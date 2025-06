Cosa dice l’oroscopo del 10 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 10 giugno Ariete (21 marzo-21 aprile)

Fino al 25 giugno Mercurio sosterà in Cancro, le vostre priorità saranno le questioni domestiche, familiari e al riguardo sarete spinti a mettere ordine. Farete in modo di pagare le bollette, gestire con attenzione le spese domestiche così da stare tranquilli. Al contempo, il pianeta è in dissonanza con Saturno e Nettuno nel vostro segno: troverete le parole giuste per affrontare una questione familiare complessa così da risolvere e andare avanti. Amore: in coppia, bisogno di sicurezza e potreste chiedere al partner di pianificare insieme un progetto importante. Un modo per rassicurarvi. Soli: la solita impulsività sarà sostituita da un atteggiamento più equilibrato e da una sana revisione della vostra situazione.

Oroscopo 10 giugno Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il transito di Mercurio in Cancro – fino al 25 giugno – vi sarà più facile stringere le relazioni: se, ad esempio, volete mantenere i contatti in un nuovo rapporto personale o di lavoro, capirete immediatamente se ne vale o meno la pena. Il pianeta è in dissonanza con Saturno e Nettuno in Ariete: avrete una visione chiara di una situazione spinosa e capirete cosa dire. Tuttavia procedete con cautela e affrontate la conversazione con delicatezza. Amore: in coppia, particolarmente efficaci a esprimere ciò che pensate e soprattutto i vostri sentimenti. Se avete qualcosa da farvi perdonare, ad esempio, è la giornata perfetta. Soli: se fino a ora non avete osato avvicinare chi vi attrae, oggi non dovete esitare.

Oroscopo 10 giugno Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio in Cancro fino al 25 giugno sosta nel vostro settore delle finanze: guadagnerete di più e renderete la vostra vita più confortevole. Potrebbero esserci dei momenti in cui sarete preoccupati ma nel complesso, è un buon momento per capire più chiaramente ciò di cui avete bisogno e desiderate. Su un altro piano: il pianeta è in dissonanza con Saturno e Nettuno, il che vi permetterà di capire il vero valore di un’amicizia e rafforzarla. Amore: in coppia, fate in modo che questa giornata sia indimenticabile e se necessario date nuovo slancio alla relazione. Soli: gli incontri sono possibili, a patto che usciate dagli amici o dal contesto abituale. Internet potrebbe riservare delle belle e intriganti sorprese.

Oroscopo 10 giugno Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio entra nel vostro segno, sosterà fino al 25 giugno, e sarete più inclini a parlare di voi stessi, il che non è una cosa negativa. Molto spesso siete voi ad ascoltare le storie degli altri ma ora sarete spinti a raccontare le vostre. Se siete consapevoli di dedicare troppo tempo agli altri è il momento di ristabilire un equilibrio. Cercate inoltre di seguire la vostra strada, infischiandovene – anche nel lavoro – delle opinioni di chi vi circonda. Il successo sarà vostro. Amore: in coppia, circola una bella leggerezza, avete entrambi delle splendide idee per uscire e distrarvi. Soli: negli affari di cuore avete intenzione di lanciarvi? la cosa migliore per conquistare è essere voi stessi, naturali e non indossare maschere.

Oroscopo 10 giugno Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino al 25 giugno, Mercurio in Cancro sosterà alle spalle del vostro segno: esaminerete con attenzione alcune questioni personali ma evitate di dare troppo peso a quelle che ormai non hanno più valore nella vostra vita. È un buon transito in cui fare ricerca o preparare le basi per progetti futuri. Al contempo potrebbe esserci un conflitto con una persona per voi importante. Evitate di essere testardi e imporvi a tutti i costi: cercate di essere più flessibili. Amore: in coppia, date prova di comprensione: con il partner oggi sarete esigenti, vi concentrate su ciò che lui (lei) non fa, ignorando tutto ciò che lui (lei) fa per voi. Soli: cercate di essere più spontanei. Per conquistare è sufficiente il vostro fascino.

Oroscopo 10 giugno Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio in Cancro e Venere in Toro sono in sintonia con il vostro segno: due splendidi passaggi se avete in mente un progetto personale o di lavoro oppure è in fase di cottura. Potreste realizzarlo nei prossimi giorni. Per alcuni può trattarsi di un viaggio mentre per altri riguarderà un corso di formazione che in seguito vi sarà molto utile. Sarete interessati a frequentare persone che hanno idee innovative e originali: insieme potreste dare il via a un’iniziativa importante. Amore: in coppia, non esitate a dire al partner cosa avete nel cuore. Troverete le parole giuste. Soli: i passaggi odierni sono d’aiuto a superare l’eventuale timidezza – o comunque la riservatezza – e a osare, fare il primo passo. Farete centro.

Oroscopo 10 giugno Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la sosta di Mercurio in Cancro fino al 25 giugno nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, se avete intenzione di parlare con il boss o un superiore saprete quando sarà il momento giusto e quando stare alla larga, soprattutto se volete chiedere un aumento di stipendio. Sfruttate il transito per stringere relazioni con chi può essere d’aiuto a raggiungere gli obbiettivi e le ambizioni. Siate estroversi, socievoli e nasceranno cose positive. Amore: in coppia, ritroverete gradualmente il desiderio e sarete pronti a riconquistare l’altra metà. Sarete più teneri e disposti a perdonare i piccoli passi falsi del partner. Soli: più intraprendenti, con tanta voglia di conquistare un cuore. Avanti tutta!

Oroscopo 10 giugno Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Cancro, fino al 25 giugno rappresenta un invito a trovare qualcosa che catturi la vostra attenzione. Che si tratti di un’opportunità, di una nuova avventura, di un’esperienza inedita o di una sfida che vi permetterà di apprendere nuovi argomenti, la seguirete con entusiasmo. Ma, sia chiaro, dovrà catturare anche il vostro cuore, le vostre emozioni. Se non proverete infatti un’attrazione emotiva, l’interesse svanirà rapidamente. Amore: in coppia, la passione, la voglia di dare nuovo slancio alla relazione è tale che il partner non potrà rifiutarvi nulla… Soli: siete spontanei, simpatici, allegri e soprattutto affascinanti: un mix che vi garantisce il successo, conquiste e tenere conversazioni.

Oroscopo 10 giugno Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con Mercurio in Cancro, fino al 25 giugno, è il periodo ideale per dare il via a una pianificazione finanziaria strategica, per ottenere un maggiore rendimento dal denaro e per aprirvi a un cambiamento. Sarete spinti a parlare di contratti, accordi e impegni che ormai non funzionano. Il che potrebbe significare una rinegoziazione – o persino l’eliminazione – soprattutto se vi sentite “sfruttati”. In questo caso, evitate che le emozioni prendano il sopravvento. Amore: in coppia, una bella complicità promette splendidi momenti sia nel quotidiano che nell’intimità. Soli: i passaggi sono favorevoli alla condivisione con gli altri. Uscite, esprimete le vostre idee, le opinioni ma senza imporvi, non è necessario.

Oroscopo 10 giugno Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Cancro, fino al 25 giugno sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: dalle conversazioni emergeranno delle informazioni importanti. Molte delle vostre idee trarranno vantaggio dai commenti e consigli degli altri e ciò vi consentirà di avere maggiore chiarezza. Venere in Toro, indica che potreste ricevere una proposta e deciderete velocemente. Saprete cosa volete e la disponibilità a raggiungere un accordo sarà totale. Amore: in coppia, i passaggi astrali rafforzano i vostri sentimenti ma soprattutto sono d’aiuto a esprimerli. Raccoglierete i frutti… Soli: rassegnati alla solitudine? Avrete l’opportunità di incontrare una persona che darà una totale e benefica scossa alla vostra vita.

Oroscopo 10 giugno Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La presenza di Mercurio in Cancro – fino al 25 giugno – nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro, rappresenta un invito ad apportare alcune modifiche da cui trarrete grande beneficio. Se avete trascurato qualche sana abitudine, è il momento ideale per correggere la rotta. Il pianeta è in dissonanza con Saturno e Nettuno: nel lavoro e negli affari anche se al momento la situazione è caotica darà il via a un rinnovamento. Amore: in coppia, è una buona giornata per analizzare la situazione e se necessario cambiare qualcosa. Parlarne con il partner creerà complicità. Soli: in conflitto tra ragione e sentimento. Il dilemma vi sembrerà insormontabile, quando invece non lo è affatto.

Oroscopo 10 giugno Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Cancro, fino al 25 giugno, accentua la vostra creatività, il che vi permetterà di sviluppare ottime idee su molteplici situazioni. Potrebbe trattarsi di sistemare qualcosa che non è andato per il verso giusto o a canalizzare il vostro talento così da sentirvi soddisfatti o, non ultimo guadagnare di più. Potreste sentirvi spinti ad apprendere nuovi argomenti, esplorare un nuovo interesse o affinare un’abilità: andate avanti (tenendo i piedi per terra). Amore: in coppia, entrambi siete pieni di attenzioni e complimenti reciproci. Splendide emozioni. Soli: potreste amare in segreto una persona: dite no alla timidezza e fate il primo passo. Lanciarvi nel rischio (senza ovviamente esagerare) ha un suo fascino…