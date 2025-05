Cosa dice l’oroscopo del 10 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 10 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio esce dal vostro segno, entra in Toro e nel fine settimana è in dissonanza con Plutone: potreste avere una discussione accesa con una persona. Tuttavia evitate di arrivare a una rottura, non si può andare d’accordo su tutto. Fino al 26 maggio il pianeta sosta nel vostro settore delle finanze: vi metterà in grado di guadagnare di più o di ottenere una somma di denaro che vi devono. Amore: in coppia, il partner ha bisogno di dolcezza, non di ordini per cui lasciate spazio senza voler dettare tempi e soluzioni. Soli: un incontro può destabilizzarvi ma in modo positivo. Non abbiate fretta: alcune emozioni vanno semplicemente vissute.

Oroscopo 10 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino al 26 maggio, Mercurio sosta nel vostro segno e vi sarà più facile esprimere opinioni ed emozioni. Se dovesse presentarsi l’opportunità di dare il via a un progetto e farlo funzionare, avrete la sensazione di dover coglierla al volo. Ma potrebbe essere più opportuno aspettare che la situazione si sistemi così da capire cosa fare e quando agire. La pazienza può essere fondamentale. Amore: in coppia, serata intensa e sensuale, con il partner vi capite con un solo sguardo. Soli: avvertite il desiderio di un amore vero, affidabile.. Il cuore ha bisogno di sicurezza, sì, ma anche di un pizzico di magia. E oggi potreste trovarla proprio dove non cercavate.

Oroscopo 10 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio in Toro, da oggi e fino al 26 maggio sosta alle spalle del vostro segno: annuncia un periodo di riflessione in cui potreste essere tentati di analizzare eccessivamente eventuali errori commessi. Atteggiamento da evitare: è tempo di accettare il passato e trovare una nuova strada da percorrere. Privilegiate la serenità, il riposo mentale e scegliete le vostre “battaglie” con attenzione. Amore: in coppia, attenzione a non parlare troppo: provate ad ascoltare davvero, il partner ha bisogno di sentirsi accolto. Soli: brillanti, socievoli, molto loquaci e conquistate. Se qualcuno rimane quando smettete di parlare, forse vale la pena di guardarlo con occhi diversi.

Oroscopo 10 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio oggi entra in Toro, nel vostro settore della vita sociale e fino al 26 maggio è un ottimo momento per stringere nuove relazioni che, non ultimo, potrebbero essere d’aiuto ad aprire nuove porte csì da realizzare i vostri sogni. Attività di gruppo, coinvolgimento e collaborazione nella cerchia delle amicizie e rapporti con i colleghi in questo momento possono essere molto fruttuosi! Amore: in coppia, siete in vena di tenerezza, ma oltre che offrirla vorreste riceverla. Soli: siete più inclini all’intuito che alla logica. E fate bene: oggi, un gesto, un dettaglio o un silenzio condiviso possono dire molto più di mille frasi preparate.

Oroscopo 10 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Mercurio in Toro che fino al 25 maggio sosta nel vostro settore della carriera, è d’obbligo impegno le energie nei vostri obbiettivi e realizzare alcune ambizioni. Se volete fare passi avanti, “lavorate” sulla vostra reputazione e sull’immagine: che si tratti di rinnovare il look o di frequentare un corso, investite su tutto ciò che può essere d’aiuto a raggiungere tutto ciò che avete a cuore. Amore: in coppia, il partner ha bisogno della vostra presenza non solo apparente: una carezza, uno sguardo che dice “sono qui solo per te”. Soli: siete irresistibili, ma dovreste avvicinare chi privilegia il vostro mondo interiore e non solo il vostro aspetto.

Oroscopo 10 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto di Mercurio in Toro, da oggi e fino al 26 maggio il vostro stato d’animo è più positivo, in qualsiasi circostanza sarete molto convincenti ed è inoltre un ottimo periodo per ampliare gli orizzonti. Vivere nuove esperienze, pianificare un bel viaggio o iscrivervi a un corso di studi per apprendere nuovi argomenti vi sarà molto utile e vi permetterà di vivere con maggiore entusiasmo. Amore: in coppia, chiarire è necessario, ma fatelo con empatia: non è il momento di elencare torti e ragioni. Soli: un incontro potrebbe scatenare dei dubbi ma non fate marcia indietro per paura di perdere il controllo delle emozioni. Fidatevi.

Oroscopo 10 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Mercurio in Toro, fino al 26 maggio nel vostro settore della trasformazione, l’intuito sarà al top! Nelle prossime due settimane, sarete in grado di leggere tra le righe, scoprire il significato nascosto di ogni parola e di cogliere le motivazioni nascoste delle persone. Non è escluso che in questo momento sul fronte finanze, vi troverete a dover negoziare per un acquisto oppure una vendita. Amore: in coppia, le relazioni perfette non esistono. Provate a dire davvero cosa sentite: l’equilibrio non nasce dal silenzio. Soli: una persona che sembrava indifferente oggi vi corteggerà. Lasciate spazio all’imprevisto: è lì che sboccia ciò che cercate da tempo.

Oroscopo 10 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Toro fino al 26 maggio sosterà nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro. Se ci sono state delle turbolenze è tempo di seppellire l’ascia di guerra e di fumare il calumet della pace.. Anche se un eventuale compromesso può essere difficile, tenete presente che renderà la vita molto più facile per cui evitate di essere ostinati! Cercate di costruire relazioni durature. Amore: in coppia, regnano gioia e complicità e la relazione è molto appagante. Soli: gli incontri saranno piacevoli, persino costruttivi. Lasciate che qualcuno vi corteggi senza indossare maschere. Se lo sguardo regge il vostro, forse merita più di quanto crediate

Oroscopo 10 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino al 26 maggio, Mercurio in Toro sosterà nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro. E’ un ottimo momento per organizzare meglio la vostra vita domestica e le abitudini quotidiane così da eliminare l’inutile o il frivolo e migliorare la produttività. Semplificate la vostra vita e la cambierete al meglio. Prendere cura del vostro corpo in questo periodo deve essere una priorità. Amore: in coppia, cercate di riaccendere la complicità con una novità: una passeggiata insolita, un gioco erotico, una richiesta inedita… Soli: avete fascino e carisma ma dovreste smettere di scappare quando la situazione diventa impegnativa. Pensateci.

Oroscopo 10 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio entra in Toro, per il vostro segno è un transito eccellente, rende l’atmosfera leggera e rappresenta un invito a liberarvi dallo stress e pensare al divertimento. Nelle prossime settimane le idee creative si moltiplicheranno e sarete spinti a coltivare le vostre passioni, i vostri hobby. Il transito migliora inoltre le vostre capacità comunicative e di trasmettere il vostro messaggio. Amore: in coppia, più teneri, siete pronti ad ascoltare il partner. Un gesto spontaneo può far crollare i muri. Soli: potreste avere nostalgia di una vecchia fiamma o rivalutare qualcuno mai preso sul serio. Oggi scoprirete che l’affetto, quello vero, non ha scadenze.

Oroscopo 10 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Toro da oggi e fino al 26 maggio punta i riflettori sul vostro settore della casa, della famiglia. Il transito rappresenta un’opportunità per risolvere eventuali problemi riguardanti l’abitazione e migliorare il dialogo con le persone care. Tuttavia sarete testardi ma soprattutto se siete in una fase di trattativa per la vendita di un bene immobile la cosa migliore è trovare un compromesso. Amore: in coppia, cercate nuovi modi per esprimere affetto e al contempo raddoppiate le attenzioni nei confronti del partner. Soli: una persona, a sorpresa, vi farà sentire finalmente capiti. Non dovete temere le emozioni forti ma viverle intensamente.

Oroscopo 10 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Toro sosta nel vostro settore della comunicazione fino al 26 giugno. Per il vostro segno è un ottimo transito, il pianeta accentua la curiosità, la voglia di conoscere e imparare, l’attenzione ai dettagli e la capacità di svolgere più cose contemporaneamente. Nelle prossime settimane la comunicazione con chi vi circonda sarà armoniosa. Non è escluso che riuscirete a concretizzare un progetto. Amore: in coppia, desiderate profondità ma anche leggerezza. Se qualcosa non torna, affrontate la conversazione con dolce fermezza. Soli: pronti a vivere emozioni autentiche: un incontro potrebbe offrirle pienamente.