderete di mettere fine a eventuali contrarietà che inquinano la relazione. Soli: vi sentite pronti ad affrontare la situazione da una nuova prospettiva, più positiva.

Oroscopo 10 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Con i passaggi odierni la parola chiave della giornata è socializzare. L’amicizia, il sostegno reciproco e la collaborazione vi permetteranno di ottenere dei vantaggi. Le relazioni con persone influenti potrebbero aprire nuove porte o offrire delle opportunità inaspettate e mettervi in grado di raggiungere un obbiettivo, realizzare un progetto. A patto uscire, frequentare ambienti diversi dal solito e socializzare, ampliare la cerchia dei contatti. Amore: in coppia, serata ideale per mostrare tenerezza ma soprattutto sensualità: ne trarrete grandi benefici… Soli: esprimete l’interesse per una persona: apprezzerà la vostra franchezza.

Oroscopo 10 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con i passaggi odierni nel vostro territorio circolano emozioni forti, potreste pensare che lavoro o vita privata, chi vi circonda stia superando dei limiti, non vi trattano come meritereste e non si accorgano del vostro costante impegno. Forse è arrivato il momento di cambiare atteggiamento: stop alla riservatezza, mettetevi al centro della scena e mostrate di che stoffa siete fatti. Nessuno deve dare per scontato ciò che fate ma apprezzare i vostri sforzi. Amore: in coppia, un po’ insoddisfatti, spaccate il capello in quattro. Non è certo il massimo per andare d’accordo. Soli: trasformate in un dramma piccole cose. Se avete un appuntamento, rimandate.

Oroscopo 10 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un giovedì in cui siete positivi e trasmettete questo stato d’animo a chi vi circonda, avete inoltre la possibilità di vedere chiaramente quelle situazioni che di recente sono state motivo di preoccupazione o stress e finalmente risolvere. E’ inoltre la giornata ideale per socializzare, stringere nuove amicizie e condividere le vostre idee. Nel lavoro, complimenti ed elogi da parte del boss e dei colleghi, vi permetteranno di capire che siete sulla strada giusta. Amore: in coppia, la vostra spontaneità è una qualità molto importante ed essenziale nella relazione. Soli: potreste prendere una gentilezza per un corteggiamento. Piedi per terra.

Oroscopo 10 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Dove è che investite il tempo, le energie e la vostra attenzione? I vostri atteggiamenti contribuiscono al raggiungimento degli obbiettivi oppure vi distolgono? Rispondete sinceramente poiché in questo modo avrete la possibilità di evolvere e progredire! Sul piano delle finanze, di recente potreste aver avuto delle difficoltà: sebbene stressante ora la ruota tornerà a girare in positivo, tutto inizierà a funzionare nuovamente con vostro sollievo. Amore: in coppia, evitate di portare a casa le preoccupazioni professionali: non appesantite la relazione. Soli: dovete dirigere l’attenzione su persone che sono davvero interessate a voi.

Oroscopo 10 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con altri pianeti: l’atmosfera è pesantucci e, lavoro o vita privata, rischiate di discutere con una persona. Non andrà avanti per molto ma nei suoi confronti proverete un po’ di risentimento, forse perché le sue parole vi sembreranno esagerate o ingiuste. Chiedetevi, comunque, se per caso abbiate ingigantito anche voi la questione! Per fortuna alcuni eventi sociali saranno piacevoli e gratificanti, vi rilasserete! Amore: in coppia, evitate di essere confusionari, esprimete le vostre idee al partner ma senza fretta. Soli: è una fase in cui siete un po’ disorientati ma domani dovreste ritrovare un po’ di brio!

Oroscopo 10 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il programma di lavoro potrebbe anche essere impegnativo ma oggi siete distratti, la vostra mente sarà altrove… Di tanto in tanto fa bene concedersi di vagare mentalmente, non tenere tutto sotto controllo ma occhio a inserire il pilota automatico per l’intera giornata poiché potreste trascurare importanti dettagli di lavoro. Al contempo individuare nuove abitudini quotidiane potrebbe caricarvi di belle energie e cambiare in positivo le vostre giornate. Amore: in coppia, il partner ha in serbo per voi una sorpresa: qualcosa che aspettavate da tempo e che vi renderà felici. Soli: un incontro fa rinascere la speranza e nascere una bella storia d’amore!

Oroscopo 10 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Per alcuni segni zodiacali i passaggi odierni sono poco positivi ma voi al contrario sarete più produttivi che mai, proverete soddisfazione eliminando man mano gli impegni dalla lista delle cose da fare. Anche se le vostre priorità saranno le responsabilità personali e il lavoro, in serata cercate di ritagliare un po’ di tempo da trascorrere con gli amici, in generale nella vita sociale siate aperti a nuove possibilità, potrebbero nascere relazioni straordinarie. Amore: in coppia, avete voglia di leggerezza, di stare bene e direte chiaro e tondo che non volete parlare di argomenti complicati. Soli: voglia di divertirvi. Il vostro motto è “chi mi ama mi segua”…

Oroscopo 10 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui avrete la consapevolezza delle situazioni che non contribuiscono al vostro benessere emotivo. Vi porrete alcune domande e troverete la forza per eliminare qualsiasi cosa o persone che vi appesantiscono. E chiudere i legami non sarà così difficile come lo era in passato. E’ in atto un processo di cambiamento, avete voglia di andare oltre i soliti schemi, le solite aspettative e sentite che non potete fermare il corso degli eventi. Amore: in coppia, mantenere la calma è complicato! Evitate di dare il via a discussioni su argomenti spinosi. Soli: per oggi, incontri e appuntamenti non sono una priorità. Non siete al top.

Oroscopo 10 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi astrali odierni vi spingono a tenere per voi determinate questioni, non parlarne con nessuno, soprattutto se vi trovate di fronte a un cambiamento e non avete alcuna intenzione di accoglierlo. Ovviamente, nulla vi impedisce di chiudervi a riccio, tuttavia se qualcosa vi pesa parecchio, prendere un caffè e fare una chiacchierata con un amico potrebbe farvi sentire sollevati. A volte ci sono delle situazioni che è meglio tirare fuori anziché tenerle dentro. Amore: in coppia, nella relazione circolano tensioni a causa di malintesi o incomprensioni. Soli: le vostre aspettative sono alte quanto le barriere che erigete con gli altri. Difficoltà a lasciarvi andare.

Oroscopo 10 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il vecchio ma sempre valido proverbio dice “patti chiari, amicizia lunga” e ciò vale anche nelle questioni di denaro. Applicando questa semplice regola vi metterete al riparo da eventuali discussioni. Se ciascuno agisce lealmente non avrete brutte sorprese, i conti torneranno e una questione andrà in porto in modo positivo. Un po’ di fermezza, dunque, sembra sia necessaria per far capire ai vostri interlocutori la serietà e i termini della situazione. Amore: in coppia, pronti a impegnare le energie per migliorare la relazione e avrete idee molto romantiche. Soli: tanti incontri ma uno in particolare sarà all’altezza delle vostre aspettative.

Oroscopo 10 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Questo giovedì potrebbe essere un po’ complesso: avrete mille cose da fare, nel lavoro potrebbero chiedervi di concludere con urgenza un compito e voi sentirvi sotto pressione. Più in generale, per quanto vi è possibile evitate di prendere una decisione importante: potrebbe rivelarsi quella sbagliata oppure agirete influenzati da una persona malintenzionata. Su un altro piano: mostrate il vostro affetto alle persone care e sarete ricambiati con gli interessi. Amore: in coppia, con il partner, siete sulla difensiva. L’atmosfera non è delle migliori. Soli: chiusi a riccio, ignorate i messaggi e le chiamate. Vi direte che è meglio soli che male accompagnati…