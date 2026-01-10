Cosa dice l’oroscopo dell’11 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

E’ una giornata in cui anziché sognare qualcosa che realisticamente non potete ottenere, dovreste sfruttare le vibrazioni della dissonanza Luna-Plutone per concretizzare, ad esempio, un’idea su cui state riflettendo da tempo. Il che potrebbe comportare alcuni passi concreti e al contempo un po’ di pianificazione. Questo mix combinato con la vostra immaginazione al top potrebbe offrire risultati sorprendenti. Amore : in coppia, un po’ pessimisti rischiate di rovinarvi la giornata. E se invece decideste di godervi la vita con la dolce metà? Soli: evitate di rispondere immediatamente ai messaggi di chi vi corteggia e che vi attrae. Fatevi desiderare.

Con la dissonanza tra la Luna in Scorpione e Plutone in Acquario, è una domenica impegnativa, provate forti emozioni, nel lavoro potreste avere la sensazione di trovarvi in una strada senza via d’uscita ma chiedetevi se è davvero così. Effettivamente, potrebbe esserci qualcuno che fa scattare in voi la sensazione di blocco nella vostra evoluzione professionale. Ricordate che riuscirete a superare alla grande qualsiasi ostacolo. Amore: in coppia, voglia di cambiare le cose e forse di mettere in discussione la relazione. Muovetevi con razionalità. Soli: cercate di capire quali aspetti del vostro comportamento impediscono di avere una relazione appagante.

Per raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore è necessario fare dei sacrifici, ovvero organizzarvi così da impegnare al meglio il vostro tempo e le energie e mettere uno stop alle emozioni negative! Non fanno bene a nessuno e rimarrete stupiti da quanto vi sentirete più leggeri e più attraenti per chi vi circonda. Il disordine e la confusione interiore hanno un impatto anche sull’aspetto esteriore. Amore: in coppia, con il partner evitate battibecchi, andate oltre o rischiate discussioni ad alta tensione. Soli: avete difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni. Evitate di lasciarvi influenzare dall’effervescenza che regalano certi incontri.

La Luna in Scorpione accentua la vostra creatività, il fascino per cui mettetevi al centro della scena mostrando a chi vi circonda cosa siete in grado di fare! Dietro alle vostre azioni c’è una potente spinta interiore, dunque vale la pena di intervenire dove i problemi sembrano stagnare così da dare una scossa positiva! La trasformazione è un aspetto fondamentale per un sano progresso ed è un’ottima giornata per perseguire i vostri obbiettivi. Amore: in coppia, uscite dalla routine, con il partner andate in un posto per voi speciale! Soli: è difficile concedere fiducia a una persona conosciuta da poco e controllerete, inutilmente, sui social media.

E’ una domenica in cui avvertirete il forte bisogno di ricevere affetto, attenzioni dalle persone care ma con la dissonanza Luna-Plutone, potreste veder deluse le vostre aspettative. Forse non avrete l’approccio giusto… Prendere cura di voi stessi vi permetterà di gestire le emozioni senza sovraccaricare eccessivamente amici e familiari. Anche riflettere su un obbiettivo potrà rivelarsi una sana distrazione e sarete meno inquieti. Amore: in coppia, un commento del partner potrebbe offendervi. Cercate di non dare troppa importanza, rilassatevi e godetevi la domenica! Soli: siete esigenti, selettivi, il che non facilita le conquiste, anzi, esattamente il contrario.

Oroscopo 11 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il pensiero di qualcuno o qualcosa oggi potrebbe essere insistente, il passato potrebbe riemergere e in certo senso spaventarvi, scatenare inquietudine. Vi sentite impotenti di fronte alla situazione poiché probabilmente è totalmente fuori dal vostro controllo. Su un altro piano: se in una relazione ci sono state delle discussioni, fate il primo passo per ritrovare l’armonia e al contempo assumetevi la vostra parte di responsabilità. Amore: in coppia, i pianeti in Capricorno, annunciano tenerezza, condivisione e complicità. Soli: se una persona vi attrae, fate il primo passo o iniziate una conversazione. Siete irresistibili.

Oroscopo 11 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Scorpione sosta nel vostro settore delle finanze ed è in dissonanza con Plutone: potreste rendervi conto che state andando oltre il budget stabilito ed è la giornata giusta per frenare la tentazione di spendere troppo. Su un altro piano: se volete trasformare alcuni aspetti della vostra vita, dovete credere in voi stessi, entrare in azione ed essere positivi! A parte oggi, il transito di Plutone in Acquario, indica che risalirete la china in modo spettacolare! Amore: in coppia, più sarete calmi di fronte a certi commenti del partner e tanto più tornerà la pace rapidamente. Soli: cercate di essere razionali e positivi. Un atteggiamento che rassicurerà chi vi corteggia.

Oroscopo 11 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Plutone e il transito non è emotivamente di tutto riposo: fate attenzione agli sbalzi d’umore ed evitate di parlare di argomenti che sapete saranno motivo di discussioni accese poiché potrebbero avere un impatto sulle relazioni. Più in generale, se capite che state per agire in modo irrazionale, fate un passo indietro e concedetevi una pausa di relax. Amore: in coppia, potreste reagire in modo eccessivo ad alcuni commenti del partner e chiudervi in un silenzio ostinato. Soli: evitate di offendere la sensibilità di chi vi corteggia senza pensare alle conseguenze. Potrebbe trattarsi della persona giusta…

Oroscopo 11 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Scorpione sosta alle spalle del vostro segno ed è in dissonanza con Plutone: avvertite l’esigenza di stare per conto vostro, privilegiare il riposo ed evitare conversazioni che potrebbero scatenare tensioni. Sarà importante inoltre non rimuginare su domande che al momento non hanno una risposta. Una passeggiata, una gita o un giro in bicicletta in un posto che vi piace o dedicarvi a un hobby, vi farà un gran bene! Amore: in coppia, se pensate che la dolce metà non vi capisca, forse è perché non vi esprimete chiaramente. Soli: un/a ex potrebbe tornare ma occhio, rischiate che vi riservi una delusione. La decisione più saggia? Rimanere amici.

Oroscopo 11 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una domenica in mettere voi al primo posto senza sentirvi in colpa, preoccuparvi che amici e familiari pensino che siate egoisti. Non c’è niente di sbagliato ogni tanto dare a voi stessi la massima priorità. In generale, con i passaggi odierni potrebbero esserci messaggi contrastanti e incomprensioni, dunque qualunque cosa vi diranno verificate che sia corretta anche perché potrebbe trattarsi di qualcuno che tenta di manipolarvi. Amore: in coppia, è una buona giornata per mostrare tenerezza. Il dialogo è il modo migliore per superare insieme piccoli disaccordi. Soli: pronti a vivere nuove avventure romantiche. Il che è già un passo avanti.

Oroscopo 11 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza tra la Luna in Scorpione e Plutone nel vostro segno, scatena pessimismo, la tentazione odierna potrebbe essere quella di ripartire da zero, abbattendo ciò che avete realizzato fino a oggi. Diciamo che sarebbe un errore poiché pur assecondando il desiderio di cambiamento, potete pur sempre rimodellare le vostre aspirazioni o i vostri obbiettivi, i progetti, o situazioni che vi limitano senza per questo operare una rivoluzione. Amore: in coppia, il partner è affascinato dalle vostre piccole attenzioni. In programma c’è una serata romantica. Soli: è possibile che una persona risvegli il vostro interesse e vi lascerete andare alle emozioni.

Oroscopo 11 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una domenica in cui stare in compagnia degli amici cari, dare il via ad alcune conversazioni potrebbe spingervi a realizzare i vostri sogni, gli obbiettivi e i progetti che avete in mente. Capiscono la vostra visione e il loro incoraggiamento può essere d’aiuto a fare concreti passi avanti. Nel lavoro è un momento importante per parlare con chiarezza del vostro valore, dell vostro percorso e del vostro futuro. Amore: in coppia, nulla può turbare la meravigliosa intesa tra voi e il partner. Amate e siete ultra amati! Soli: in mente avete ben chiaro chi potrebbe rendervi felici. Farete il primo passo e l’altro/a cederà al vostro fascino e al magnetismo.