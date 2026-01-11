Cosa dice l’oroscopo del 12 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Vi sentite bloccati, desiderate un cambiamento positivo ma avete forti dubbi? Se volete che le cose vadano bene, concentrate l’attenzione su altro, distoglierete la mente dalla vostra situazione.La buona notizia è che entro questa settimana si profilerà un cambiamento positivo significativo. E con il passare dei giorni, l’istinto vi dirà cosa fare per realizzarlo. Per ora, concentratevi su ciò che potete gestire facilmente. Amore : piccoli disaccordi e il motivo è l’influenza non sempre positiva di amici o familiari. Soli: poche possibilità d’incontro ma solo perché vi barricate dietro il timore di fare una scelta sbagliate. Non avete superato l’ultima storia d’amore e non siete pronti a fidarvi di nuovo.

Se desiderate fare passi avanti nella carriera e al contempo sentirvi al sicuro, ipianeti in Capricorno – fino a venerdì – vi dotano della concentrazione e motivazione giuste per pensare a progetto o raggiungere un obbiettivo che avete a cuore e mettervi in contatto con persone molto influenti. Tra qualche giorno con i pianeti in Acquario vi sentirete meno sotto pressione e inizierete a vedere i frutti del vostro impegno. Amore : in coppia, rischiate di essere esigenti con la dolce metà. Esprimete pure i vostri desideri ma con dolcezza. Soli: incontro con una persona originale, colta, a suo agio su qualsiasi argomento. Per conquistarla cercherete di risvegliare la sua immaginazione. Oroscopo 12 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un lunedì in cui potrebbe esserci un po’ di confusione, non è la giornata ideale per prendere iniziative coraggiose, decisioni radicali riguardo alle relazioni. Fino a sabato, quando Venere entrerà in Acquario e le cose si sistemeranno, le tensioni si attenueranno mantenete un basso profilo. Per oggi inoltre, state alla larga dai pettegolezzi poiché potrebbero ritorcersi contro di voi per cui impegnatevi nei compiti e impegni di lavoro. Amore: in coppia, un commento del partner vi irriterà ma non direte niente. E se aveste interpretato male? Soli: una persona che vi corteggia sembra essere molto insistente, vi telefona continuamente. Non darete più così facilmente il vostro numero.

E’ un lunedì positivo, siete di buonumore, entusiasti e spinti a confidarvi con una persona. I pianeti rappresentano un invito a non abbassare la guardia. Evitate di raccontare qualcosa di delicato a qualcuno a meno che non siate totalmente sicuri di poter concedere la vostra fiducia. In caso contrario, muovetevi con cautela. Nel pomeriggio con il buon aspetto Luna-Mercurio avrete via libera per conversare quanto, come e con chi volete. Amore: in coppia, nella relazione c’è un mix di complicità e forti sentimenti, la dolcezza si unisce alla passione. Soli: è una giornata in vi sentite attraenti e sicuri di voi stessi. Sarebbe sorprendente se non si presentasse un’opportunità per fare vostro un cuore.

Un amico a cui volete molto bene, sembra aver preso le distanze ma non dovete pensare che ce l’abbia con voi. Potrebbe avere dei problemi personali da risolvere e che non hanno nulla a vedere con la vostra relazione di amicizia. Nel pomeriggio il buon aspetto Luna-Mercurio sarà d’aiuto ad andare a fondo a tutti i problemi emersi all’inizio della giornata: le nuvole scompariranno e sarà più facile un dialogo aperto e sincero. Amore: in coppia, la tendenza odierna è quella di sfoderare il fascino con chiunque vi capiti sotto tiro. Occhio a scatenare la gelosia della dolce metà. Soli: negli affari di cuore avrete solo l’imbarazzo della scelta. Ma evitate di puntare gli occhi su persone che non fanno per voi.

Oroscopo 12 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Sfruttate le belle energie di cui vi dotano i pianeti in Capricorno, vi inviano delle vibrazioni positive ed è il momento ideale per imporvi, ritagliare il vostro posto al sole, mostrare quanto valete, firmare contratti, accordi anche con i soci. Volendo potrete aprire la porta anche a nuove opportunità. Oggi, vi impegnerete a fondo per trovare un terreno d’intesa con un cliente o un collega, oppure in alcuni casi con una persona cara. Amore: in coppia, siete sulla strada giusta, c’è un buon dialogo che vi permette di chiarei punti importanti e trovare una vera stabilità. Soli: bisogno di tirare su il morale? Non c’è niente di meglio di una bella serata con gli amici. Potreste inoltre conoscere una persona interessante.

Oroscopo 12 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I pianeti in Capricorno nel giro di una settimana entreranno in Acquario e potrete finalmente tirare un respiro di sollievo, ritroverete l’equilibrio perduto. Per oggi stringete ancora i denti e ignorate eventuali critiche, fatte da chi vi circonda solo con l’intento di insinuare i dubbi, ed evitate di partire in quarta. Presto ci sarà una svolta positiva nella vostra situazione, vi sentirete inoltre pronti a spingervi oltre i soliti limiti e abbattere le barriere. Amore: in coppia, generosi, darete molto al partner ma senza aspettarvi nulla in cambio. Una buon dialogo farà risparmiare qualche battibecco. Soli: potrebbe tornare una persona che avete amato o con cui siete in pausa. Ma non è escluso un nuovo incontro.

Oroscopo 12 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno vi rende più sensibili del solito ma i pianeti in Capricorno fanno arrivare sviluppi entusiasmanti, anche per fare passi avanti in un accordo che potrebbe essere molto redditizio. Tuttavia, potreste dover lavorare sodo per negoziare e ottenere ciò che desiderate. Su un altro piano: nella vita sociale potreste conoscere una persona e vi piacerà uscire e divertirvi insieme, godere della sua compagnia. Amore: in coppia, se nella relazione si è insinuata la routine, oggi arriverà una ventata di aria fresca. Che siate voi a prendere l’iniziativa o il partner a sorprendervi tornerà una splendida intesa. Soli: troverete il coraggio di avvicinare quella persona che da tempo vi attrae.

Oroscopo 12 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

gCon quattro pianeti in Capricorno la vostra attenzione in questi giorni è spesso rivolta alle finanze, alle questioni di sicurezza e comfort ma da sabato pian piano i pianeti entreranno in Acquario e vi sentirete meno sotto pressione. La Luna anche oggi sosta alle spalle del vostro segno e il desiderio di rilassarvi è forte, rimanendo dietro le quinte potreste avere splendide idee per aumentare le entrate. Per oggi non prendete decisioni importanti. Amore: in coppia, siete troppo tesi per sperare in una buona intesa. Non sopportate niente, a partire dalle parole del partner, qualunque siano! Soli: gli incontri ci sarebbero ma oggi non avete testa per l’amore. Serata in casa con un bel libro…

Oroscopo 12 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Scorpione è in buon aspetto con i pianeti nel vostro segno: è un’ottima giornata per brillare nella vita sociale, stringere nuove relazioni che potrebbero essere utili anche nel lavoro. L’unica difficoltà che potreste incontrare è mollare qualcosa a cui avete dedicato tempo e fatica. Di qualunque cosa si tratti, un progetto o un obbiettivo, dovete accantonarlo così com’è in modo di apportare in seguito dei miglioramenti. Amore: in coppia, una conversazione vi regalerà sollievo e sarete più romantici, pieni di attenzioni. Vedrete il futuro in modo brillante! Soli: i pianeti favoriscono gli incontri romantici ma dovete metterci del vostro: sforzatevi a uscire dalla tana!

Oroscopo 12 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

gE’ una giornata in cui potrebbe essere difficile esprimere con calma ciò che pensiate ma parlare in modo impulsivo con amici e familiari potrebbe complicare i problemi eventualmente già presenti nelle relazioni. Ma cos’è che scatena la vostra rabbia, la ribellione? Nel pomeriggio la Luna in Scorpione sarà in buon aspetto con Mercurio in Capricorno: sfruttate queste vibrazioni per capire dove è necessario stabilire dei limiti. Amore: in coppia, circolano incertezze e situazioni delicate. Nei confronti del partner cercate di essere pazienti e tolleranti. Soli: quando vi sentite provocati, reagite e passate all’attacco, dite parole pungenti. Per chi non vi conosce ammetterete che è difficile capirvi…

Oroscopo 12 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Non è il momento di confondervi con gli altri ma quello di essere originali, qualsiasi iniziativa prenderete. I passaggi odierni vi permettono di pensare fuori dagli schemi, sia che stiate risolvendo un problema, lavorando a un progetto o decidere cosa indossare in vista di un appuntamento di lavoro. In questo modo verrete sicuramente notati e andrà a vostro vantaggio. Impegnati con un progetto? Un piano chiaro sarà d’aiuto. Amore: in coppia, volete dare il via a un progetto a due ma per concretizzarlo, dovete privilegiare la pazienza e l’ascolto, prendere in considerazione dei compromessi. Soli: più che andare alla ricerca dell’anima gemella oggi sognerete e idealizzerete una relazione futura.