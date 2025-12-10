Cosa dice l’oroscopo dell’11 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 11 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio è in buon aspetto a Nettuno: oggi siete in grado di guardare al futuro, intravedere le possibilità che vi aspettano e capire come raggiungere il traguardo che avete a cuore, realizzare un progetto o un’idea con maggiore sicurezza in voi stessi! Mercurio sosterà in Sagittario fino al 1° gennaio, per il vostro segno un ottimo transito: avrete voglia di fare qualcosa di diverso, ad esempio un viaggio all’estero o visitare posti nuovi, cogliere un’opportunità che migliorerà la vostra vita. Amore: in coppia, la routine vi pesa, avete voglia di novità? Parlatene con la dolce metà con sincerità e troverete una soluzione. Soli: ce l’avete con un/a ex, volete vendicarvi? Attenzione, potrebbe ritorcersi contro di voi.

Oroscopo 11 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto Mercurio-Nettuno stimola la vostra immaginazione in modo tale da poter progettare dove volete trovarvi tra un anno. Oggi potete essere gli architetti della vostra vita ed è un’ottima giornata per elaborare alcuni piani. Mercurio in Sagittario, fino al 1° gennaio, punta i riflettori su un vostro settore del denaro. E’ possibile, dunque, che arrivi un risarcimento, un rimborso o una somma di denaro che vi devono. Avete inoltre la possibilità di far luce su alcuni problemi e chiarire. Amore: in coppia, siete generosi, altruisti al punto che i desideri della dolce metà verranno prima dei vostri. Soli: giornata ideale per incontri piacevoli e sinceri e forse l’inizio di una relazione che andrà avanti nel tempo.

Oroscopo 11 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto Mercurio-Nettuno conferma che state facendo tabula rasa del passato e avete davanti un mondo pieno di possibilità. Questo transito può essere d’aiuto a capire chiaramente qualcosa che in passato è stato fumoso. E’ una buona giornata per fissare alcuni nuovi obiettivi. Con Mercurio in Sagittario, fino al 1° gennaio, avete la possibilità di discutere di un contratto o di un accordo. Tuttavia, sarà indispensabile essere disposti a trovare un compromesso. Amore: in coppia, è un’ottima giornata per affinare i vostri progetti a due con buon senso e guardare con fiducia a un futuro luminoso. Soli: vi sarà facile stringere nuove relazioni attraverso conversazioni piacevoli e intriganti.

Oroscopo 11 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui grazie al buon aspetto Mercurio-Nettuno i pezzi del puzzle vanno al loro posto e avete la possibilità di realizzare la vita che desiderate, ad esempio una carriera di maggior successo, legami familiari più forti e contatti pronti a dare una mano. Sempre, ovviamente, con un atteggiamento razionale. Mercurio sosterà in Sagittario fino al 1° gennaio: evitate di focalizzare eccessivamente l’attenzione sui dettagli e di puntare alla perfezione, anche per quanto riguarda le relazioni. Amore: in coppia, comunicherete amorevolmente i vostri sentimenti, le emozioni e il vostro senso di condivisione. Il partner vi ama e lo dimostra. Soli: alla ricerca di nuovi flirt o di una storia? Oggi potreste incontrare la persona giusta.

Oroscopo 11 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il vostro intuito è più forte del solito e potreste essere spinti a pensare al futuro: avete tante strade da percorrere, dovete solo decidere quale imboccare. Ma sicuramente vi troverete sulla direzione giusta. Mercurio in Sagittario, fino al 1° gennaio, vi dota di buonumore, sarete attratti da persone, interessi o idee che portano nella vostra vita una ventata di freschezza. Lavoro o vita personale, tutti saranno d’accordo con voi, vi ascolteranno con attenzione. Potrebbe anche nascere una bella amicizia. Amore: in coppia, stop a eventuali vecchi rancori, ai dubbi, ai rimproveri e andate avanti mano nella mano! Soli: siete determinati, sicuri di voi stessi: è il momento perfetto per chiedere di uscire a una persona che vi attrae.

Oroscopo 11 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno, studierete dei piani per migliorare la vostra vita. E’ qualcosa a cui pensate da tempo e ora diventerete operativi! Con Mercurio in Sagittario – fino al 1° gennaio – è un periodo in cui che si tratti di lavoro o vita personale se volete far passare un vostro messaggio, dovete rimanere fermi sulle vostre posizioni. Esitare non andrebbe a vostro vantaggio e minerebbe la vostra autostima. Amore: in coppia, esprimete i sentimenti con generosità, la relazione vi appaga ampiamente! L’impegno, anche nel dialogo, sta dando i suoi frutti. L’eros vi avvicina ancora di più alla dolce metà. Soli: c’è la possibilità di una conquista promettente ma prima di lanciarvi, approfondite la conoscenza.

Oroscopo 11 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con l buon aspetto Mercurio-Nettuno qualcosa che direte durante una conversazione – forse un po’ agitata – con il boss, potrebbe indicare cosa sistemare o cambiare nell’ambito del lavoro. Il transito di Mercurio in Sagittario vi dota di maggiore chiarezza mentale: fino al 1° gennaio fate sentire la vostra voce per far passare le idee e concretizzarle. Molto convincenti ed entusiasti, ciò che direte avrà un impatto positivo. I rapporti con amici e familiari, infine, saranno gratificanti! Amore: in coppia, potreste essere un po’ inquieti ma parlare a cuore aperto, nella massima calma sarà aiuto. Favorirete la stabilità! Soli: è un’ottima giornata per incontrare l’amore o per fare amicizia, il che è perfetto se non volete impegnarvi.

Oroscopo 11 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui privilegiare quei contatti che sapete potrebbero essere d’aiuto è il messaggio che manda al vostro segno il buon aspetto Mercurio-Nettuno. Mercurio esce dal vostro segno ed entra in Sagittario: fino al 1° gennaio sosterà nel vostro settore del denaro. E’ una buona notizia: con questo transito potrebbe arrivare una somma o troverete un modo per aumentare le entrate. E’ uno dei periodi migliori dell’anno per sviluppare e concretizzare delle idee redditizie. Amore: in coppia, la relazione è solida, l’accordo è totale, avrete mille tenere attenzioni! Potete contare sulla reciproca fedeltà e sincerità. Soli: potreste dare il via a una relazione romantica o entrare in contatto con quella persona per voi speciale.

Oroscopo 11 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il buon aspetto Mercurio-Nettuno potrebbe indicare qualcosa in arrivo nella vostra vita privata e sentire che il tempo, le energie e l’impegno, prima che nel lavoro, dovrebbero essere rivolti nell’ambito personale. Mercurio fino al 1° gennaio sosterà nel vostro segno: al vostro fianco avrete degli alleati pronti a sostenervi in qualsiasi circostanza. Il potere delle parole è vostro: sfruttatelo, è grazie a questo che potete ottenere ciò che volete con straordinaria facilità o dare il via a nuovi progetti. Amore: in coppia, con il partner uscirete dal solito quotidiano. Il desiderio è al top e riscalda il cuore e il corpo… Soli: in vista ci sono innamoramenti, flirt, forse un po’ pazzerelli ma che vi regaleranno entusiasmo.

Oroscopo 11 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno, cercherete nuovi modi per raggiungere i vostri obiettivi. Avete fatto dei progressi, sicuro, ma per i vostri gusti tutto si sta ancora muovendo troppo lentamente. Tuttavia con Mercurio che oggi torna in Sagittario – fino al 1° gennaio – alle spalle del vostro segno, prima di prendere l’iniziativa, dovete fermarvi, riflettere e ascoltare attentamente l’intuito. Potreste aver voglia di stare un po’ per conto vostro, così da pianificare. Non abbiate fretta, date tempo al tempo. Amore: in coppia, avrete molte attenzioni per il partner, sarete meno riservati. Il che riscalderà la vostra serata. Soli: accettate gli inviti e uscite: avete la possibilità di incontrare nuove persone o dare il via a una storia.

Oroscopo 11 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Mercurio-Nettuno indica che potrebbe esserci un evento positivo che vi farà sentire più fiduciosi e ottimisti riguardo alla sicurezza professionale e finanziaria. Oggi Mercurio torna in Sagittario: fino al 1° gennaio, nel vostro settore della vita sociale: avrete la possibilità di entrare in contatto con le persone giuste pronte a sostenere le vostre idee, potreste stringere conoscenze utili per il lavoro o a dare una mano per raggiungere un obbiettivo oppure aprire la porta a nuove opportunità. Amore: in coppia, non vi annoierete: la passione si alterna a piccole discussioni. Cercate di tenere sotto controllo le emozioni. Soli: una persona vi attrae e volete accendere la passione, vi lancerà un invito molto intrigante.

Oroscopo 11 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il buon aspetto Mercurio-Nettuno è d’aiuto a vedere il lato positivo delle situazioni, il che vi metterà di buonumore. Il transito inoltre può indicare un accordo con una persona che per voi è importante. Mercurio oggi torna in Sagittario – fino al 1° gennaio – e nelle prossime settimane, sarete in una posizione ottimale per esprimere il vostro punto di vista, condividere le idee con chi vi circonda, soprattutto nell’ambito professionale. Non ultimo, è il momento giusto per fissare un incontro con il boss o un superiore e chiedere il meritato aumento di stipendio. Amore: in coppia, nella relazione circola serenità, amore e passione. Soli: concedetevi le cose belle della vita e invitate chi vi attrae a cena, al cinema, a un aperitivo…