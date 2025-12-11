Cosa dice l’oroscopo del 12 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 12 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto tra la Luna in Bilancia e Mercurio in Sagittario è la giornata ideale per rafforzare le relazioni, risolvere eventuali incomprensioni o condividere idee. Avrete tanto calore ed entusiasmo e saranno d’aiuto a stringere ottime relazioni, avrete la possibilità di trovare degli alleati utili nel lavoro. Più entrerete in contatto con gli altri, vi unirete a un gruppo e metterete insieme le idee, tanto più saranno produttivi i prossimi giorni e le settimane. Amore: in coppia, desiderio al top, c’è un rinnovato slancio. Soli: siete pronti a raccogliere qualsiasi sfida: nuove conoscenze o riprendere i contatti con un/a ex.

Oroscopo 12 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui concentrare l’attenzione sul vostro benessere e l’equilibrio tra lavoro e vita privata vi permetterà di avere delle splendide intuizioni che vi permetteranno di alleviare la pressione.Probabilmente avete grandi ambizioni, aspettative su ciò che dovreste realizzare e non escluso siano molto alte. Il buon aspetto Luna-Mercurio odierno rappresenta un invito a delegare qualcosa. Amore: in coppia, la relazione è in fase di ascesa, c’è una bella evoluzione. L’impegno con il partner è totale ed è la chiave di tanti momenti intensi. Soli: state iniziando una nuova fase: stop al passato e guardate al futuro.

Oroscopo 12 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Bilancia in buon aspetto con Mercurio vi rende molto simpatici, farete in modo di piacere a tutti e in questo modo attirerete l’attenzione.Vi esprimete in modo brillante e ciò vi permetterà di trovare un terreno d’intesa in una situazione complicata. La vita sociale movimentata vi permetterà di trovare nuovi stimoli e di prendere in considerazione nuove opportunità da esplorare nel vostro percorso professionale. Amore: in coppia, un dialogo affettuoso riscalderà un’atmosfera un po’ freddina. Soli: farete una conquista ma non è detto che voi proverete attrazione. Ciò che vi divertirà è vedere che avete fatto colpo!

Oroscopo 12 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Troppe chiacchiere oggi potrebbero essere motivo di stress per cui limitate le conversazioni così da potervi concentrare sulle vostre idee e sulle persone che credono nelle vostre capacità. Dal pomeriggio la Luna in Bilancia sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: vi spingerà a inondare amici e familiari di dolci sentimenti, affetto e attenzioni. In ogni caso tenete da parte un po’ di coccole anche per voi stessi. Amore: in coppia, con la dolce metà vi rassicurate, siete pieni di attenzioni ed è perfetto per vivere una serata romantica. Soli: avete le carte in regola per conquistare! Non dovrete fare molti sforzi, l’amore vi acchiapperà.

Oroscopo 12 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto tra la Luna in Bilancia e Mercurio in Sagittario annuncia un buon fine settimana per spostarvi uscire, avete bisogno di cambiare aria! È possibile che vi recherete in un posto che vi piacerà molto e che appagherà il vostro senso estetico. Tenete inoltre presente che è inoltre un ottimo momento per promuovere un’abilità o un talento. Le vostre idee sono brillanti e vanno condivise. Amore: in coppia, il partner vi dirà le parole d’amore che stavate aspettando, moltiplicherà le attenzioni. Soli: la persona che vi attrae vi circonderà di tenerezza, di manifestazioni d’amore. Belle emozioni!

Oroscopo 12 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Luna-Mercurio, qualsiasi conversazione con le persone care riguardante la casa, le finanze o alcune questioni familiari sarà d’aiuto a prendere le decisioni giuste. Vi esprimerete con affetto, il che favorirà la comprensione e rafforzerà le relazioni. Su un altro piano: visto che nel lavoro siete più che mai impegnati, date voce alla creatività e organizzate qualcosa di divertente. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono state delle turbolenze, il partner farà di tutto per dimostrare il suo amore. Soli: moltiplicherete le possibilità di incontro e potreste trovare l’anima gemella. La riconoscerete?

Oroscopo 12 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna nel vostro segno è in armonia con Mercurio in Sagittario: il transito vi rende affascinanti, avete idee brillanti e una parlantina in grado di attirare chi vi circonda. E’ una giornata in cui entrate più facilmente in contatto con gli altri, gli incontri sono positivi. Il passaggio astrale accentua inoltre la sicurezza in voi stessi e sarete consapevoli di tutto ciò che potreste realizzare nel giro di poco tempo. Amore: in coppia, se avvertirete che la tensione aumenta, anche di poco, sarete pronti a dare il via a un dialogo e risolverete. Soli: stringerete nuove conoscenze, sfrutterete il fascino, il sex appeal a tutto campo e funzionerà.

Oroscopo 12 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno e potrebbe scatenare un po’ di insicurezza riguardo alle decisioni e impegni riguardanti il lavoro. Poiché è in buon aspetto con Mercurio in Sagittario, il consiglio astrale è quello di rallentare il ritmo così da ritrovare la concentrazione e la fiducia in voi stessi. Sfruttate questo tempo per prendere nota di ciò che state affrontando e come potete valutarlo. Amore: il fine settimana inizia come piace a voi: c’è accordo, comprensione, complicità totale e passione. Soli: sentite che potete conquistare e avete ragione! Siete audaci, ottimisti, in grado di fare tutto. L’amore vi sta aspettando!

Oroscopo 12 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Grazie al buon aspetto tra la Luna in Bilancia e Mercurio nel vostro segno, siete di buon umore, ottimisti, avvertite un benefico senso di libertà. Forse vi siete concessi un viaggetto oppure avete un progetto in grado di distrarvi, rimane il fatto che il fine settimana dovrebbe essere piacevole, la vita vi sembrerà più leggera. Metterete da parte tutto ciò che negativo e coglierete il positivo. Amore: in coppia, sembra che il partner si stia annoiando, vorrebbe una relazione più vivace! È meglio rimediare passando una serata con gli amici. Soli: se siete stufi dell’attuale situazione e vorreste incontrare nuove persone. dovreste rivedere i vostri standard.

Oroscopo 12 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna In Bilancia sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: potreste pensare che condividere con gli altri le idee, i progetti e opinioni sia inopportuno ma visto che è in buon aspetto con Mercurio, dovreste farlo! Resterete sorpresi da quante persone sono d’accordo con voi, apprezzano ciò che dite. Potreste inoltre scoprire di avere più amici e sostenitori di quanto pensavate. Amore: in coppia, la relazione è sotto i riflettori ed è sempre più appassionata! Con il partner prenderete delle decisioni importanti. Soli: Cupido scocca la freccia e avete un appuntamento con l’amore, dunque preparatevi.

Oroscopo 12 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il vostro buonumore stimola chi vi circonda ma non solo, con il buon aspetto tra la Luna in Bilancia e Mercurio in Sagittario è la giornata ideale per socializzare, anche online, e fare delle nuove conoscenze. Vi sentite pronti a sfruttare al meglio questa fase e desiderosi di essere coinvolti il più possibile. Tenete inoltre presente che da conversazioni e incontri potrebbero nascere belle opportunità. Amore: in coppia, non rimanete chiusi in casa, con il partner cercate di uscire di più. Farà bene a entrambi! Soli: potreste ricevere notizie da una persona che avete amato. Sarete liberi di scegliere se continuare o meno a sentirvi.

Oroscopo 12 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ il momento di risolvere i problemi – anche eventualmente riguardanti le finanze – eluderli sarebbe un errore. Non c’è bisogno di affrontare tutto da soli: qualsiasi cosa stia accadendo può esservi d’aiuto una persona che ha esperienza e competenze. Se avete bisogno di un supporto dovete chiederlo! E non esaurite le vostre energie cercando di risolvere i problemi degli altri. Amore: in coppia, il partner potrebbe fare delle critiche e vi sembreranno ingiustificate. Evitate di partire in quarta e fate leva sul senso dell’umorismo. Soli: se un appuntamento viene rimandato non dovete farne un dramma. E’ solo posticipato!